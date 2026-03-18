FI straffar Alecta – rekordbot efter miljardaffären

Det är den högsta boten ett tjänstepensionsbolag kan få, nästa steg hade varit ett indraget tillstånd.

Beslutet fattades under FI:s styrelsemöte på måndagen efter två och ett halvt års granskning.

Alecta straffas för allvarliga brister i bolagets styrning och kontroll. Enligt tillsynsmyndigheten har bolaget varken haft eller har tillräcklig förmåga att hantera riskerna kopplade till sina investeringar, rapporterar Affärsvärlden.

Alecta investerade 50 miljarder kronor i Heimstaden Bostad, det fastighetsbolag som kontrolleras av den norske fastighetsmagnaten Ivar Tollefsen. Alectas nuvarande vd Peder Hasslev har själv sagt att affären aldrig borde ha gjorts eftersom den är till nackdel för pensionsspararna.

Bankförlusterna utan påföljd

Heimstaden-investeringen är inte den enda som FI har granskat.

I december 2025 beslutade myndigheten att lägga ned undersökningen av Alectas investeringar i tre amerikanska nischbanker som kollapsade 2023, förluster som kostade pensionsspararna omkring 20 miljarder kronor.

Det beslutet fattades trots att FI:s egen utredning visade på allvarliga brister i riskhanteringen. Alecta saknade helt system för att fortlöpande mäta investeringsrisk, och det riskmått som användes mätte inte sannolikheten för förlust av kapitalet.

Samsynen internt på Finansinspektionen har varit bred. Vid ett möte sommaren 2024 ansåg samtliga närvarande tjänstemän att Alectas tillstånd borde dras in.

Men efter att dåvarande chefsjuristen Eric Leijonram lämnade myndigheten hösten 2024 och ärendet gick över till en ny rättschef, Erik Blommé, ändrades tongångarna.