Norska miljardärer shoppar loss på Stockholmsbörsen

De norska tungviktarna Kjell Inge Røkke, John Fredriksen och Fredrik W. Mohn har skaffat sig betydande ägarinflytande i flera svenska fastighetsbolag.

Samtidigt som andra norska investerare planerar för miljardförvärv.

Rockad i investeringarna

Enligt Daniel McPhee på EFN är omsvängningen påtaglig.

För bara några år sedan, våren 2020, var det svenska fastighetsmagnater som Ilija Batljan, Rutger Arnhult och Erik Selin som förstärkte sig på den norska fastighetsmarknaden när svenska fastighetsaktier stod på rekordnivåer.

Nu är rollerna omvända, svenska fastighetsaktier har kraftigt värdeminskat och de norska miljardärerna passar på att köpa billigt.