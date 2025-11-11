Fondförvaltare anklagar Sveafastigheter för att ha ”vilselett marknaden” – samtidigt stärker norsk miljardär sitt grepp om fastighetsbolaget.
Förvaltaren slaktar Sveafastigheter efter avvikelse
Mest läst i kategorin
7,5 miljoner kvar av miljardaffären – nu kräver Serneke ersättning
Bouppteckning visar att tyska Mutares aldrig betalade för Serneke Sverige – veckorna före fastighetsbolagets konkurs. Av 1,1 miljarder kronor i köpeskilling finns 7,5 miljoner kvar. Det visar bouppteckningen efter att tyska Mutares köp av Serneke Sverige slutade i konkurs bara veckor efter affären i november 2024. Köparbolaget PM Gold Acquisition har skulder på 1 055 …
Skatteverket backar – men hotet om dyr parkering kvarstår
Skatteverket har skjutit upp införandet av 25 procents moms på parkeringsplatser vid bostäder Beslutet ger fastighetsägare och bostadsrättsföreningar mer tid att förbereda sig, men grundproblemet kvarstår Ursprungligen skulle de nya momsreglerna träda i kraft den 1 april 2026, men Skatteverket meddelade den 5 november att införandet skjuts upp, skriver Fastighetsnytt. Respiten välkomnas av branschen, som …
SBB har problem med kassan – kan tvingas sälja
Fastighetsbolaget SBB står inför stora utmaningar med sin likviditet och måste troligen sälja tillgångar för att hantera kommande skuldförfall. Samtidigt försvarar vd Leiv Synnes bolagets höga belåning och pekar på de möjligheter som följer. Analyshuset Pareto slår fast att SBB:s (börskurs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) likviditet förblir fastighetsbolagets största utmaning. Med begränsad tillgång till finansiering på …
Engelbert anlitar rapparens stjärnadvokat
Fastighetsprofilen Oscar Engelbert riskera flera års fängelse. Nu har han två anlitat av landets tyngsta brottsmålsadvokater – en av dem känd som ASAP Rockys försvarare. Ekobrottsmyndighetens utredning, som leds av statsåklagare Carl Asterius, beskrivs av källor i Oscar Engelberts närhet som en ”skenande karusell” av hård press. ”Det gäller då inte bara polisutredningen utan även …
Norska miljardärer shoppar loss på Stockholmsbörsen
Norska miljardärer har genomfört en omfattande shoppingrunda på Stockholmsbörsen där svenska fastighetsaktier köpts upp till stora rabatter. De norska tungviktarna Kjell Inge Røkke, John Fredriksen och Fredrik W. Mohn har skaffat sig betydande ägarinflytande i flera svenska fastighetsbolag. Samtidigt som andra norska investerare planerar för miljardförvärv. Rockad i investeringarna Enligt Daniel McPhee på EFN är …
Siffran i noteringsprospektet var 62,5 procent. Verkligheten landade på 58,2.
Ett år efter börsnoteringen visar de fyra senaste kvartalsrapporterna att fastighetsbolagets överskottsgrad ligger 4,2 procentenheter under vad prospektet lovade.
”Sveafastigheter har vilselett marknaden”, skriver Proteans fondförvaltare Richard Bråse på EFN – och kallar avvikelsen för ”ett försök att bringa liv i en illusorisk kvalitet”.
Söderfors blev ”Stockholm”
Under noteringen framställde bolaget sitt bestånd som koncentrerat till universitetsstäder och Stockholm.
Bråse visar på en annan verklighet: Sveafastigheters ”Stockholmsregion” inkluderade Söderfors, fyra mil söder om Gävle. Enligt prospektet hade bolaget fler lägenheter i Avesta kommun än i Stockholm.
Stora delar av beståndet återfinns i Skellefteå och Linköping. I Malmö och Göteborg finns bara enstaka hus.
Stockholmsfokuserade konkurrenter som Heba (börskurs Heba) och John Mattson (börskurs John Mattson Fastigheter) levererade på eller över sina angivna överskottsgrader.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Nordea höjer – SEB sänker
Nordea (börskurs Nordea) höjer sin riktkurs för Sveafastigheter till 43 kronor från 41 kronor och upprepar köp, enligt Affärsvärlden.
SEB (börskurs SEB) går åt motsatt håll. Banken sänker till behåll från köp, med riktkurs kvar på 43 kronor. Aktien handlas till en premie på 17 procent mot sektorn, räknat på förväntad kassaflödesvinst per aktie för 2026.
Det ”begränsar uppsidan”, skriver Affärsvärlden.
Norskt ägarinflytande växer
Sveafastigheter rapporterar samtidigt stigande uthyrningsgrad till 95,7 procent och positivt resultat på 213 miljoner kronor för tredje kvartalet.
Under hösten blev den norske miljardären Kjell Inge Røkke via Aker Capital näst största ägare.
”Det är inte utan att man undrar hur bekant den norske miljardären är med svensk geografi”, skriver Bråse.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.