Anställda på designapp kan sälja aktier till jättevärdering

canva
Melanie Perkins och Cliff Obrecht träffades redan som unga och leder nu Canva tillsammans som vd respektive COO. (Foto: Wikicommons).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Den som arbetar på grafisk design-startupen Canva kan få ett rejält tillskott till lönen. Företaget erbjuder nämligen medarbetare att sälja sina aktier – till en ny värdering.

Australiensiska Canva blev en omtalad succé 2013 när man lanserade sin tjänst för grafisk design.

Sedan dess har företagit vuxit stadigt – och nu får medarbetarna rejält betalt för det.

Företaget har erbjudit sina anställda att sälja aktier till en rekordvärdering på 42 miljarder dollar, skriver Bloomberg.

Ökat med en tredjedel

Transaktionen innebär en ökning med drygt 30 procent jämfört med föregående år, då bolaget värderades till 32 miljarder.

Försäljningen gör det möjligt för anställda att avyttra aktier till både nya och befintliga investerare, däribland stora kapitalförvaltare som Fidelity och JP Morgan.

Canva används bland annat i skolmiljöer för att lära barn om grafisk design. (Foto: AP/TT).
Att bolaget väljer denna väg ses som ett sätt att både belöna personalen och locka till sig ytterligare investerarkapital, samtidigt som man fortsätter vara privatägt.

”Den överväldigande efterfrågan från både nya och befintliga investerare är ett stort bevis på förtroende för vår framfart och omfattningen av vad som fortfarande ligger framför oss”, säger Cliff Obrecht, COO och medgrundare av Canva.

Konkurrerar med Adobe

Canva blev känt för att ha en användarvänlig plattform för grafisk design som attraherat allt från privatpersoner till företag.

En central del i strategin är att stärka produkterna med hjälp av artificiell intelligens. I april lanserades bland annat en AI-baserad bildredigerare som bygger på konversationer, i syfte att locka företagskunder från konkurrenter som Adobe.

Rivaliteten är tydlig, inte minst eftersom Adobe utvecklar sitt eget AI-verktyg Firefly, samtidigt som Figma – med en färsk börsnotering – nu värderas till 34 miljarder dollar.

Övertecknad runda

I dag uppger bolaget att man har över 240 miljoner användare varje månad och årliga intäkter (ARR) på motsvarande 3,3 miljarder dollar.

Att intresset från investerare är stort understryker den starka efterfrågan på AI-drivna mjukvarulösningar.

Den senaste investeringsrundan uppges ha varit kraftigt övertecknad, vilket tyder på att marknaden ser fortsatt tillväxtpotential i Canva trots hård konkurrens.

Får inte alltid stor belöning

Fenomenet att tillåta personal att sälja aktier har flera syften. Dels fungerar det som ett sätt att skapa likviditet för företaget, dels som en mekanism för att attrahera och behålla kompetens.

Men det är inte alltid som anställda på startups får rejält betalt för sina ansträngningar. En ny trend i USA är att storföretagen bara plockar cheferna och lämnar kvar ett betydligt lägre värderat bolag.

