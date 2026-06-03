Clas Ohlson höjer utdelningen kraftigt – vinsten rusar

Clas Ohlsons (börskurs Clas Ohlson) styrelse föreslår en utdelning på totalt 14 kronor per aktie till ägarna för det brutna räkenskapsår som avslutades i april.

Av detta är 4,75 kronor ”extra utdelning”.

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Ökad vinst

Prylkedjan redovisar samtidigt en rörelsevinst på 180 miljoner kronor för fjärde kvartalet i prylkedjans brutna räkenskapsår, avslutat i april.

Det kan jämföras med 109 miljoner kronor under motsvarande period ett år tidigare.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade 11 procent till 2,6 miljarder kronor.

”När vi blickar framåt ser vi att många omvärldsfaktorer sannolikt kommer fortsätta att vara utmanande. Ökade materialkostnader, fraktpriser och en osäkerhet kring kundernas vilja och utrymme att konsumera är några av de orosmoln vi kan se framöver”, skriver Clas Ohlsons vd Kristofer Tonström i en kommentar i bokslutet.