Miljardrush när Europas banker slår ihop sig som aldrig förr

Fusionsaktiviteten inom den europeiska banksektorn accelererade markant under 2025 och antalet transaktioner steg till 219 från 183 året innan. Det enligt data från analysföretaget EY.

Gränsöverskridande bankaffärer inom EU nådde 17 miljarder euro förra året en ökning på 400 procent jämfört med 2024, enligt data från Dealogic-data.

”2025 var ett rekordår för bankfusioner med affärsvolymer under första halvåret som redan överträffade hela 2024, vilket hjälpte branschen mot det starkaste året på ett decennium”, säger Ronan O’Kelly, partner och chef för M&A i Europa vid Oliver Wyman, till GlobalCapital.

Resultat av lång återhämtning

Utvecklingen markerar ett tydligt skifte från de senaste åren. Sedan finanskrisen 2008 och eurokrisen som följde har europeiska banker successivt återhämtat sig genom att reparera sina balansräkningar och stärka sina kapitalbuffertar.

Nu kanaliseras överskottskapitalet alltmer till strategiska förvärv snarare än aktieåterköp.