Svenska AI-bolaget Lovable fortsätter sin hisnande tillväxt. Grundaren Anton Osika uppger nu att företaget passerat 300 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter. en tredubbling sedan förra sommaren.
Svenska techundrets supertillväxt: Tredubblar viktiga siffran
Mest läst i kategorin
Historiskt rally i koppar – därför drivs priset till rekordnivåer
Kopparpriset sköt i höjden med över 10 procent på torsdagen och passerade för första gången 14 000 dollar per ton, i vad som beskrivs som den största endagshöjningen på över 16 år. Uppgången leds av en våg av intensiv spekulativ handel från Kina och sker samtidigt som guld och silver når nya rekordnivåer. Prisökningen ägde …
Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge
Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra pausar sitt bygge i Luleå hamn. Det rapporterar Ekot. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket i Boden. Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri kunde avslöja att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd …
Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget
Warren Buffetts investeringsbolag kan sälja hela sitt 7,7 miljarder dollar stora innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, som bolaget var med och skapade för över tio år sedan. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor. Det framgår av ett offentligt dokument …
Kina kan sätta stopp för bildandet av världens största gruvbolag
Gruvjättarna Rio Tinto och Glencore, som för diskussioner om en potentiell fusion som skulle skapa världens största gruvbolag, kan tvingas sälja tillgångar för att säkra Kinas godkännande. De två gruvbolagen bekräftade förra veckan att de för det andra året i rad för samtal om en sammanslagning. En sammanslagning som skulle skapa ett företag med ett …
Trafikverket rundade lagen – riskerar miljonböter efter miljardkontrakt
Efter att ha kastat ut NCC från Västlänkens Korsvägenetapp gav Trafikverket två nya entreprenörer miljardkontrakt utan att följa upphandlingsreglerna. Nu kan myndigheten bötfällas med upp till 20 miljoner kronor. När Trafikverket i september 2025 tappade tålamodet med NCC-ledda konsortiet WLC och bröt avtalet för Korsvägenetappen, tog myndigheten snabbt in två nya entreprenörer, rapporterar Dagens PS. …
Siffran framkom när Osika gästade techshowen TBPN, rapporterar Breakit.
Bara 60 dagar efter att bolaget nått 200 miljoner dollar i ARR har ytterligare 100 miljoner dollar tillkommit. Med dagens växelkurs motsvarar det en årstakt på närmare 2,7 miljarder kronor.
”Vi nådde 300 miljoner i ARR två månader efter våra 200”, säger Anton Osika i podden.
Missa inte: Lovables miljardrusning väcker frågor: hype eller hållbar affär? Realtid
I december genomförde Lovable en kapitalrunda på tre miljarder kronor som värderade bolaget till drygt 60 miljarder kronor. Det är anmärkningsvärt för ett företag som lanserade sin produkt för bara drygt ett år sedan.
Kritik mot ARR-metoden
Lovables sätt att beräkna återkommande intäkter, genom att multiplicera senaste månadens intäkter med tolv, har väckt viss skepsis.
Kritiker varnar för att siffror kan vara uppblåsta av tillfälligt testande och att kundbortfallet riskerar bli högt när nyhetens behag lagt sig.
Läs även: Lovable-grundarna är dollarmiljardärer – ska skänka hälften till välgörenhet. Dagens PS
Men enligt Osika håller tillväxten. Han pekar på att storföretag nu går från att testa verktyget till att bygga skarpa interna system, vilket stabiliserar intäkterna.
”Vi ser en väldigt hälsosam retention. Vår ’net dollar retention’ ligger på över 100 procent”, uppger han i intervjun med TBPN.
Siffran innebär att intäkterna från befintliga kunder ökar mer än vad som försvinner genom kundtapp. Applikationer byggda i plattformen har totalt 300 miljoner besök per månad, skriverBreakit.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Momsproblem i backspegeln
Framgångssagan har dock inte varit helt problemfri. I november 2025 avslöjade TV4 att bolaget hade underlåtit att betala moms på sin försäljning.
Det amerikanska bolaget Lovable Labs Inc var inte registrerat för moms i EU, vilket innebar att prenumerationer såldes utan moms.
Missa inte: AI-boomen gör techledarna astronomiskt rika. Realtid
Företaget meddelade då att man höll på att registrera sig för moms och skulle betala all utstående moms. Med en beräknad försäljning på minst två miljarder kronor 2025 kunde det röra sig om betydande belopp.
Lovable erbjuder så kallad ”vibe coding” där användare utan programmeringserfarenhet kan bygga appar genom att chatta med AI. Företaget grundades 2023 av Anton Osika och Fabian Hedin.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.