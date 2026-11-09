Norwegian redovisar miljardvinster och rekordfulla flygplan. Ändå får 123 piloter och kabinanställda på Kastrup lämna sina jobb. I stället ska personal från Spanien flyga delar av trafiken från Köpenhamn. Det danska facket anklagar flygbolaget för lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Konflikten berör även Sverige.
Norwegian gör miljardvinst – sparkar 123 på Kastrup och flyger in billigare personal
Var femte anställd får gå
Norwegian har beslutat att säga upp 53 piloter och 70 kabinanställda vid sin bas på Köpenhamns flygplats. Det motsvarar nästan 20 procent av de cirka 630 flygande medarbetarna, rapporterar Dagens PS.
De flesta uppsägningarna träder i kraft i slutet av januari 2027. Övriga anställda får lämna företaget senare under året.
Bakgrunden är enligt Norwegian stora säsongsskillnader. Under sommaren behövs 16 flygplan på Kastrup, medan vintertrafiken bara kräver tio.
Lösningen blir att minska antalet Köpenhamnsbaserade flygplan från 16 till 14 och låta besättningar från bolagets spanska baser sköta delar av sommartrafiken.
Antalet sommaravgångar från Köpenhamn ska däremot inte minska.
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Facket anklagar Norwegian för utpressning
Det danska flygfacket Flyvebranchens Personale Union, FPU, är rasande.
Ordföranden Thilde Waast hävdar att Norwegian under förhandlingarna krävde att personalen skulle acceptera deltidsarbete under vintern, med motsvarande lönesänkningar, för att rädda jobben.
”Det är ett glasklart hot”, säger hon till facktidningen Luftfart.
Enligt Waast föreslog facket frivillig deltid och frivilliga avgångar. Norwegian ville däremot ha en lösning som omfattade samtliga anställda.
Facket anser att bolaget försöker urholka skandinaviska anställningsvillkor genom att använda billigare personal från Spanien.
Norwegian skyller på årstiderna
Norwegians danska chef Sara Neergaard avvisar bilden av ett företag i ekonomisk kris.
”Det handlar på inget sätt om en ekonomisk kris, utan om en strukturell utmaning kopplad till de stora säsongssvängningarna i Köpenhamn”, säger hon enligt Luftfart.
Norwegian hävdar också att facket avvisat förslag som skulle ha kunnat minska antalet uppsägningar, bland annat säsongsanställningar och frivillig ledighet.
Efter förhandlingarna lyckades facket rädda två pilotjobb.
Miljardvinsten gör konflikten känsligare
Den 28 oktober presenterade Norwegian ett rörelseresultat på 2,73 miljarder norska kronor för tredje kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på 21,4 procent.
En vecka senare visade oktobersiffrorna att koncernen transporterat 2,8 miljoner passagerare. Kabinbeläggningen i Norwegian nådde rekordhöga 89,2 procent.
Fackets kritik fick ytterligare bränsle när bolaget presenterade nya flyglinjer från Danmark, bland annat till Sevilla och Santiago de Compostela.
”Det är mycket svårt att förstå hur det kan vara nödvändigt att säga upp så många piloter och kabinanställda på en välfungerande bas”, säger Thilde Waast.
Svenska anställda drabbas också
Konflikten har en tydlig svensk dimension. Enligt News Øresund bor omkring 60 procent av Norwegians 630 piloter och kabinanställda på Kastrup på den svenska sidan av Öresund.
Det motsvarar ungefär 380 personer.
Hur många av de 123 uppsagda som bor i Sverige är ännu okänt.
Norwegian var förra året Kastrups näst största flygbolag med 15 procent av passagerarna, efter SAS med 38 procent.
För ett flygbolag som tjänar miljarder och samtidigt planerar fler avgångar från Köpenhamn har frågan om vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla blivit en växande facklig konflikt.
Norwegian klår förväntningarna
Rörelseresultatet på 2,7 miljarder norska kronor kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 2,3 miljarder, enligt Bloomberg.Det norska