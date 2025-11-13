M&A-marknaden når treårshögsta – PE backar kraftigt

Ökningen mot föregående år blev 26 procent, visar EY-Parthenons kvartalsrapport om den svenska M&A-marknaden.

Bakom siffrorna döljer sig en kraftig förskjutning mellan aktörerna.

Företag har intensifierat sin förvärvs- och avyttringsaktivitet som svar på geopolitisk oro. Private equity-aktörerna har däremot nästan försvunnit från marknaden.

Värderingsgap stoppar riskkapitalaffärer

Riskkapitalbolagens andel rasade från 23 procent under tredje kvartalet 2024 till 14 procent i år.

”Strikt tillämpning av riskpremier kvarstår eftersom stagnerad handel tillsammans med grumliga prognoser har skapat ett fryst värderingsgap mellan säljare och köpare”, skriver EY-Parthenon i rapporten.

Private equity genomförde 58 transaktioner under kvartalet, mot 74 samma period året innan. När handelsnivåerna stagnerar och framtidsutsikterna förblir oklara kan köpare och säljare helt enkelt inte enas om priser.

”Trenden är konsekvent över alla marknader även för de som tidigare presterat starkt”, säger Henrik Eriksson, ansvarig för EY-Parthenon och affärsområdet Strategy and Transactions på EY i Sverige, i ett pressmeddelande.

ANNONS