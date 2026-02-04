Stegra i ny kris – skyldiga hundratals miljoner

Flertalet aktörer som arbetat med Stegras stålverk i Boden uppger för SVT Norrbotten att de inte fått betalt för sitt arbete sedan i höstas.

Enligt uppgifter till SVT handlar det om flera hundratals miljoner kronor i obetalda fakturor. Situationen har lett till att antalet arbetare på byggplatsen successivt minskat.

Stegras presschef Karin Hallstan vill inte kommentera SVT:s uppgifter direkt, men säger till kanalen att:

”Det kan finnas flera anledningar till att fakturor inte är betalda. En anledning kan vara att man inte är överens om vad som har levererats utifrån beställningen i kvantitet”.

Stegra har inga skulder registrerade hos Kronofogden. Enligt källor som SVT talat med väljer företagen att inte driva de obetalda fakturorna dit, då de fruktar att risken att inte få betalt förvärras.

Pausa bygget i hamnen

Krisen i Stegra fördjupas nu alltså ytterligare. Tidigare rapporterade Ekot att bolaget pausat sitt bygge i Luleå hamn. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket.

Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri avslöjade att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd till hamnprojektet.

Pengarna skulle ha gått till infrastruktur som skrotgård, lagerytor och eldrivna kranar. Energimyndigheten motiverade sitt nej bland annat med att projektet saknade tillräcklig potential till utsläppsminskning.

Till Di skrev Hallstan att bolaget nu behöver bära en större del av kostnaden för den externa infrastrukturen själva.