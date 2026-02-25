Nvidia har blivit en barometer för hur snabbt AI-utvecklingen går. Bolagets rapport kan få efterverkningar även på vår sida av Atlanten.
Europas techbolag håller andan inför avgörande rapport
När den amerikanska chiptillverkaren Nvidia rapporterar sina kvartalssiffror på onsdagskvällen riktas blickarna inte bara mot Wall Street.
Uppmärksamheten vänds även mot Europas teknikbörser.
Nvidia, som i dag är världens högst värderade, har blivit en central temperaturmätare för den globala AI-investeringscykeln.
Viktig värdemätare
De senaste veckorna har flera amerikanska teknikjättar som Alphabet, Meta, Microsoft och Amazon redovisat sina resultat.
Trots stabila siffror har marknaden reagerat nervöst på bolagens omfattande investeringsplaner inom AI-infrastruktur.
Mot den bakgrunden ses Nvidias prognoser som avgörande för om investeringsviljan håller i sig eller börjar mattas av, skriver CNBC.
Nederländskt bolag i centrum
Ett starkt besked om fortsatt hög efterfrågan på nästa generations AI-chip och ökade investeringar i datacenter skulle sannolikt ge stöd åt europeiska halvledar- och infrastrukturbolag.
Särskilt i fokus står nederländska ASML, som är ensam i världen om att tillverka avancerade EUV-litografimaskiner.
Dessa är nödvändiga för att producera de mest avancerade kretsarna som används i Nvidias AI-processorer.
Skulle slå hårt mot aktien
En tydlig signal om kapacitetsutbyggnad hos chipproducenter skulle därmed kunna innebära ökad orderingång för ASML.
Även BE Semiconductor Industries, ofta kallat BESI, kan påverkas kraftigt. Bolaget levererar utrustning för montering och paketering av halvledare till tillverkare som TSMC, som producerar Nvidias chip.
Fortsatt stark AI-efterfrågan skulle kunna driva investeringar i avancerad paketeringsteknik, medan tecken på avmattning riskerar att slå hårt mot aktien.
Flera bolag kan påverkas
På kontinenten följs även Infineon noga. Det tyska bolaget levererar kraftkomponenter som används i AI-servrar, vilket innebär att ökad försäljning för Nvidia kan ge direkt effekt på efterfrågan hos Infineon.
Slutligen kan STMicroelectronics påverkas genom det bredare marknadssentimentet.
Även om bolaget har stark exponering mot fordons- och industrisegmenten, tenderar hela halvledarsektorn att röra sig i takt med signaler från AI-marknaden.
Om Nvidia däremot indikerar att tillväxten normaliseras eller att kunderna pausar sina investeringar, kan det utlösa en bredare omvärdering av AI-relaterade aktier i Europa.
