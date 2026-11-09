Norwegian gör miljardvinst – sparkar 123 på Kastrup och flyger in billigare personal

Facket anklagar Norwegian för utpressning

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Det danska flygfacket Flyvebranchens Personale Union, FPU, är rasande.

Ordföranden Thilde Waast hävdar att Norwegian under förhandlingarna krävde att personalen skulle acceptera deltidsarbete under vintern, med motsvarande lönesänkningar, för att rädda jobben.

”Det är ett glasklart hot”, säger hon till facktidningen Luftfart.

Enligt Waast föreslog facket frivillig deltid och frivilliga avgångar. Norwegian ville däremot ha en lösning som omfattade samtliga anställda.

Facket anser att bolaget försöker urholka skandinaviska anställningsvillkor genom att använda billigare personal från Spanien.

Norwegians vd Geir Karlsen kan glädja sig åt rekordfulla flygplan och miljardvinster. Det danska flygfacket är betydligt mindre imponerat av bolagets personalpolitik. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT)

Norwegian skyller på årstiderna

Norwegians danska chef Sara Neergaard avvisar bilden av ett företag i ekonomisk kris.

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”Det handlar på inget sätt om en ekonomisk kris, utan om en strukturell utmaning kopplad till de stora säsongssvängningarna i Köpenhamn”, säger hon enligt Luftfart.

Norwegian hävdar också att facket avvisat förslag som skulle ha kunnat minska antalet uppsägningar, bland annat säsongsanställningar och frivillig ledighet.

Efter förhandlingarna lyckades facket rädda två pilotjobb.

Miljardvinsten gör konflikten känsligare

Den 28 oktober presenterade Norwegian ett rörelseresultat på 2,73 miljarder norska kronor för tredje kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på 21,4 procent.

En vecka senare visade oktobersiffrorna att koncernen transporterat 2,8 miljoner passagerare. Kabinbeläggningen i Norwegian nådde rekordhöga 89,2 procent.

Fackets kritik fick ytterligare bränsle när bolaget presenterade nya flyglinjer från Danmark, bland annat till Sevilla och Santiago de Compostela.

”Det är mycket svårt att förstå hur det kan vara nödvändigt att säga upp så många piloter och kabinanställda på en välfungerande bas”, säger Thilde Waast.

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Svenska anställda drabbas också

Konflikten har en tydlig svensk dimension. Enligt News Øresund bor omkring 60 procent av Norwegians 630 piloter och kabinanställda på Kastrup på den svenska sidan av Öresund.

Det motsvarar ungefär 380 personer.

Hur många av de 123 uppsagda som bor i Sverige är ännu okänt.

Norwegian var förra året Kastrups näst största flygbolag med 15 procent av passagerarna, efter SAS med 38 procent.

För ett flygbolag som tjänar miljarder och samtidigt planerar fler avgångar från Köpenhamn har frågan om vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla blivit en växande facklig konflikt.