Världens största kapitalförvaltare räknar med AI-konkurser, en före detta presidentkandidat varnar för massarbetslöshet bland tjänstemän, och en framstående teknikskribent menar att bubblan redan är fylld med giftig luft.
AI-konkurser oundvikliga – men vem betalar priset?
Under Blackrocks infrastrukturtoppmöte i veckan gick bolagets vd Larry Fink ut med ett kontroversiellt påstående : minst ett par AI-bolag kommer att gå i konkurs. Och det är helt i sin ordning.
”Det är kapitalism. Vi kommer att ha några stora framgångar och vi kommer att ha ett par misslyckanden. Det är okej”, sa Fink enligt Fortune.
Vill se mer investeringar
Fink är ändå inte orolig för investeringstakten. Tvärtom vill han se mer.
Investmentbanken Evercore ISI beräknar att de stora techbolagens, Microsoft, Alphabet, Amazon och Metas, samlade kapitalutgifter kan nå 650 miljarder dollar de kommande tolv månaderna, en ökning med nära 70 procent från 2025.
Fink citerade en vd för ett namnlöst hyperscaler-bolag som sade att det enda han med säkerhet visste var att han inte hade råd att bli trea i AI-kapplöpningen.
Negativt kassaflöde är den stora risken
Men Evercore varnar samtidigt för att den höga investeringstakten riskerar att skicka flera techbolag till negativt kassaflöde, ett ”rött flagg” för aktievärderingarna.
Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft och Oracle emitterade företagsobligationer för totalt 121 miljarder dollar under 2025, en drastisk ökning mot ett femårssnittet på 28 miljarder dollar, enligt Bank of America.
Kan leda till personliga konkurser
Medan finanseliten räknar kallt på risken för enstaka AI-konkurser pekar Andrew Yang, entreprenör och tidigare presidentkandidat, på en annan typ av katastrof.
I en uppmärksammad essä på Substack varnar Yang för vad han kallar ”den stora urholkningen av tjänstemannayrken”.
Enligt Futurism skriver Yang att automationsvågen kommer att ”sparka ut miljontals kontorsarbetare på gatan inom de närmaste 12–18 månaderna”.
”Sitter du vid ett skrivbord och tittar på en dator större delen av dagen? Ta det på allvar”, uppmanar Yang.
Han förutspår att 20–50 procent av USA:s 70 miljoner kontorsarbetare kan försvinna inom några år, att personliga konkurser kommer att skjuta i höjden och att unga nyexaminerade redan känner av den hårdnande arbetsmarknaden.
Vinsterna, menar Yang, hamnar hos ett litet skikt av vd:ar och techexekutiver, medan majoriteten riskerar att förvandlas till det han kallar ”livegna under AI-överlords”.
Börsen logik styr – inte teknikens
Det är en bild som Cory Doctorow, science fiction-författare och teknikaktivist, känner igen – men som han tolkar mer strukturellt.
I en krönika i The Guardian argumenterar Doctorow för att AI-boomen i grunden drivs av börslogik, inte teknisk revolution. Tillväxtbolag måste visa upp nästa bubbla för att hålla aktiekurserna uppe. Och AI är den senaste i raden efter krypto, NFT och metaverse.
Doctorow använder sig av begreppet ”omvänd kentaur”, en människa som degraderats till ett bihang åt maskinen, snarare än tvärtom. Radiologer som skriver under AI:ns diagnoser. Programmerare som granskar kod de inte längre förstår. Ansvaret flyttas ned, vinsterna flödar uppåt.
Hans slutsats är dyster men inte nihilistisk. Bubblan kommer att spricka, de flesta AI-bolagen kommer att gå under, men öppen källkod och billig hårdvara kan bli vad som återstår, användbart, om än inte transformativt.
Frågan är bara vems pensionssparande som försvinner på vägen dit.