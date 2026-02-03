Betalningsjätten PayPal redovisar ett bokslut som missar förväntningarna på flera fronter. Styrelsen väljer att byta ut vd Alex Chriss, och aktien faller kraftigt i förhandeln på Wall Street.
Betalningsjätten rasar på börsen – vd får gå
Mest läst i kategorin
Kina förbjuder Tesla-designen – kopplas till olyckor
Tesla har gjort designen känd – och många kinesiska elbilstillverkare har följt efter. Men nu förbjuds de omtalade dörrhandtagen. Dolda och infällbara bildörrhandtag har blivit en vanlig design bland elbilar, särskilt hos Tesla. Men de har också kritiserats hårt för att vara farliga och har till och med kopplats till dödsolyckor. Kinesiska myndigheter har nu …
Tog ut kontanter varje månad – spärras av banken
16 000 kronor i månaden. Så mycket tog Anders Hallstensson ut i kontanter varje månad – och det fick banken att agera. Företagaren Anders Hallstensson i Arvika befinner sig i en klurig situation. Han har nämligen fått sitt bankkort spärrat och förlorat möjligheten att ta ut kontanter från sitt eget konto efter att banken bedömt …
Silvret blev en dödsfälla för småsparare
Att handla med silver är inget för nybörjare, åtminstone inte för den som vill sova gott om nätterna. Det har de senaste dagarna visat. Efter en kraftig uppgång har silverpriset bromsat in tvärt och fallit kraftigt de senaste dagarna. Nedgången inleddes i fredags efter att USA:s president Donald Trump nominerat Kevin Warsh till ny chef …
"Apokalyps på börsen" – mjukvaruaktier i fritt fall
En massiv utförsäljning av mjukvaru- och dataanalysbolag fortsatte på tisdagen när oro över artificiell intelligens skakade marknaderna på båda sidor av Atlanten. Investerare dumpar aktier i företag som tidigare sågs som AI-vinnare. Men som nu riskerar att få sina affärsmodeller omkullkastade av ny teknik. En av utlösande faktorerna var att AI-startupen Anthropic lanserade ett juridiskt …
Oljepriset rasar efter Trumps Iran-besked
Oljepriserna sjönk för andra dagen i rad under tisdagen då marknadens aktörer vägde in möjligheten till en avspänning mellan USA och Iran, samtidigt som en starkare dollar pressade priserna ytterligare. Brentoljan föll med 0,5 procent till 65,91 dollar per fat. Medan amerikanska WTI-oljan handlades kring 61,83 dollar per fat, rapporterar Reuters. Nedgången följer på måndagens …
PayPals fjärde kvartal bjöd på både vinst och omsättning under analytikernas prognoser. Den justerade vinsten per aktie landade på 1,23 dollar, jämfört med väntade 1,28 dollar.
Intäkterna uppgick till 8,7 miljarder dollar, under snittprognosen på 8,8 miljarder, enligt TT.
Reaktionen på marknaden blev omedelbar. Aktien föll över 15 procent i förhandeln, rapporterar CNBC.
Missa inte: Paypal släppte igenom förfalskade autogiron. Realtid
Chriss får lämna – HP-chefen tar över
Styrelsen meddelar att takten på förändring och genomförande under vd Alex Chriss inte har levt upp till förväntningarna.
Han ersätts av Enrique Lores, nuvarande vd för HP, som tillträder den 1 mars. Finanschef Jamie Miller tar under tiden över som tillförordnad vd.
Läs även: Varning till Netflix- och PayPal-användare: Matrix-hackare slår till. Dagens PS
Chriss rekryterades för att leda PayPal genom en utmanande period med vikande transaktionsvolymer efter pandemin och hårdnande konkurrens från teknikjättar som Apple och Google samt nyare fintechbolag.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Svag prognos för 2026
Utöver den missade kvartalsrapporten tynger även bolagets försiktiga framtidsutsikter.
PayPal räknar med att den justerade vinsten för helåret 2026 kommer att minska något eller öka marginellt, långt under Wall Streets förväntningar på omkring 8 procents tillväxt.
Missa inte: Glöm Swish, nu kan du betala dina vänner med krypto. Dagens PS
Bolaget pekar på svagare konsumtion i USA, internationell motvind och tuffare jämförelsetal som förklaringar.
Tillväxten i den viktiga varumärkesprofilerade checkout-tjänsten bromsade till 1 procent under kvartalet, ned från 6 procent ett år tidigare.
PayPal meddelar att man vidtar åtgärder för att återställa momentumet i kärnverksamheten.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.