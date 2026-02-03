04 feb. 2026

Rysslands ekonomi vägrar att dö

Betalningsjätten rasar på börsen – vd får gå

Enrique Lores ersätter Alex Chriss som vd för Paypal. (Foto: HP / Paypal / Pressbild / Montage)
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Betalningsjätten PayPal redovisar ett bokslut som missar förväntningarna på flera fronter. Styrelsen väljer att byta ut vd Alex Chriss, och aktien faller kraftigt i förhandeln på Wall Street.

PayPals fjärde kvartal bjöd på både vinst och omsättning under analytikernas prognoser. Den justerade vinsten per aktie landade på 1,23 dollar, jämfört med väntade 1,28 dollar.

Intäkterna uppgick till 8,7 miljarder dollar, under snittprognosen på 8,8 miljarder, enligt TT.

Reaktionen på marknaden blev omedelbar. Aktien föll över 15 procent i förhandeln, rapporterar CNBC.

Chriss får lämna – HP-chefen tar över

Styrelsen meddelar att takten på förändring och genomförande under vd Alex Chriss inte har levt upp till förväntningarna.

Han ersätts av Enrique Lores, nuvarande vd för HP, som tillträder den 1 mars. Finanschef Jamie Miller tar under tiden över som tillförordnad vd.

Chriss rekryterades för att leda PayPal genom en utmanande period med vikande transaktionsvolymer efter pandemin och hårdnande konkurrens från teknikjättar som Apple och Google samt nyare fintechbolag.

Svag prognos för 2026

Utöver den missade kvartalsrapporten tynger även bolagets försiktiga framtidsutsikter.

PayPal räknar med att den justerade vinsten för helåret 2026 kommer att minska något eller öka marginellt, långt under Wall Streets förväntningar på omkring 8 procents tillväxt.

Bolaget pekar på svagare konsumtion i USA, internationell motvind och tuffare jämförelsetal som förklaringar.

Tillväxten i den viktiga varumärkesprofilerade checkout-tjänsten bromsade till 1 procent under kvartalet, ned från 6 procent ett år tidigare.

PayPal meddelar att man vidtar åtgärder för att återställa momentumet i kärnverksamheten.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

