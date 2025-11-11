Realtid
Förvaltaren slaktar Sveafastigheter efter avvikelse

Sveafastigheters vd Erik Hävermark. (Foto: Sveafastigheter)
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Fondförvaltare anklagar Sveafastigheter för att ha ”vilselett marknaden” – samtidigt stärker norsk miljardär sitt grepp om fastighetsbolaget.

Siffran i noteringsprospektet var 62,5 procent. Verkligheten landade på 58,2.

Ett år efter börsnoteringen visar de fyra senaste kvartalsrapporterna att fastighetsbolagets överskottsgrad ligger 4,2 procentenheter under vad prospektet lovade.

”Sveafastigheter har vilselett marknaden”, skriver Proteans fondförvaltare Richard Bråse på EFN – och kallar avvikelsen för ”ett försök att bringa liv i en illusorisk kvalitet”.

Söderfors blev ”Stockholm”

Under noteringen framställde bolaget sitt bestånd som koncentrerat till universitetsstäder och Stockholm.

Bråse visar på en annan verklighet: Sveafastigheters ”Stockholmsregion” inkluderade Söderfors, fyra mil söder om Gävle. Enligt prospektet hade bolaget fler lägenheter i Avesta kommun än i Stockholm.

Proteans fondförvaltare Richard Bråse. (Foto: Protean)

Stora delar av beståndet återfinns i Skellefteå och Linköping. I Malmö och Göteborg finns bara enstaka hus.

Stockholmsfokuserade konkurrenter som Heba (börskurs Heba) och John Mattson (börskurs John Mattson Fastigheter) levererade på eller över sina angivna överskottsgrader.

Nordea höjer – SEB sänker

Nordea (börskurs Nordea) höjer sin riktkurs för Sveafastigheter till 43 kronor från 41 kronor och upprepar köp, enligt Affärsvärlden.

SEB (börskurs SEB) går åt motsatt håll. Banken sänker till behåll från köp, med riktkurs kvar på 43 kronor. Aktien handlas till en premie på 17 procent mot sektorn, räknat på förväntad kassaflödesvinst per aktie för 2026.

Det ”begränsar uppsidan”, skriver Affärsvärlden.

Norskt ägarinflytande växer

Sveafastigheter rapporterar samtidigt stigande uthyrningsgrad till 95,7 procent och positivt resultat på 213 miljoner kronor för tredje kvartalet.

Under hösten blev den norske miljardären Kjell Inge Røkke via Aker Capital näst största ägare.

”Det är inte utan att man undrar hur bekant den norske miljardären är med svensk geografi”, skriver Bråse.

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

