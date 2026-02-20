Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning av det planerade samgåendet mellan de svenska mjukvarubolagen Hypergene och Stratsys.
Konkurrensverket granskar miljardjättens mjukvaruaffär
Myndigheten kan inte utesluta att affären riskerar att hämma konkurrensen på marknaden för strategisk planering riktad mot offentlig sektor.
Läs även: Konkurrensverket kan stoppa storaffär. Dagens PS
Hypergene anmälde den 5 januari i år sitt förvärv av ensam kontroll över Stratsys till Konkurrensverket. Efter en inledande granskning meddelade myndigheten i går att ärendet kräver ytterligare utredning.
”För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra”, framgår det av myndighetens pressmeddelande.
Konkurrensverket har nu tre månader på sig att slutföra sin utredning. Senast den 10 maj 2026 ska myndigheten besluta om affären ska godkännas eller förbjudas, enligt Konkurrensverket.
Överlappande verksamheter i offentlig sektor
Utredningen har hittills fokuserat på de båda bolagens överlappande verksamheter inom mjukvarulösningar för strategisk planering riktad mot offentlig sektor.
Missa inte: Hypergene i storaffär: ”Kan hamna på 3 miljarder”. Realtid
Både Hypergene och Stratsys erbjuder digitala verktyg som hjälper organisationer att bryta ned övergripande strategier till operativa mål och möjliggöra löpande uppföljning.
Hypergene, som ytterst ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget Thoma Bravo, med över 130 miljarder dollar i tillgångar, utvecklar en plattform för verksamhets-, ekonomi- och portföljstyrning med lösningar inom bland annat budgetering, prognostisering och KPI-uppföljning.
Stratsys å sin sida erbjuder en plattform för styr- och ledningssystem med moduler inom styrning, riskhantering, regelefterlevnad och hållbarhet.
Sammanslagning presenterades i december
Det planerade samgåendet offentliggjordes i december 2025. I ett pressmeddelande beskrev bolagen affären som ett steg mot en mer integrerad nordisk plattform för styrning av både finansiell och icke-finansiell verksamhet.
”Vi delar en tydlig bild av de behov som ledningsgrupper och styrelser står inför, och genom att kombinera Stratsys plattform med Hypergenes lösningar inom finansiell planering och analys kan vi skapa ännu större värde för våra kunder”, sade Fredrik Demling, vd för Stratsys, i samband med att affären presenterades.
Läs även: Konkurrensverket kritiskt: ”Förklara er”. Dagens PS
Hypergene har över 600 kunder och 230 anställda med kontor i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Stratsys har cirka 170 medarbetare och över 600 kunder i Sverige och Norge.
Fram till dess att sammanslagningen är godkänd av berörda myndigheter fortsätter Stratsys och Hypergene att verka som två separata bolag, enligt Stratsys.