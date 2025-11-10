Realtid
Norska miljardärer shoppar loss på Stockholmsbörsen

Kjell Inge Røkke och John Fredriksen har investerat i Sverige och svenska bolag. (Foto: Lise Åserud/Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Norska miljardärer har genomfört en omfattande shoppingrunda på Stockholmsbörsen där svenska fastighetsaktier köpts upp till stora rabatter.

De norska tungviktarna Kjell Inge Røkke, John Fredriksen och Fredrik W. Mohn har skaffat sig betydande ägarinflytande i flera svenska fastighetsbolag.

Samtidigt som andra norska investerare planerar för miljardförvärv.

Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen

Den svenska fastighetsbranschen är av stort intresse för norska miljardärer. Landets rikaste man har blivit storägare i Fabege samtidigt som både JM och

Rockad i investeringarna

Enligt Daniel McPhee på EFN är omsvängningen påtaglig.

För bara några år sedan, våren 2020, var det svenska fastighetsmagnater som Ilija Batljan, Rutger Arnhult och Erik Selin som förstärkte sig på den norska fastighetsmarknaden när svenska fastighetsaktier stod på rekordnivåer.

Nu är rollerna omvända, svenska fastighetsaktier har kraftigt värdeminskat och de norska miljardärerna passar på att köpa billigt.

Senaste nytt

Norsk storägare i Fabege

Redaren John Fredriksen, Norges rikaste man, har genom sitt cypriotiska bolag Geveran Trading blivit största ägare i Fabege.

John Fredriksen har blivit storägare i Fabege. (Foto: TT)

I år har han, enligt EFN, köpt aktier för 2,2 miljarder kronor och kontrollerar över 20 procent av rösterna, en position värd 6 miljarder kronor.

Fredriksen har dessutom fått upp ögonen för svenska banker med totala innehav på 2,6 miljarder kronor.

Kjell Inge Røkke har via sitt ägarbolag Aker Capital köpt nästan 30 procent av aktierna i SBB, rapporterar EFN. I mitten av oktober utökade han sitt engagemang genom att köpa 8 procent av aktierna i bostadsbolaget Sveafastigheter.

Fredrik W. Mohn har tagit tredjeplatsen bland de största ägarna i bostadsbolaget JM, där positionen är värd en halv miljard kronor. Senaste året har Mohn även köpt aktier i både Bonava och Alm Equity, där han kontrollerar cirka 4 respektive 5 procent av rösterna.

Norges ”Wallenberg” vill investera i Sverige

Det norska investeringsbolaget Ferd Invest, ägt av familjen Andresen som kallas ”Norges Wallenberg”, planerar också, enligt Dagens Industri, att utöka sitt ägande i Sverige med minst tre miljarder kronor de närmaste åren.

Bolagets vd Morten Borge konstaterar att lågkonjunkturen inte hämmar bolaget tack vare en kapitalbas på 45 miljarder norska kronor.

”På sätt och vis är det mer spännande nu än när marknaden är euforisk”, säger han till Di.

Fyndtillfället kan ge klirr i kassan

Det norska byggbolaget Obos har stärkt sin position i det svenska byggbolaget NCC, där man har över 10 procent av kapitalet och nästan 30 procent av rösterna. Sedan aktierna köptes i slutet av 2022 har investeringen gett nästan 75 procent i avkastning.

De norska miljardärerna har köpt fastighetsaktier av svenska institutioner till priser betydligt under både bokförda värden och transaktionspriser utanför börsen.

Med fallande räntor, rimliga skuldnivåer och förbättrad kundmarknad tyder mycket på att det värsta är över för de svenska fastighetsbolagen. Men avkastningen stannar hos de norska miljardärerna.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

