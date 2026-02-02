02 feb. 2026

Hagströmer försvarar miljardärer – ”Ska inte ge allmosor”

Svenska techundrets supertillväxt: Tredubblar viktiga siffran

Anton Osika och Fabian Hedin, grundare av Lovable slår nya rekord. (Foto: Johan Carlberg/SvD/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

Svenska AI-bolaget Lovable fortsätter sin hisnande tillväxt. Grundaren Anton Osika uppger nu att företaget passerat 300 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter. en tredubbling sedan förra sommaren.

Siffran framkom när Osika gästade techshowen TBPN, rapporterar Breakit.

Bara 60 dagar efter att bolaget nått 200 miljoner dollar i ARR har ytterligare 100 miljoner dollar tillkommit. Med dagens växelkurs motsvarar det en årstakt på närmare 2,7 miljarder kronor.

”Vi nådde 300 miljoner i ARR två månader efter våra 200”, säger Anton Osika i podden.

Missa inte: Lovables miljardrusning väcker frågor: hype eller hållbar affär? Realtid

I december genomförde Lovable en kapitalrunda på tre miljarder kronor som värderade bolaget till drygt 60 miljarder kronor. Det är anmärkningsvärt för ett företag som lanserade sin produkt för bara drygt ett år sedan.

Kritik mot ARR-metoden

Lovables sätt att beräkna återkommande intäkter, genom att multiplicera senaste månadens intäkter med tolv, har väckt viss skepsis.

Kritiker varnar för att siffror kan vara uppblåsta av tillfälligt testande och att kundbortfallet riskerar bli högt när nyhetens behag lagt sig.

Läs även: Lovable-grundarna är dollarmiljardärer – ska skänka hälften till välgörenhet. Dagens PS

Men enligt Osika håller tillväxten. Han pekar på att storföretag nu går från att testa verktyget till att bygga skarpa interna system, vilket stabiliserar intäkterna.

”Vi ser en väldigt hälsosam retention. Vår ’net dollar retention’ ligger på över 100 procent”, uppger han i intervjun med TBPN.

Siffran innebär att intäkterna från befintliga kunder ökar mer än vad som försvinner genom kundtapp. Applikationer byggda i plattformen har totalt 300 miljoner besök per månad, skriverBreakit.

Momsproblem i backspegeln

Framgångssagan har dock inte varit helt problemfri. I november 2025 avslöjade TV4 att bolaget hade underlåtit att betala moms på sin försäljning.

Det amerikanska bolaget Lovable Labs Inc var inte registrerat för moms i EU, vilket innebar att prenumerationer såldes utan moms.

Missa inte: AI-boomen gör techledarna astronomiskt rika. Realtid

Företaget meddelade då att man höll på att registrera sig för moms och skulle betala all utstående moms. Med en beräknad försäljning på minst två miljarder kronor 2025 kunde det röra sig om betydande belopp.

Lovable erbjuder så kallad ”vibe coding” där användare utan programmeringserfarenhet kan bygga appar genom att chatta med AI. Företaget grundades 2023 av Anton Osika och Fabian Hedin.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

