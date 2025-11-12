SBB lämnar fastigheterna – räknar hem halv miljard

Sent på tisdagskvällen meddelade SBB (börskurs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) att hela beståndet av samhällsfastigheter säljs till norska Public Property Invest.

Affären ger över 11 miljarder i nettokassa – pengar som ska lösa in obligationer och pressa ner skuldsättningen.

Transaktionen innebär också något mer fundamentalt: SBB slutar i praktiken vara fastighetsförvaltare.

”Vi blir största ägare i det största listade bolaget inom social infrastruktur i Europa. Samtidigt flyttar vi över våra fastigheter till det bolaget och får en mycket enklare struktur i SBB”, säger vd Leiv Synnes till Nyhetsbyrån Direkt.

Halv miljard i besparingar

Efter affären äger SBB upp till 40 procent av aktierna i PPI, motsvarande 33,3 procent av rösterna. Istället för att driva fastigheter blir SBB ägare av tre stora innehav: PPI, Sveafastigheter och Nordiqus.

Förändringen ger direkta ekonomiska effekter. Genom att flytta fastigheterna till PPI, som får investment grade-finansiering med BBB+-rating från Fitch, sparar SBB cirka 400 miljoner kronor i räntekostnader.

Ytterligare 100 miljoner försvinner i minskade administrationskostnader när bolagsstrukturen förenklas.

ANNONS

”Det blir ett mer effektivt och lönsamt SBB efter affären”, säger Synnes till Affärsvärlden.