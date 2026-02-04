04 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Stegra i ny kris – skyldiga hundratals miljoner

Stegras vd Henrik Henriksson står inför fler problem. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 feb. 2026Publicerad: 04 feb. 2026

Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra är skyldigt entreprenörer flera hundra miljoner kronor för arbete med stålverket i Boden.

Flertalet aktörer som arbetat med Stegras stålverk i Boden uppger för SVT Norrbotten att de inte fått betalt för sitt arbete sedan i höstas.

Enligt uppgifter till SVT handlar det om flera hundratals miljoner kronor i obetalda fakturor. Situationen har lett till att antalet arbetare på byggplatsen successivt minskat.

Stegras presschef Karin Hallstan vill inte kommentera SVT:s uppgifter direkt, men säger till kanalen att:

”Det kan finnas flera anledningar till att fakturor inte är betalda. En anledning kan vara att man inte är överens om vad som har levererats utifrån beställningen i kvantitet”.

Stegra har inga skulder registrerade hos Kronofogden. Enligt källor som SVT talat med väljer företagen att inte driva de obetalda fakturorna dit, då de fruktar att risken att inte få betalt förvärras.

Logiskt drag? Stegra värvar inkassochefen

Det kan överraska vissa – andra kan tycka det är logiskt. Gröna stålprojektet Stegra tar in en tidigare inkassochef i bolagsstyrelsen.

Pausa bygget i hamnen

Krisen i Stegra fördjupas nu alltså ytterligare. Tidigare rapporterade Ekot att bolaget pausat sitt bygge i Luleå hamn. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket.

Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri avslöjade att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd till hamnprojektet.

Läs även: EU inför tullar – riskerar nytt handelskrig. Realtid

Pengarna skulle ha gått till infrastruktur som skrotgård, lagerytor och eldrivna kranar. Energimyndigheten motiverade sitt nej bland annat med att projektet saknade tillräcklig potential till utsläppsminskning.

Till Di skrev Hallstan att bolaget nu behöver bära en större del av kostnaden för den externa infrastrukturen själva.

Kinnevik skriver ned innehavet

Investmentbolaget Kinnevik, som äger cirka 3 procent av Stegra, har nu också valt att skriva ned värdet på sitt innehav med 49 procent i sin kvartalsrapport. Värderingen sjunker från 1,3 miljarder kronor till cirka 650 miljoner kronor, uppger Di.

”Vi vet inte hur finansieringsrundan kommer falla ut ännu och inte heller villkoren för den. Det gör att vi tar höjd för den eventuella utspädning vi kan påverkas av”, säger Kinneviks avgående vd Georgi Ganev till Di.

Enligt uppgifter till tidningen ska flera delägare redan ha valt att se sina tidigare investeringar som förlorade, eftersom den nya finansieringsrundan väntas ske till dramatiskt sänkt värdering.

Missa inte: Källor: Akut räddningsplan för Stegra skrotad. Dagens PS

Trots det hårda läget uppger Ganev att han fått positiva signaler kring den pågående finansieringsrundan om 10 miljarder kronor.

Paus i bygge av stålverket

Stegra tvingades redan i december pausa bygget av stålverket i fyra veckor sedan kreditgivare hotat att hålla inne redan avtalade lån.

Bolaget förbrukade då cirka tre miljarder kronor per månad och stod enligt uppgift kring nyårshelgen helt utan möjligheter att ordna nödvändig finansiering.

Läs även: Kinnevik rasar – flera förklaringar till fallet. Realtid

Hallstan uppgav nyligen för Bloomberg att finansieringsprocessen följer plan och ska vara avslutad senast i mars.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

