Svenska techundrets supertillväxt: Tredubblar viktiga siffran

Siffran framkom när Osika gästade techshowen TBPN, rapporterar Breakit.

Bara 60 dagar efter att bolaget nått 200 miljoner dollar i ARR har ytterligare 100 miljoner dollar tillkommit. Med dagens växelkurs motsvarar det en årstakt på närmare 2,7 miljarder kronor.

”Vi nådde 300 miljoner i ARR två månader efter våra 200”, säger Anton Osika i podden.

Missa inte: Lovables miljardrusning väcker frågor: hype eller hållbar affär? Realtid

I december genomförde Lovable en kapitalrunda på tre miljarder kronor som värderade bolaget till drygt 60 miljarder kronor. Det är anmärkningsvärt för ett företag som lanserade sin produkt för bara drygt ett år sedan.

Kritik mot ARR-metoden

Lovables sätt att beräkna återkommande intäkter, genom att multiplicera senaste månadens intäkter med tolv, har väckt viss skepsis.

Kritiker varnar för att siffror kan vara uppblåsta av tillfälligt testande och att kundbortfallet riskerar bli högt när nyhetens behag lagt sig.

ANNONS

Läs även: Lovable-grundarna är dollarmiljardärer – ska skänka hälften till välgörenhet. Dagens PS

Men enligt Osika håller tillväxten. Han pekar på att storföretag nu går från att testa verktyget till att bygga skarpa interna system, vilket stabiliserar intäkterna.

”Vi ser en väldigt hälsosam retention. Vår ’net dollar retention’ ligger på över 100 procent”, uppger han i intervjun med TBPN.

Siffran innebär att intäkterna från befintliga kunder ökar mer än vad som försvinner genom kundtapp. Applikationer byggda i plattformen har totalt 300 miljoner besök per månad, skriverBreakit.