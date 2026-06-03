Nytt tullhot – öppnar för global handelskonflikt

Trumpregeringen har presenterat hot om en ny tullmur mot ett 60-tal länder, inklusive EU.

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Det handlar om tullar på 10,0–12,5 procent som ska motiveras av vad som framkommit i en USA-utredning om varor som påstås ha tillverkats genom tvångsarbete.

Ska bygga upp tullmur igen

Åtgärden är ett försök från president Donald Trump att återuppbygga den tullmur som USA:s högsta domstol ogiltigförklarade i fjol.

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EU, Kanada, Mexiko, Storbritannien och Taiwan hotas av den lägre tullsatsen på 10 procent, enligt ett uttalande från det amerikanska handelsrepresentantkontoret (USTR).

Kina och Schweiz får mer

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Samtidigt drabbas produkter från Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Brasilien och Schweiz av en högre tullsats på 12,5 procent.

Tullarna bygger på utredningar enligt vad som kallas Section 301 i en amerikansk handelslag från 1974.

Det här får enorma konsekvenser eftersom Section 301 är ett extremt kraftfullt verktyg som sannolikt inte kommer att rivas upp. Man har nu öppnat dörren för en lång rad nya tulljusteringar och icke-tariffära åtgärder, säger Deborah Elms, handelspolitisk chef vid Hinrich Foundation i Singapore, till Bloomberg.