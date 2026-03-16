AI-konkurser oundvikliga – men vem betalar priset?

Under Blackrocks infrastrukturtoppmöte i veckan gick bolagets vd Larry Fink ut med ett kontroversiellt påstående : minst ett par AI-bolag kommer att gå i konkurs. Och det är helt i sin ordning.

”Det är kapitalism. Vi kommer att ha några stora framgångar och vi kommer att ha ett par misslyckanden. Det är okej”, sa Fink enligt Fortune.

Vill se mer investeringar

Fink är ändå inte orolig för investeringstakten. Tvärtom vill han se mer.

Investmentbanken Evercore ISI beräknar att de stora techbolagens, Microsoft, Alphabet, Amazon och Metas, samlade kapitalutgifter kan nå 650 miljarder dollar de kommande tolv månaderna, en ökning med nära 70 procent från 2025.

Fink citerade en vd för ett namnlöst hyperscaler-bolag som sade att det enda han med säkerhet visste var att han inte hade råd att bli trea i AI-kapplöpningen.