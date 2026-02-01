Hälsoaktierna vaknar – toppförvaltarnas syn efter börsvändningen

”Det korta svaret är att vi ser att sektorn mår bra. 2025 var ju en smula rörigt i början och sedan tog det mer fart på börsen under andra halvåret”.

Det säger Astrid Samuelsson, förvaltare på HealthInvest i en längre intervju med Dagens PS tillsammans med kollegan Ellinor Hult om hälso- och läkemedelssektorn.

Vändning i september

Vändningen kom efter att Pfizers vd i slutet av september undertecknade ett första prisavtal med president Donald Trump– Vilket markant förbättrade sentimentet för hela sektorn. Tidigare hade Trump skickat brev till 17 läkemedels-vd:ar med krav på lägre priser, vilket satte press på aktierna.

”Man ser verkligen hur politiken kan spela roll och vilken vändning det blev efter det första avtalet med Trump, för i grunden är det en väldigt välmående sektor även om det inte har speglats i värderingarna”, konstaterar Samuelsson.

Värderingsgapet mellan hälsoindex och börsens snittvärderingar har därefter minskat kraftigt. I somras låg framåtblickande P/E-tal för MSCI World Healthcare på 16 jämfört med 20 för börsen i stort. Nu har hälsosektorn kommit upp till drygt 18, men det finns fortfarande utrymme för ytterligare stängning av gapet.