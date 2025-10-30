Begagnade elbilar håller bättre än väntat

KVD Bils undersökning pekar ut en klar vinnare.

”Kia toppar listan och då har vi Kia EV6 på absoluta toppen och strax därefter Kia e-Niro som också har ett väldigt bra batteri”, säger Dagens PS motorexpert Åsa Wallenrud till Realtid TV.

Resultaten avslöjar att rädslan för batteriförslitning i begagnade elbilar ofta varit överdriven. Men undersökningen visar också tydliga kvalitetsskillnader mellan olika tillverkare.

Grundtekniken förklarar skillnaderna

Variationerna i batterihållfasthet går att spåra till vilken grundteknik tillverkarna valt. Äldre begagnade modeller uppvisar större spridning beroende på teknisk lösning.

”Man får lite vad man betalar för”, förklarar Wallenrud.

Framöver väntas skillnaderna minska. Branschen rör sig mot solid state-batterier, som innebär färre rörliga delar och mer standardiserad teknik mellan märken.