Bitcoin har fallit kraftigt under de senaste veckorna. Kryptovalutan har tappat 40 procent sedan toppnoteringen i oktober, och flera analytiker varnar nu för att det värsta kan vara kvar.
Bitcoin rasar – varning för kryptovinter
Clem Chambers, senior skribent på Forbes har tidigare förutspådde bitcoins topp 2024. Han menar att kryptomarknaden nu äntligen gått in i den kraschfas han länge varnat för.
Chambers, som själv sålde sina innehav vid 100 000 dollar, pekar på historiska mönster och bedömer att bitcoin sannolikt kommer att falla under 60 000 dollar. För att sedan landa någonstans i intervallet 40 000 dollar.
Bitcoin faller mot 76 000 dollar efter helgens kraftiga ras.
Guld är för krig – krypto för kapitalflykt
Han beskriver sin övergripande modell för råvaror, där bitcoin ingår, som att guld är för krig medan bitcoin är för kapitalflykt.
Den geopolitiska oron under de senaste åren har hållit efterfrågan på bitcoin uppe. Men nu verkar intresset för kapitalflykt ha minskat, eller så är de som ville skydda sina tillgångar redan positionerade.
Ännu mer pessimistisk är Mike McGlone, strateg på Bloomberg Intelligence. Han varnar för att bitcoin nu kan störtdyka ytterligare 87 procent och nå ner till 10 000 dollar.
Enligt DLNews jämför McGlone den nuvarande marknadssituationen med krisåren 2000–2001 och 2008, och menar att 2026 kan komma att präglas av liknande turbulens.
Den breda nedgången på finansmarknaderna har förstärkts efter att president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny ordförande för Federal Reserve.
Warsh betraktas som en hök som sannolikt kommer att föra en stramare penningpolitik med färre och långsammare räntesänkningar.
Det innebär mindre likviditet i systemet, vilket historiskt har tyngt tillgångar som bitcoin, aktier och guld. Warsh måste fortfarande bekräftas av senaten, men marknaden har redan reagerat kraftigt på nomineringen.
Reservtillgångar har sjunkit
Kryptomarknaden som helhet har fallit under 2 700 miljarder dollar i totalt marknadsvärde. Det är en nedgång på nära 40 procent från toppnivåerna, enligt DLNews.
Även guld och silver har sjunkit med 5 respektive 7 procent, medan amerikanska aktier också backat.
Ed Yardeni, ordförande för Yardeni Research, pekar på geopolitisk oro som ytterligare en faktor bakom marknadsnedgången, säger han till DLNews.
Spänningarna mellan USA och Iran har trappats upp, med skarp retorik från både Trump och Irans högste ledare.
Stora aktörer kan gå under
Clem Chambers varnar för att om kraschen fortsätter kan det bli ”institutionella offer”, alltså att stora aktörer på marknaden går under.
Han råder investerare att se över sina förvaringsarrangemang för kryptovalutor och påminner om grundregeln att den som inte kontrollerar sina egna nycklar inte heller äger sina bitcoin.
Samtidigt framhåller Chambers att bitcoin historiskt följt fyraårscykler, och att det sannolikt kommer att finnas goda köptillfällen längre fram för den som fortfarande har riskaptit för kryptomarknaden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
