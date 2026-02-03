03 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

MISSA INTE:

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Realtid.se
Bank & Fintech

Bitcoin rasar – varning för kryptovinter

Bitcoin kan snart vara ute i kylan. (Foto: Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Bitcoin har fallit kraftigt under de senaste veckorna. Kryptovalutan har tappat 40 procent sedan toppnoteringen i oktober, och flera analytiker varnar nu för att det värsta kan vara kvar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Clem Chambers, senior skribent på Forbes har tidigare förutspådde bitcoins topp 2024. Han menar att kryptomarknaden nu äntligen gått in i den kraschfas han länge varnat för.

Chambers, som själv sålde sina innehav vid 100 000 dollar, pekar på historiska mönster och bedömer att bitcoin sannolikt kommer att falla under 60 000 dollar. För att sedan landa någonstans i intervallet 40 000 dollar.

Bitcoin tappar ett års ökning: ”Botten kan ligga lägre”

Bitcoin faller mot 76 000 dollar efter helgens kraftiga ras.

Guld är för krig – krypto för kapitalflykt

Han beskriver sin övergripande modell för råvaror, där bitcoin ingår, som att guld är för krig medan bitcoin är för kapitalflykt.

Den geopolitiska oron under de senaste åren har hållit efterfrågan på bitcoin uppe. Men nu verkar intresset för kapitalflykt ha minskat, eller så är de som ville skydda sina tillgångar redan positionerade.

Ännu mer pessimistisk är Mike McGlone, strateg på Bloomberg Intelligence. Han varnar för att bitcoin nu kan störtdyka ytterligare 87 procent och nå ner till 10 000 dollar.

Missa inte: Missade att betala skatt på bitcoin – döms. Realtid

ANNONS

Enligt DLNews jämför McGlone den nuvarande marknadssituationen med krisåren 2000–2001 och 2008, och menar att 2026 kan komma att präglas av liknande turbulens.

ANNONS

Ny potentiell Fed-chef dämpar marknaderna

Den breda nedgången på finansmarknaderna har förstärkts efter att president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny ordförande för Federal Reserve.

Warsh betraktas som en hök som sannolikt kommer att föra en stramare penningpolitik med färre och långsammare räntesänkningar.

Läs även: Över 2 miljarder dollar snabbt upp i rök för bitcoin. Dagens PS

Det innebär mindre likviditet i systemet, vilket historiskt har tyngt tillgångar som bitcoin, aktier och guld. Warsh måste fortfarande bekräftas av senaten, men marknaden har redan reagerat kraftigt på nomineringen.

Reservtillgångar har sjunkit

Kryptomarknaden som helhet har fallit under 2 700 miljarder dollar i totalt marknadsvärde. Det är en nedgång på nära 40 procent från toppnivåerna, enligt DLNews.

ANNONS

Även guld och silver har sjunkit med 5 respektive 7 procent, medan amerikanska aktier också backat.

Ed Yardeni, ordförande för Yardeni Research, pekar på geopolitisk oro som ytterligare en faktor bakom marknadsnedgången, säger han till DLNews.

Missa inte: Kryptomiljonärens plan: Starta nytt samhälle på paradisö. Realtid

Spänningarna mellan USA och Iran har trappats upp, med skarp retorik från både Trump och Irans högste ledare.

Stora aktörer kan gå under

Clem Chambers varnar för att om kraschen fortsätter kan det bli ”institutionella offer”, alltså att stora aktörer på marknaden går under.

Läs även: Kryptobörser pressas när småsparare flyr – aktier ner 55 procent. Dagens PS

Han råder investerare att se över sina förvaringsarrangemang för kryptovalutor och påminner om grundregeln att den som inte kontrollerar sina egna nycklar inte heller äger sina bitcoin.

ANNONS

Samtidigt framhåller Chambers att bitcoin historiskt följt fyraårscykler, och att det sannolikt kommer att finnas goda köptillfällen längre fram för den som fortfarande har riskaptit för kryptomarknaden.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinKrypto
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS