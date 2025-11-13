Realtid
M&A-marknaden når treårshögsta – PE backar kraftigt

M&A
"Den svenska transaktionsmarknaden fortsätter att visa stark tillväxt", säger Henrik Eriksson på EY. (Foto: EY)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Svenska M&A-marknaden nådde 412 transaktioner under tredje kvartalet – högsta nivån sedan 2022. Samtidigt kollapsade riskkapitalbolagens andel.

Ökningen mot föregående år blev 26 procent, visar EY-Parthenons kvartalsrapport om den svenska M&A-marknaden.

Bakom siffrorna döljer sig en kraftig förskjutning mellan aktörerna.

Företag har intensifierat sin förvärvs- och avyttringsaktivitet som svar på geopolitisk oro. Private equity-aktörerna har däremot nästan försvunnit från marknaden.

Värderingsgap stoppar riskkapitalaffärer

Riskkapitalbolagens andel rasade från 23 procent under tredje kvartalet 2024 till 14 procent i år.

”Strikt tillämpning av riskpremier kvarstår eftersom stagnerad handel tillsammans med grumliga prognoser har skapat ett fryst värderingsgap mellan säljare och köpare”, skriver EY-Parthenon i rapporten.

Private equity genomförde 58 transaktioner under kvartalet, mot 74 samma period året innan. När handelsnivåerna stagnerar och framtidsutsikterna förblir oklara kan köpare och säljare helt enkelt inte enas om priser.

”Trenden är konsekvent över alla marknader även för de som tidigare presterat starkt”, säger Henrik Eriksson, ansvarig för EY-Parthenon och affärsområdet Strategy and Transactions på EY i Sverige, i ett pressmeddelande.

Verisures börsnotering i Stockholm är en av Europas största på flera år. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Företag påskyndar omvandling

Över hälften av vd:arna i EY:s senaste undersökning planerar att påskynda affärsomvandling, vilket inkluderar förvärv och digital investering. Strategin handlar om att stärka lokala och regionala förmågor som svar på geopolitisk störning.

Riskkapitalbolagen har samtidigt ökat sina investeringar i värdeskapssprogram och förberedelser inför framtida exits – men nya förvärv väntar.

Genomsnittligt affärsvärde för transaktioner med offentliggjorda belopp landade på 219 miljoner dollar. Justerat för de tre största affärerna sjönk siffran till 132 miljoner dollar.

Konsumentaffärer mer än fördubblades

Advanced Manufacturing & Mobility fortsatte att dominera med 147 affärer, följt av Technology, Media and Telecommunications med 99 transaktioner.

Kraftigast tillväxt visade Consumer-sektorn, som mer än fördubblades från 31 till 65 affärer jämfört med tredje kvartalet 2024. Health Sciences & Wellness växte med 79 procent, från 24 till 43 transaktioner.

”Det är särskilt glädjande att se att nya branscher nu bidrar till denna positiva utveckling”, säger Eriksson.

Stark utländsk dominans

Private equity-andelen inom båda sektorerna ökade med cirka tio procentenheter jämfört med föregående år.

Den långsiktiga trenden pekar ändå nedåt – inom Health Sciences & Wellness har PE-andelen rasat från 40 procent under tredje kvartalet 2023 till 19 procent i år.

Inhemska affärer utgjorde 36 procent av totalen, utländska köpare stod för 44 procent och svenska köpare av utländska bolag för 20 procent.

Tre börsnoteringar

Under 2025 har Stockholm etablerat sig som Europas ledande marknad för börsnoteringar under 2025.

Tre börsintroduktioner genomfördes i Sverige under kvartalet, där Nobas var mest framträdande.

Strax efter kvartalets slut noterades säkerhetsbolaget Verisure på Nasdaq Stockholm med ett värde på 13,7 miljarder euro – en av Europas största börsnoteringar på flera år.

