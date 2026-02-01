01 feb. 2026

Hälsoaktierna vaknar – toppförvaltarnas syn efter börsvändningen

Förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult på HealthInvest. (Foto: Atle Investment Management AB / Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 feb. 2026Publicerad: 01 feb. 2026

Toppförvaltarna Ellinor Hult och Astrid Samuelsson på HealthInvest delar med sig av sina tankar om hälso- och läkemedelssektorn efter en turbulent start på 2025 som vände till stark återhämtning under hösten.

”Det korta svaret är att vi ser att sektorn mår bra. 2025 var ju en smula rörigt i början och sedan tog det mer fart på börsen under andra halvåret”.

Det säger Astrid Samuelsson, förvaltare på HealthInvest i en längre intervju med Dagens PS tillsammans med kollegan Ellinor Hult om hälso- och läkemedelssektorn.

Vändning i september

Vändningen kom efter att Pfizers vd i slutet av september undertecknade ett första prisavtal med president Donald Trump– Vilket markant förbättrade sentimentet för hela sektorn. Tidigare hade Trump skickat brev till 17 läkemedels-vd:ar med krav på lägre priser, vilket satte press på aktierna.

”Man ser verkligen hur politiken kan spela roll och vilken vändning det blev efter det första avtalet med Trump, för i grunden är det en väldigt välmående sektor även om det inte har speglats i värderingarna”, konstaterar Samuelsson.

Värderingsgapet mellan hälsoindex och börsens snittvärderingar har därefter minskat kraftigt. I somras låg framåtblickande P/E-tal för MSCI World Healthcare på 16 jämfört med 20 för börsen i stort. Nu har hälsosektorn kommit upp till drygt 18, men det finns fortfarande utrymme för ytterligare stängning av gapet.

Wallenbergs AI-stjärna: ”Vi bygger något världsunikt”

I höstas avslöjade de fem Wallenberg-bolagen Astra Zeneca, Ericsson, Saab, SEB och Wallenberg Investments att de går ihop i den gemensamma AI-satsningen Sferical AI.
Biotech och lyckade lanseringar

En särskilt ljus punkt är de mindre bioteknikbolagen som fångats av det amerikanska XBI-indexet, vilket steg nästan 40 procent under 2025.

Sektorn har mognat under senare år med fler bolag som har godkända läkemedel. En del går till och med med vinst.

Läs även: Europa kan få betala notan för pressade läkemedelsjättar. Realtid

Förvaltarna lyfter också fram att lanseringarna av nya läkemedel har gått överraskande bra. Vilket bryter mot branschens tidigare motto; att hålla sig bort från lanseringsfasen.

”En sak som nog har överraskat många är hur bra lanseringarna av nya läkemedel har gått. Det har annars varit ett mantra i vår bransch att hålla sig bort ifrån just lanseringsfasen”, berättar Ellinor Hult.

Transaktionsaktiviteten har också tagit fart igen. Kommande år kommer läkemedel som väntas sälja för över 250 miljarder dollar att gå av patent, vilket driver på förvärvsaptiten.

Eli Lilly före Novo Nordisk

I kampen om viktminskningsmarknaden har HealthInvest valt att satsa på Eli Lilly framför Novo Nordisk.

Eli Lilly är det största innehavet i deras fonder, medan Novo är en mycket mindre post.

Missa inte: Novo Nordisk kan nå toppen igen – om dessa saker går i lås. Realtid

De båda förvaltarna motiverar valet med att Eli Lillys produktportfölj är vassare och att bolaget har gått om Novo när det gäller marknadsandel.

”Det som också oroar med Novo Nordisk är att deras patent går ut långt före Eli Lillys. I Kina och Kanada har de redan passerat sitt utgångsdatum men det stora är USA som sker 2031”, förklarar Samuelsson.

Senaste köpen

De senaste tillskotten i portföljen är amerikanska Insmed och Ionis.

”Jag tror aldrig jag har stött på ett läkemedel i det här segmentet som har sålt så mycket vid lansering”, säger Samuelsson entusiastiskt om Insmeds nya lungbehandling som redan första kvartalet sålt för motsvarande en halv ”blockbuster” på årsbasis.

Läs även: Börschef avgår efter 84 miljarder dollar gått upp i rök. Realtid

Ionis har ett lovande projekt mot blodfetter tillsammans med svenska SOBI, som har distributionsrättigheterna för i princip hela världen utanför USA, Kina och Kanada.

Samarbetet väntas lanseras 2027.

AktierAtleEli LillyförvaltareLäkemedelsbolagNovo Nordisk
Johan Colliander
Johan Colliander

Johan Colliander
Johan Colliander

