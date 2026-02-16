Fusioner och förvärv bland europeiska banker har skjutit i höjden till de högsta nivåerna sedan den globala finanskrisen 2008. Starkare kapitalpositioner, stigande vinster och behovet av ökad diversifiering driver en våg av affärer som väntas fortsätta under 2026 och 2027.
Miljardrush när Europas banker slår ihop sig som aldrig förr
Fusionsaktiviteten inom den europeiska banksektorn accelererade markant under 2025 och antalet transaktioner steg till 219 från 183 året innan. Det enligt data från analysföretaget EY.
Missa inte: Striden om M&A-toppen: vem vinner klienternas hjärtan? Realtid
Gränsöverskridande bankaffärer inom EU nådde 17 miljarder euro förra året en ökning på 400 procent jämfört med 2024, enligt data från Dealogic-data.
”2025 var ett rekordår för bankfusioner med affärsvolymer under första halvåret som redan överträffade hela 2024, vilket hjälpte branschen mot det starkaste året på ett decennium”, säger Ronan O’Kelly, partner och chef för M&A i Europa vid Oliver Wyman, till GlobalCapital.
Resultat av lång återhämtning
Utvecklingen markerar ett tydligt skifte från de senaste åren. Sedan finanskrisen 2008 och eurokrisen som följde har europeiska banker successivt återhämtat sig genom att reparera sina balansräkningar och stärka sina kapitalbuffertar.
Nu kanaliseras överskottskapitalet alltmer till strategiska förvärv snarare än aktieåterköp.
Stort överskott ska investeras
Europas 20 största banker har genererat omkring 600 miljarder dollar i överskottskapital under de senaste tre åren, enligt Hyder Jumabhoy, partner vid advokatbyrån White & Case, skriver S&P Global.
Missa inte: Sverige rusar i M&A–toppen: Det driver boomen. Realtid
Med M&A-affärer som lovar avkastning på uppemot 17–18 procent, jämfört med 11–12 procent för aktieåterköp, framstår förvärv som alltmer attraktiva.
Italien har varit särskilt aktivt med över 30 miljarder euro i transaktioner, anförda av Monte dei Paschi di Sienas förvärv av Mediobanca för 16,5 miljarder euro. Även länder som Tyskland, Polen och Spanien har utmärkt sig som nav för konsolidering.
Politiska hinder kvarstår
Trots uppsvinget möter flera gränsöverskridande affärer hårt motstånd. UniCredits pågående försök att förvärva tyska Commerzbank har stoppats av den tyska regeringens motstånd.
Läs även: Konkurrensverket kan stoppa storaffär. Dagens PS
I Spanien misslyckades BBVA:s bud på Banco Sabadell efter att målbolagets aktieägare röstade nej, delvis påverkat av regeringens krav på att de fusionerade enheterna skulle behållas som separata juridiska personer i minst tre år.
S&P Global Ratings noterar att fusioner sällan innebär en okomplicerad kreditförbättring. Integrationsrisker, systemanpassningar och styrningsfrågor är kostsamma och kan fördröja de förväntade synergierna.
När Mediobanca förvärvades placerade S&P sin rating på bevakning för möjlig nedgradering.
Fallande räntor driver diversifiering
Med centralbanker som nu sänker räntorna, ECB väntas fortsätta under 2026, tvingas banker söka intäkter bortom traditionella räntemarginaler.
Läs även: Svenska bankerna: Därför spärrar vi ditt konto. Dagens PS
Det driver förvärv av avgiftsgenererande verksamheter som kapitalförvaltning och försäkring.
”Vi har inte sett toppen ännu – 2026 och 2027 väntas bli intensiva år för bankfusioner”, säger Jumabhoy till GlobalCapital.
EU:s initiativ kring Spar- och investeringsunionen kan på sikt underlätta gränsöverskridande affärer genom att bryta den strukturella kopplingen mellan banker och deras hemländer.
Men i närtid väntas den inhemska konsolideringen dominera, särskilt på fragmenterade marknader där skalfördelar och digitalisering driver behovet av sammanslagningar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
