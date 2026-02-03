Bitcoin rasar – varning för kryptovinter

Clem Chambers, senior skribent på Forbes har tidigare förutspådde bitcoins topp 2024. Han menar att kryptomarknaden nu äntligen gått in i den kraschfas han länge varnat för.

Chambers, som själv sålde sina innehav vid 100 000 dollar, pekar på historiska mönster och bedömer att bitcoin sannolikt kommer att falla under 60 000 dollar. För att sedan landa någonstans i intervallet 40 000 dollar.

Guld är för krig – krypto för kapitalflykt

Han beskriver sin övergripande modell för råvaror, där bitcoin ingår, som att guld är för krig medan bitcoin är för kapitalflykt.

Den geopolitiska oron under de senaste åren har hållit efterfrågan på bitcoin uppe. Men nu verkar intresset för kapitalflykt ha minskat, eller så är de som ville skydda sina tillgångar redan positionerade.

Ännu mer pessimistisk är Mike McGlone, strateg på Bloomberg Intelligence. Han varnar för att bitcoin nu kan störtdyka ytterligare 87 procent och nå ner till 10 000 dollar.

Enligt DLNews jämför McGlone den nuvarande marknadssituationen med krisåren 2000–2001 och 2008, och menar att 2026 kan komma att präglas av liknande turbulens.