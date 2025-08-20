Den som arbetar på grafisk design-startupen Canva kan få ett rejält tillskott till lönen. Företaget erbjuder nämligen medarbetare att sälja sina aktier – till en ny värdering.
Anställda på designapp kan sälja aktier till jättevärdering
Mest läst i kategorin
Förvaltare lämnar avkastningssuccé – doldisen går vidare
Specialfonden Swedbank Robur Fokus har toppat sin kategori och gett hög och stabil avkastning de senaste åren. Nu väljer fondens förvaltaren att gå vidare. Swedbank Robur Fokus introducerades 2018 som en ny global aktiefond med fokus på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Fonden månadshandlas och minsta första insättning är 50 000 kronor. Sedan 2021 har …
Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott
USA:s President Donald Trump skriver på sociala medier att Lisa Cook, styrelseledamot i landets centralbank, Fed, måste avgå. Detta efter att hon har anklagats för att på olaglig väg ordnat förmånliga lånevillkor till sig själv. Under onsdagen skrev Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social att Lisa Cook bör avgå från sin post som …
Lånade ut till bedragare – krävs på 161 miljoner
Den norske advokaten Per Asle Ousdal höll i ett pyramidspel värt hundratals miljoner. Nu försöker förvaltaren få in pengar från de som skodde sig på upplägget. För ett år sedan rullades en gigantisk skandal upp i Norge. Det stod klart att advokaten Per Asle Ousdal hade stått för ett omfattande lånebedrägeri. Arbetet med att säkra …
Wall Street-experter: Altman har fel om bubblan
Bubbla eller tillväxtmotor? Trots AI-gurun Sam Altmans uttalanden är Wall Street övertygat om att AI-värderingarna inte är uppblåsta. OpenAI:s vd Sam Altman har sällat sig till en kör av röster som varnar för att den pågående AI-boomen har drag av en klassisk finansbubbla. I en intervju med The Verge liknade han stämningen vid 1990-talets dotcom-yra. …
Försvarsaktier faller efter toppmötet
Stigande förhoppningar om ett toppmöte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj får europeiska försvarsaktier att backa rejält. Tyska Rheinmetall är ned 3,6 procent medan italienska Leonardo faller 4,6 procent. Detta samtidigt som svenska Saab i sin tur presterar allra sämst på Stockholmsbörsens OMXS30-lista med en nedgång på 3,8 procent. Efter att president Donald Trump träffat …
Australiensiska Canva blev en omtalad succé 2013 när man lanserade sin tjänst för grafisk design.
Sedan dess har företagit vuxit stadigt – och nu får medarbetarna rejält betalt för det.
Företaget har erbjudit sina anställda att sälja aktier till en rekordvärdering på 42 miljarder dollar, skriver Bloomberg.
Missa inte: Unga ändrar karriärplaner – på grund av AI. Realtid
Ökat med en tredjedel
Transaktionen innebär en ökning med drygt 30 procent jämfört med föregående år, då bolaget värderades till 32 miljarder.
Försäljningen gör det möjligt för anställda att avyttra aktier till både nya och befintliga investerare, däribland stora kapitalförvaltare som Fidelity och JP Morgan.
Att bolaget väljer denna väg ses som ett sätt att både belöna personalen och locka till sig ytterligare investerarkapital, samtidigt som man fortsätter vara privatägt.
”Den överväldigande efterfrågan från både nya och befintliga investerare är ett stort bevis på förtroende för vår framfart och omfattningen av vad som fortfarande ligger framför oss”, säger Cliff Obrecht, COO och medgrundare av Canva.
Missa inte: Wall Street: Rekordvärdering och allt fler bubbelvarningar. Dagens PS
Senaste nytt
Konkurrerar med Adobe
Canva blev känt för att ha en användarvänlig plattform för grafisk design som attraherat allt från privatpersoner till företag.
En central del i strategin är att stärka produkterna med hjälp av artificiell intelligens. I april lanserades bland annat en AI-baserad bildredigerare som bygger på konversationer, i syfte att locka företagskunder från konkurrenter som Adobe.
Rivaliteten är tydlig, inte minst eftersom Adobe utvecklar sitt eget AI-verktyg Firefly, samtidigt som Figma – med en färsk börsnotering – nu värderas till 34 miljarder dollar.
Missa inte: Trots mångmiljonsatsningar – kunderna flyr AI-supporten. Dagens PS
Övertecknad runda
I dag uppger bolaget att man har över 240 miljoner användare varje månad och årliga intäkter (ARR) på motsvarande 3,3 miljarder dollar.
Att intresset från investerare är stort understryker den starka efterfrågan på AI-drivna mjukvarulösningar.
Den senaste investeringsrundan uppges ha varit kraftigt övertecknad, vilket tyder på att marknaden ser fortsatt tillväxtpotential i Canva trots hård konkurrens.
Missa inte: ”Så tar svenska bolag ledningen med ChatGPT-5”. Realtid
Får inte alltid stor belöning
Fenomenet att tillåta personal att sälja aktier har flera syften. Dels fungerar det som ett sätt att skapa likviditet för företaget, dels som en mekanism för att attrahera och behålla kompetens.
Men det är inte alltid som anställda på startups får rejält betalt för sina ansträngningar. En ny trend i USA är att storföretagen bara plockar cheferna och lämnar kvar ett betydligt lägre värderat bolag.
Missa inte: Wall Street-experter: Altman har fel om bubblan. Realtid