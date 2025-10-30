Realtid
Begagnade elbilar håller bättre än väntat

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

KVD Bils nya undersökning visar att batterier i begagnade elbilar presterar över förväntan. Här är de som tar toppositionerna – medan äldre modeller uppvisar större spridning i kvalitet.

KVD Bils undersökning pekar ut en klar vinnare.

”Kia toppar listan och då har vi Kia EV6 på absoluta toppen och strax därefter Kia e-Niro som också har ett väldigt bra batteri”, säger Dagens PS motorexpert Åsa Wallenrud till Realtid TV.

Resultaten avslöjar att rädslan för batteriförslitning i begagnade elbilar ofta varit överdriven. Men undersökningen visar också tydliga kvalitetsskillnader mellan olika tillverkare.

Grundtekniken förklarar skillnaderna

Variationerna i batterihållfasthet går att spåra till vilken grundteknik tillverkarna valt. Äldre begagnade modeller uppvisar större spridning beroende på teknisk lösning.

”Man får lite vad man betalar för”, förklarar Wallenrud.

Framöver väntas skillnaderna minska. Branschen rör sig mot solid state-batterier, som innebär färre rörliga delar och mer standardiserad teknik mellan märken.

Ladda för längre livslängd

För den som överväger en begagnad elbil finns några goda råd att följa. Wallenrud betonar vikten av grundlig research innan köp.

”Gå gärna och kontrollera via en besiktning hur batteriet faktiskt mår. Kolla hälsan på det”, säger hon.

Efter köpet handlar det om rätt laddningsbeteende. Ladda inte över 80 procent och behandla batteriet varsamt. Med korrekt hantering håller batteriet betydligt längre än många köpare förväntar sig, visar undersökningen.

Solid state-tekniken lovar dessutom batterier som blir billigare, säkrare och mer hållbara framöver.

Solid state utjämnar kvalitetsskillnader

Solid state-batterier innebär en revolution inom elbilsteknik som gradvis utjämnar kvalitetsskillnaderna.

”Nu så går vi mer och mer emot att teknikerna liknar varandra väldigt mycket så att det inte ska bli så stora skillnader”, säger Wallenrud.

För köpare av begagnade elbilar innebär det onekligen goda nyheter.

BilarElbilar
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

