Indisk miljardär köper europeiska energihamnar för 28 miljarder

Betalar knappt 12 gånger rörelseresultatet

Evos omsatte 392 miljoner euro 2025. Ebitda-resultatet blev 219 miljoner euro, vilket ger en marginal på 56 procent. Adani betalar därmed 11,7 gånger rörelseresultatet före avskrivningar.

Marginalen är klart högre än i Adani Ports egen internationella hamnverksamhet, som låg på 44,8 procent under första halvåret av det brutna räkenskapsåret.

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Karan Adani är vd för APSEZ och son till Gautam Adani. Han beskriver köpet som en viktig milstolpe mot målet att hantera en miljard ton gods och bygga ”en verkligt global, integrerad transportplattform”.

Enligt Reuters vill bolaget också få del av den långsiktiga övergången till nya bränslen. Aktien stängde 1,3 procent lägre i Mumbai på torsdagen, på 1 884,6 rupier.

Lägre pris än tidigare uppgifter

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Innan affären blev klar rapporterade bland andra sjöfartssajten The Loadstar att Adani lagt ett bindande bud på omkring 3,3 miljarder dollar för Evos. Samtidigt drog sig Adani ur en budprocess om brittiska Associated British Ports.

Det slutliga företagsvärdet blev 2,88 miljarder dollar enligt Reuters. Det är dock oklart om de tidigare uppgifterna gällde samma värderingsmått.

Med Evos får Adani Ports 28 hamnar och terminaler i tio länder. Affären kräver myndighetsgodkännanden och att Evos personalrepresentanter konsulteras. Något datum för när köpet ska vara klart har inte angetts.

Rättsliga moln har skingrats

Adanisfären har präglats av anklagelser i flera år. År 2023 anklagade blankaren Hindenburg Research gruppen för kursmanipulation, vilket fick börsvärdet att rasa. Året innan hade Gautam Adani klättrat till tredje plats på listan över världens rikaste.

I november 2024 väckte amerikanska myndigheter både civilrättsliga och straffrättsliga mål mot honom, kopplade till påstådda mutor i Indien. I maj i år gick han med på en förlikning med finansinspektionen SEC och betalar 6 miljoner dollar utan att erkänna eller förneka anklagelserna. I augusti avskrev en domare brottmålet efter att justitiedepartementet lagt ned det, rapporterade Reuters. Adani Group har hela tiden förnekat att något fel begåtts.