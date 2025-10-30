Indien upplever en historisk börsintroduktionsvåg som fundamentalt förändrar landets finansiella landskap.
Indiens IPO-boom: Småsparare driver historisk börsrusning
Hittills i år har 298 börsintroduktioner genomförts, vilket överstiger hela 2023 års antal, enligt data från Dealogic som citeras i The Economist.
Det mest slående med den pågående boomen är dock inte bara omfattningen, utan vem som köper aktierna.
Inhemska investerare, inklusive värdepappersfonder, försäkringsbolag och miljontals småsparare, dominerar nu IPO-marknaden med nästan 75 procent av investeringarna under 2025, skriver Bloomberg. Detta är den högsta andelen någonsin.
”Marknaden går igenom en stor förändring just nu”, säger Abhinav Bharti, chef för equity capital markets i Indien på JPMorgan Chase, till Bloomberg. Enligt honom kanaliserar hushållen allt mer av sina besparingar till aktier genom värdepappersfonder.
Indiens BNP rusar – snart förbi Japan
Efter USA, Kina och Tyskland har Japan längre varit världens fjärde största ekonomi. Nu är Indien på väg att gå förbi.
Snabba och stora emissioner
Rekorden duggar tätt. LG Electronics Indiens börsintroduktion på 1,3 miljarder dollar såldes slut på bara sex och en halv timme den 7 oktober.
Det var den snabbaste utförsäljningen på 17 år bland stora indiska IPO:er. Det motsvarar försäljning i en takt av 200 miljoner dollar per timme.
Hyundai Motor India slog i fjol rekord med en emission på 3,1 miljarder dollar. Samtidigt fick LG Electronics Indiens emission på 1,3 miljarder dollar tidigare i oktober in bud på totalt 49 miljarder dollar, enligt Business Standard.
Digitalisering banar väg i Indien
Bakom boomen ligger flera faktorer. Digitaliseringen har dramatiskt förenklat investeringsprocessen.
”Det brukade innebära att fylla i 50 sidor med formulär. Nu tar det tre klick”, förklarar Pranav Haldea från Prime Database för The Economist.
Gesu Kaushal från Kotak Mahindra Capital Company påpekar i Business Standard att bredare adoption av digitala betalningsmetoder som UPI för IPO-ansökningar har demokratiserat deltagandet och expanderat kapitalanskaffningen till regioner som Bihar och Uttar Pradesh.
Förnybar energi och tillväxtbolag
Emissionerna hjälper till att finansiera viktiga investeringar.
Kraftbolag, särskilt inom förnybar energi, har varit bland de största att börsnoteras. NTPC Green Energy värderades till 12 miljarder dollar vid sin introduktion.
Även tillväxtbolag som ännu inte är lönsamma söker kapital. Matleveransappen Swiggy noterades i slutet av 2024 med en värdering på 12,7 miljarder dollar och behöver kapital för expansion till fler städer.
Risker kvarstår
Trots euforin finns det varningar.
”Om fem eller sex stora IPO:er har dåliga noteringar kan det snabbt förstöra festen”, säger Pratik Loonker från Axis Capital till Bloomberg.
Nästan hälften av noteringarna på landets huvud- och juniorbörser handlas nu under sitt introduktionspris.
Sunil Khaitan från Goldman Sachs India betonar dock i Business Standard att inhemska värdepappersfonder och institutionella investerare har blivit avgörande genom att förstå och stödja innovativa affärsmodeller.
Med över 80 företag som redan fått regulatoriskt godkännande för börsintroduktioner väntas boomen fortsätta in i 2026.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
