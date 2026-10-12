Ahlsells ägare ville tysta ner israelisk försvarsaffär

CVC Capital Partners, kontrollerande ägare av svenska industridistributören Ahlsell, har kommit överens om att köpa 40 procent av det israeliska försvarsteknikbolaget Fibrotex för omkring 250 miljoner euro. Det rapporterar Financial Times.

Enligt FT hade CVC bestämt sig för att avstå från pressmeddelande och bara informera fondens investerare. Skälet ska ha varit oro för reaktioner på en investering i israelisk försvarsindustri. För ett av Europas största riskkapitalbolag, som normalt annonserar sina affärer brett, är det ett ovanligt beslut.

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Under måndagsmorgonen, efter FT:s publicering, la CVC ändå ut ett kortfattat meddelande på sin webbplats. Där framgår att investeringen görs via fonden CVC Catalyst III och att grundarfamiljen Blum behåller majoriteten. Varken pris eller ägarandel nämns. Affären väntas slutföras under första halvåret 2027 efter myndighetsgodkännanden.

Leverantör till IDF i tre decennier

Fibrotex grundades 1965 och tillverkar multispektral kamouflage som döljer soldater, fordon och utrustning för bland annat värmekameror, mörkerkikare och radar. Bolaget har huvudkontor i Petah Tikva utanför Tel Aviv och en stor anläggning i Kentucky i USA.

Bolaget har levererat kamouflage till den israeliska armén IDF i över 30 år och utvecklar många produkter i nära samarbete med den. Huvuddelen av försäljningen går dock till USA:s militär. Enligt CVC finns kunder i över 20 länder, bland dem Japan, Australien och flera europeiska länder. Finska armén har varit kund sedan 2006, enligt Algemeiner.

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Redan i våras rapporterade israeliska Calcalist att familjen Blum anlitat investmentbanken Jefferies för att sälja en andel. Familjen ville enligt tidningen ta tillvara det starka intresset för försvarsbolag, med krigen i Ukraina, Gaza och Libanon och konflikten med Iran som bakgrund. Målet var en värdering på omkring en miljard dollar.

Stämmer FT:s siffror landar värderingen i stället på drygt 600 miljoner euro för hela bolaget, en bit under familjens förväntningar.