Indiens IPO-boom: Småsparare driver historisk börsrusning

Hittills i år har 298 börsintroduktioner genomförts, vilket överstiger hela 2023 års antal, enligt data från Dealogic som citeras i The Economist.

Det mest slående med den pågående boomen är dock inte bara omfattningen, utan vem som köper aktierna.

Inhemska investerare, inklusive värdepappersfonder, försäkringsbolag och miljontals småsparare, dominerar nu IPO-marknaden med nästan 75 procent av investeringarna under 2025, skriver Bloomberg. Detta är den högsta andelen någonsin.

”Marknaden går igenom en stor förändring just nu”, säger Abhinav Bharti, chef för equity capital markets i Indien på JPMorgan Chase, till Bloomberg. Enligt honom kanaliserar hushållen allt mer av sina besparingar till aktier genom värdepappersfonder.

Snabba och stora emissioner

Rekorden duggar tätt. LG Electronics Indiens börsintroduktion på 1,3 miljarder dollar såldes slut på bara sex och en halv timme den 7 oktober.

Indiens premiärminister Narendra Modi kan glädjas åt en snabbt växande börsmarknad i landet.

Det var den snabbaste utförsäljningen på 17 år bland stora indiska IPO:er. Det motsvarar försäljning i en takt av 200 miljoner dollar per timme.

Hyundai Motor India slog i fjol rekord med en emission på 3,1 miljarder dollar. Samtidigt fick LG Electronics Indiens emission på 1,3 miljarder dollar tidigare i oktober in bud på totalt 49 miljarder dollar, enligt Business Standard.