Chipjätten Nvidia levererar en kvartalsrapport som överträffar analytikernas prognoser på både omsättning och resultat.
AI-febern fortsätter: Nvidia överträffar allt
Samtidigt guidar bolaget för en betydligt starkare första kvartal än väntat, drivet av fortsatt explosiv efterfrågan på AI-infrastruktur.
Amerikanska chipjätten Nvidia redovisade på onsdagskvällen sitt fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 2025/2026.
Missa inte: Europas techbolag håller andan inför avgörande rapport. Realtid
Omsättningen steg 73 procent till 68,13 miljarder dollar, jämfört med analytikerkonsensus på 66,13 miljarder dollar. Det justerade resultatet per aktie landade på 1,62 dollar, mot väntade 1,54 dollar.
Datacenterverksamheten, som utgör den absoluta merparten av Nvidias intäkter, slog också prognoserna med en försäljning på 62,3 miljarder dollar, bättre än analytikernas förväntningar på 60,2 miljarder dollar, rapporterar Yahoo Finance.
Nätverksintäkterna inom datacenter steg hela 263 procent till 11 miljarder dollar under kvartalet.
Stark guidning överraskar
Kanske mest anmärkningsvärt var bolagets guidning för det första kvartalet, som landade på 78 miljarder dollar, plus eller minus 2 procent.
Läs även: Google vill bryta Nvidias dominans – satsar hundratals miljoner. Dagens PS
Det kan jämföras med Wall Streets förväntningar på runt 72,8 miljarder dollar. Guidningen inkluderar dock inte eventuella intäkter från Kina.
Nvidia-aktien steg initialt med uppemot 3 procent i efterhandeln men gav sedan upp merparten av uppgången.
Huang: ”Marknaden har fel om AI-hotet”
I en intervju med CNBC efter rapporten tillbakavisade Nvidias vd Jensen Huang oron för att AI-agenter ska kannibalisera mjukvaruindustrin.
”Jag tror att marknaden har fel”, sade Huang till CNBC.
I stället för att ersätta befintliga mjukvaruverktyg menade Huang att AI-agenter kommer att använda dem, vilket ökar produktiviteten snarare än att slå ut etablerade aktörer.
Missa inte: Här byggs världens största batteri – drivs av rost. Realtid
Han lyfte fram verktyg som Microsofts Excel, ServiceNow och SAP som exempel på mjukvara som AI-agenter kommer att nyttja snarare än konkurrera ut.
”Dessa agentiska AI kommer att vara intelligent mjukvara som använder dessa verktyg å våra vägnar och hjälper oss bli mer produktiva”, sa Huang.
Delade meningar om mjukvarubolagen
Alla delar dock inte Huangs optimistiska syn.
Dan Niles, grundare av Niles Investment Management, varnade i CNBC:s sändning för att vissa mjukvarubolag riskerar att helt slås ut när AI automatiserar arbetsflöden och pressar priser.
Läs även: Så navigerar du AI-turbulensen på börsen. Dagens PS
Han pekade på databas- och cybersäkerhetsbolag som de mest motståndskraftiga.
S&P 500-indexet för mjukvara och tjänster hade vid onsdagens stängning tappat nära 23 procent sedan årsskiftet.
Bygget fortsätter
Mycket av den fortsatta tillväxten väntas drivas av de stora molnbolagen. Amazon, Google, Meta och Microsoft planerar att tillsammans spendera 650 miljarder dollar på AI-investeringar under 2026, enligt Yahoo Finance.
Missa inte: Wallenbergs superdator snart klar: ”Bygger något världsunikt”. Realtid
Nvidia har nyligen utökat sitt samarbete med Meta i en stor flerårig affär som omfattar både Blackwell- och Rubin-processorer.
Gene Munster, partner på Deepwater Asset Management, menar att den centrala frågan för investerare nu handlar om hur länge AI-uppbyggnaden kommer att pågå, rapporterar Yahoo Finance.
”Investerare måste avgöra vilken inning av AI-bygget vi befinner oss i”, skrev Munster i ett blogginlägg.
Utanför datacenter rapporterade Nvidia spelintäkter på 3,7 miljarder dollar, något under förväntningarna på 4 miljarder dollar.
Bolaget väntas även lansera en egen processor för bärbara datorer inom de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en direkt utmaning mot Intel, AMD och Qualcomm.