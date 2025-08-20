Anställda på designapp kan sälja aktier till jättevärdering

Australiensiska Canva blev en omtalad succé 2013 när man lanserade sin tjänst för grafisk design.

Sedan dess har företagit vuxit stadigt – och nu får medarbetarna rejält betalt för det.

Företaget har erbjudit sina anställda att sälja aktier till en rekordvärdering på 42 miljarder dollar, skriver Bloomberg.

Ökat med en tredjedel

Transaktionen innebär en ökning med drygt 30 procent jämfört med föregående år, då bolaget värderades till 32 miljarder.

Försäljningen gör det möjligt för anställda att avyttra aktier till både nya och befintliga investerare, däribland stora kapitalförvaltare som Fidelity och JP Morgan.

Canva används bland annat i skolmiljöer för att lära barn om grafisk design. (Foto: AP/TT).

Att bolaget väljer denna väg ses som ett sätt att både belöna personalen och locka till sig ytterligare investerarkapital, samtidigt som man fortsätter vara privatägt.

”Den överväldigande efterfrågan från både nya och befintliga investerare är ett stort bevis på förtroende för vår framfart och omfattningen av vad som fortfarande ligger framför oss”, säger Cliff Obrecht, COO och medgrundare av Canva.

