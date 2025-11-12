För 32 miljarder kronor lämnar SBB vårdcentraler och äldreboenden bakom sig. Vd:n lovar 500 miljoner i årliga besparingar – men Pareto ser långsiktiga risker.
SBB lämnar fastigheterna – räknar hem halv miljard
Sent på tisdagskvällen meddelade SBB (börskurs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) att hela beståndet av samhällsfastigheter säljs till norska Public Property Invest.
Affären ger över 11 miljarder i nettokassa – pengar som ska lösa in obligationer och pressa ner skuldsättningen.
Transaktionen innebär också något mer fundamentalt: SBB slutar i praktiken vara fastighetsförvaltare.
”Vi blir största ägare i det största listade bolaget inom social infrastruktur i Europa. Samtidigt flyttar vi över våra fastigheter till det bolaget och får en mycket enklare struktur i SBB”, säger vd Leiv Synnes till Nyhetsbyrån Direkt.
Halv miljard i besparingar
Efter affären äger SBB upp till 40 procent av aktierna i PPI, motsvarande 33,3 procent av rösterna. Istället för att driva fastigheter blir SBB ägare av tre stora innehav: PPI, Sveafastigheter och Nordiqus.
Förändringen ger direkta ekonomiska effekter. Genom att flytta fastigheterna till PPI, som får investment grade-finansiering med BBB+-rating från Fitch, sparar SBB cirka 400 miljoner kronor i räntekostnader.
Ytterligare 100 miljoner försvinner i minskade administrationskostnader när bolagsstrukturen förenklas.
”Det blir ett mer effektivt och lönsamt SBB efter affären”, säger Synnes till Affärsvärlden.
Analyshus varnar för långsiktig risk
Men alla delar inte vd:ns optimism. Pareto skriver i en analys att affären eliminerar kortsiktig refinansieringsrisk, men skapar nya utmaningar längre fram.
”Trots att den genomsnittliga räntan på obligationerna är låg (cirka 1,75 procent för seniora icke-säkerställda lån), medför det ändå årliga räntekostnader på cirka 900 miljoner kronor som måste täckas av utdelningar, intäkter från kvarvarande fastigheter och från förvaltningsavtalen – utöver bolagets administrationskostnader”, skriver Pareto enligt Nyhetsbyrån Direkt.
På längre sikt blir SBB:s aktieägare beroende av värdeuppgångar i kärninnehaven och utdelningar för att täcka räntor och framtida skuldförfall, enligt analyshuset som har säljrekommendation på aktien.
Marknaden har dock tagit emot nyheten om affären med stor optimism – på onsdagsförmiddagen rusade SBB:s aktie med 15 procent.
Andrum till 2027
SBB löser nu alla skuldförfall under 2026. Nästa stora förfall kommer i slutet av 2027, vilket ger bolaget ungefär två år utan låneförfall att jobba med sina innehav.
”Vi får lugn och ro och kan jobba med rätt saker”, säger Synnes till Nyhetsbyrån Direkt.
Men planen slutar inte där. Nästa steg är att sälja SBB:s utlåning på 5 miljarder kronor till Nordiqus samt bolagets fastighetsportfölj med Morgan Stanley.
”När vi säljer dem så kan vi kanske till och med ta bort 2027- och en del av 2028-förfallen”, säger vd:n.
SBB-grundaren nyckelspelare
Köparen PPI har SBB-grundaren Ilija Batljan som investeringschef – samme man som under 2010-talet byggde upp fastighetsbolaget från okänd aktör till stor spelare, men tvingades lämna vd-rollen 2023 när det hamnade i kris.
Nu får Batljan en andra chans att förverkliga visionen om att skapa Europas ledande plattform för social infrastruktur.
”Det här är en fantastisk transaktion och en riktig trippelvinst. Det skapar värde för alla inblandade och alla aktieägare”, säger Batljan till Nyhetsbyrån Direkt.
Då slutförs affären
Norske oljemiljardären Kjell Inge Røkke går via sin koncern Aker in med ytterligare 5,4 miljarder norska kronor i PPI.
Aker är sedan tidigare storägare i både SBB, PPI och Sveafastigheter.
Transaktionen görs 8 procent under SBB:s bokförda värde och ska godkännas vid extra bolagsstämmor i både SBB och PPI. Den förväntas vara slutförd senast under första kvartalet 2026.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
