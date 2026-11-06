Gautam Adanis hamnbolag köper nederländska Evos, Europas näst största oberoende aktör inom lagring av flytande bränslen. Affären värderar bolaget till 2,56 miljarder euro, motsvarande omkring 28 miljarder kronor.
Indisk miljardär köper europeiska energihamnar för 28 miljarder
Indiska Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) ingår i miljardären Gautam Adanis konglomerat Adani Group. Nu köper bolaget samtliga aktier i Evos från infrastrukturförvaltaren Igneo Infrastructure Partners.
Köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 2,56 miljarder euro, alltså inklusive Evos skulder. Aktievärdet landar på 1,18 miljarder euro, omkring 13 miljarder kronor.
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Adani betalar kontant och finansierar hela köpet med lån. Den japanska storbanken MUFG garanterar ensam finansieringen och har lovat upp till 2,8 miljarder euro.
Åtta terminaler i fem länder
Evos har åtta hamnterminaler i Nederländerna, Tyskland, Spanien, Belgien och Malta. Tillsammans rymmer de 6,3 miljoner kubikmeter. Tyngdpunkten ligger i det så kallade ARA-området (Amsterdam, Rotterdam och Antwerpen), som är Europas viktigaste nav för handel med oljeprodukter. Bolaget har också terminaler i Hamburg och i Medelhavet.
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I tankarna lagras bensin, diesel, flygbränsle och fartygsbränsle. Där finns också hållbart flygbränsle, biobränslen och metanol. Terminalerna har bland annat rörledningar till Schiphols flygplats och till det centraleuropeiska rörledningssystemet.
Beläggningen var 99 procent förra året. En stor del av intäkterna kommer från så kallade take-or-pay-avtal som räknas upp med KPI. Kunderna betalar alltså för kapaciteten oavsett om de använder den.
Betalar knappt 12 gånger rörelseresultatet
Evos omsatte 392 miljoner euro 2025. Ebitda-resultatet blev 219 miljoner euro, vilket ger en marginal på 56 procent. Adani betalar därmed 11,7 gånger rörelseresultatet före avskrivningar.
Marginalen är klart högre än i Adani Ports egen internationella hamnverksamhet, som låg på 44,8 procent under första halvåret av det brutna räkenskapsåret.
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Karan Adani är vd för APSEZ och son till Gautam Adani. Han beskriver köpet som en viktig milstolpe mot målet att hantera en miljard ton gods och bygga ”en verkligt global, integrerad transportplattform”.
Enligt Reuters vill bolaget också få del av den långsiktiga övergången till nya bränslen. Aktien stängde 1,3 procent lägre i Mumbai på torsdagen, på 1 884,6 rupier.
Lägre pris än tidigare uppgifter
Innan affären blev klar rapporterade bland andra sjöfartssajten The Loadstar att Adani lagt ett bindande bud på omkring 3,3 miljarder dollar för Evos. Samtidigt drog sig Adani ur en budprocess om brittiska Associated British Ports.
Det slutliga företagsvärdet blev 2,88 miljarder dollar enligt Reuters. Det är dock oklart om de tidigare uppgifterna gällde samma värderingsmått.
Med Evos får Adani Ports 28 hamnar och terminaler i tio länder. Affären kräver myndighetsgodkännanden och att Evos personalrepresentanter konsulteras. Något datum för när köpet ska vara klart har inte angetts.
Rättsliga moln har skingrats
Adanisfären har präglats av anklagelser i flera år. År 2023 anklagade blankaren Hindenburg Research gruppen för kursmanipulation, vilket fick börsvärdet att rasa. Året innan hade Gautam Adani klättrat till tredje plats på listan över världens rikaste.
I november 2024 väckte amerikanska myndigheter både civilrättsliga och straffrättsliga mål mot honom, kopplade till påstådda mutor i Indien. I maj i år gick han med på en förlikning med finansinspektionen SEC och betalar 6 miljoner dollar utan att erkänna eller förneka anklagelserna. I augusti avskrev en domare brottmålet efter att justitiedepartementet lagt ned det, rapporterade Reuters. Adani Group har hela tiden förnekat att något fel begåtts.