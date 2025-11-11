Förvaltaren slaktar Sveafastigheter efter avvikelse

Siffran i noteringsprospektet var 62,5 procent. Verkligheten landade på 58,2.

Ett år efter börsnoteringen visar de fyra senaste kvartalsrapporterna att fastighetsbolagets överskottsgrad ligger 4,2 procentenheter under vad prospektet lovade.

”Sveafastigheter har vilselett marknaden”, skriver Proteans fondförvaltare Richard Bråse på EFN – och kallar avvikelsen för ”ett försök att bringa liv i en illusorisk kvalitet”.

Söderfors blev ”Stockholm”

Under noteringen framställde bolaget sitt bestånd som koncentrerat till universitetsstäder och Stockholm.

Bråse visar på en annan verklighet: Sveafastigheters ”Stockholmsregion” inkluderade Söderfors, fyra mil söder om Gävle. Enligt prospektet hade bolaget fler lägenheter i Avesta kommun än i Stockholm.

Proteans fondförvaltare Richard Bråse. (Foto: Protean)

Stora delar av beståndet återfinns i Skellefteå och Linköping. I Malmö och Göteborg finns bara enstaka hus.

Stockholmsfokuserade konkurrenter som Heba (börskurs Heba) och John Mattson (börskurs John Mattson Fastigheter) levererade på eller över sina angivna överskottsgrader.