Konkurrensverket granskar miljardjättens mjukvaruaffär

Myndigheten kan inte utesluta att affären riskerar att hämma konkurrensen på marknaden för strategisk planering riktad mot offentlig sektor.

Hypergene anmälde den 5 januari i år sitt förvärv av ensam kontroll över Stratsys till Konkurrensverket. Efter en inledande granskning meddelade myndigheten i går att ärendet kräver ytterligare utredning.

”För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra”, framgår det av myndighetens pressmeddelande.

Konkurrensverket har nu tre månader på sig att slutföra sin utredning. Senast den 10 maj 2026 ska myndigheten besluta om affären ska godkännas eller förbjudas, enligt Konkurrensverket.

Överlappande verksamheter i offentlig sektor

Utredningen har hittills fokuserat på de båda bolagens överlappande verksamheter inom mjukvarulösningar för strategisk planering riktad mot offentlig sektor.

Både Hypergene och Stratsys erbjuder digitala verktyg som hjälper organisationer att bryta ned övergripande strategier till operativa mål och möjliggöra löpande uppföljning.

Hypergene, som ytterst ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget Thoma Bravo, med över 130 miljarder dollar i tillgångar, utvecklar en plattform för verksamhets-, ekonomi- och portföljstyrning med lösningar inom bland annat budgetering, prognostisering och KPI-uppföljning.

Stratsys å sin sida erbjuder en plattform för styr- och ledningssystem med moduler inom styrning, riskhantering, regelefterlevnad och hållbarhet.