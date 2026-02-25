Europas techbolag håller andan inför avgörande rapport

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

När den amerikanska chiptillverkaren Nvidia rapporterar sina kvartalssiffror på onsdagskvällen riktas blickarna inte bara mot Wall Street.

Uppmärksamheten vänds även mot Europas teknikbörser.

Nvidia, som i dag är världens högst värderade, har blivit en central temperaturmätare för den globala AI-investeringscykeln.

Viktig värdemätare

De senaste veckorna har flera amerikanska teknikjättar som Alphabet, Meta, Microsoft och Amazon redovisat sina resultat.

Trots stabila siffror har marknaden reagerat nervöst på bolagens omfattande investeringsplaner inom AI-infrastruktur.

Mot den bakgrunden ses Nvidias prognoser som avgörande för om investeringsviljan håller i sig eller börjar mattas av, skriver CNBC.