Amazon förhandlar om att köpa AI-bolaget Decart för omkring 7 miljarder dollar, cirka 65 miljarder kronor. För en månad sedan drog sig Anthropic ur en affär med samma bolag, till en lägre prislapp.
Amazon vill köpa AI-bolaget Anthropic nobbade för 65 miljarder
Uppgifterna avslöjades av Wall Street Journal under söndagskvällen, med hänvisning till personer med insyn. Enligt tidningen kan en affär komma snart, om inte samtalen kollapsar eller en annan budgivare dyker upp.
Amazon avböjde att kommentera utanför kontorstid, och Decart svarade inte på frågor, skriver Reuters.
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Den 8 september rapporterade Realtid att Anthropic beslutat att inte köpa Decart. Affären låg på omkring sex miljarder dollar och due diligence var redan genomförd när Anthropic drog sig ur.
Nu är det alltså Amazon, en av Anthropics största ägare, som uppges vilja köpa samma bolag – till en ännu högre värdering.
Gör det lättare att byta chip
Decart har sitt säte i San Francisco och grundades 2023 av tre israeliska ingenjörer: bröderna Dean och Orian Leitersdorf samt Moshe Shalev.
Utåt är bolaget mest känt för sina världsmodeller. Lucy kan redigera livevideo i realtid, och Oasis genererar simulerade miljöer för att träna och testa robotar och självkörande system.
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Det strategiska värdet sitter dock någon annanstans. Decarts mjukvara gör det enklare för utvecklare att flytta AI-arbete mellan olika typer av chip. Enligt WSJ blir den förmågan allt viktigare i takt med att bolagen tävlar om datorkraft.
Enligt bolaget självt kan optimeringsmjukvaran DOS dessutom få AI-modeller att köras upp till åtta gånger snabbare på samma hårdvara, oavsett om det är Nvidias grafikprocessorer, Googles TPU:er eller Amazons Trainium.
Fick tidig tillgång till Amazons chip
Kopplingen till Amazon är inte ny. Amazon Web Services gav Decart tidig tillgång till det egenutvecklade chippet Trainium3 under 2025, efter att ha träffat bolaget och imponerats av grundarna, enligt WSJ.
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Enligt israeliska CTech körs Decarts realtidsmodell fyra gånger snabbare på Trainium än på Nvidias chip. Enligt Dean Leitersdorf har bolaget blivit en av Amazons största kunder för AI-chip, näst efter Anthropic.
”Som mest nådde vi 26 bilder per sekund på GPU. På Trainium närmar vi oss 101”, sa Leitersdorf till CTech.
Amazon nämndes som möjlig köpare redan i augusti. Då rapporterade CTech att grundarna förde långt gångna samtal om att sälja bolaget för 6–7 miljarder dollar, efter att en budgivare överträffat ett erbjudande från Nvidia. SpaceX och Nebius pekades också ut som tänkbara köpare. Tidigare i oktober skrev Calcalist att Decart var nära en försäljning till ett stort techbolag.
Nvidias svaga punkt
För Amazon handlar affären om konkurrensen med Nvidia, som fortfarande dominerar marknaden för de grafikprocessorer som driver AI-boomen.
Enligt vd Andy Jassy har Amazons chipverksamhet en årstakt på 20 miljarder dollar i intäkter och växer med tresiffriga procenttal, uppger Yahoo Finance.
Men hårdvaran räcker inte. Nvidias styrka ligger i mjukvaran som binder kunderna till bolagets processorer. Mjukvara som gör det enkelt att byta chip är just det som kan sänka den tröskeln.
75 procent över majvärderingen
Decart har tagit in över 400 miljoner dollar i riskkapital från bland andra Sequoia Capital, Benchmark och Radical Ventures, enligt Pitchbook. I maj tog bolaget in 300 miljoner dollar i en runda ledd av Radical Ventures, där Nvidia gick in som ny investerare. Rundan värderade Decart till knappt fyra miljarder dollar. Sju miljarder innebär en premie på runt 75 procent på fem månader.
Nvidia är delägare i ett bolag vars teknik kan göra Amazons chip till ett bättre alternativ till Nvidias egna.
Varför Anthropic backade har aldrig redovisats, varken om det var prislappen eller något i granskningen.
Ett av Amazons största köp
Med en prislapp på sju miljarder dollar skulle Decart bli ett av Amazons större förvärv på senare år. Tidigare i år tillkännagav Amazon köpet av Starlink-konkurrenten Globalstar för omkring 11 miljarder dollar, enligt WSJ.
Amazon och Anthropic är samtidigt tätt sammanflätade. Utöver tidigare 8 miljarder dollar har Amazon investerat ytterligare 5 miljarder, med möjlighet till 20 miljarder till. Anthropic har i sin tur åtagit sig att lägga över 100 miljarder dollar på AWS under tio år, bland annat på upp till 5 gigawatt Trainium-kapacitet, enligt Amazon.
Ett köp av Decart skulle därmed ge Amazon kontroll över tekniken som Anthropic valde bort, men som ändå kan hamna i den infrastruktur Anthropic kör på.