AI-febern fortsätter: Nvidia överträffar allt

Samtidigt guidar bolaget för en betydligt starkare första kvartal än väntat, drivet av fortsatt explosiv efterfrågan på AI-infrastruktur.

Amerikanska chipjätten Nvidia redovisade på onsdagskvällen sitt fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 2025/2026.

Omsättningen steg 73 procent till 68,13 miljarder dollar, jämfört med analytikerkonsensus på 66,13 miljarder dollar. Det justerade resultatet per aktie landade på 1,62 dollar, mot väntade 1,54 dollar.

Datacenterverksamheten, som utgör den absoluta merparten av Nvidias intäkter, slog också prognoserna med en försäljning på 62,3 miljarder dollar, bättre än analytikernas förväntningar på 60,2 miljarder dollar, rapporterar Yahoo Finance.

Nätverksintäkterna inom datacenter steg hela 263 procent till 11 miljarder dollar under kvartalet.

Stark guidning överraskar

Kanske mest anmärkningsvärt var bolagets guidning för det första kvartalet, som landade på 78 miljarder dollar, plus eller minus 2 procent.

Det kan jämföras med Wall Streets förväntningar på runt 72,8 miljarder dollar. Guidningen inkluderar dock inte eventuella intäkter från Kina.

Nvidia-aktien steg initialt med uppemot 3 procent i efterhandeln men gav sedan upp merparten av uppgången.