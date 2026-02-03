Betalningsjätten rasar på börsen – vd får gå

PayPals fjärde kvartal bjöd på både vinst och omsättning under analytikernas prognoser. Den justerade vinsten per aktie landade på 1,23 dollar, jämfört med väntade 1,28 dollar.

Intäkterna uppgick till 8,7 miljarder dollar, under snittprognosen på 8,8 miljarder, enligt TT.

Reaktionen på marknaden blev omedelbar. Aktien föll över 15 procent i förhandeln, rapporterar CNBC.

Missa inte: Paypal släppte igenom förfalskade autogiron. Realtid

Chriss får lämna – HP-chefen tar över

Styrelsen meddelar att takten på förändring och genomförande under vd Alex Chriss inte har levt upp till förväntningarna.

Han ersätts av Enrique Lores, nuvarande vd för HP, som tillträder den 1 mars. Finanschef Jamie Miller tar under tiden över som tillförordnad vd.

Läs även: Varning till Netflix- och PayPal-användare: Matrix-hackare slår till. Dagens PS

ANNONS

Chriss rekryterades för att leda PayPal genom en utmanande period med vikande transaktionsvolymer efter pandemin och hårdnande konkurrens från teknikjättar som Apple och Google samt nyare fintechbolag.