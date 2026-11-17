Två månader efter konkursen gör Pizza Hut comeback i Sverige. Den börsnoterade restaurangkoncernen Nordrest blir ny franchisetagare och siktar på att öppna de första restaurangerna redan i december.
Pizza Hut återuppstår – Nordrest tar över efter konkursen
Pizza Hut stängde samtliga svenska restauranger i september. Nu är snabbmatskedjan på väg tillbaka. Nordrest blir ny franchisepartner i Sverige och förbereder återöppningen av flertalet av kedjans tidigare restauranger. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen.
Restaurangerna ska öppna successivt och målet är att välkomna de första gästerna redan i december. Vilka restauranger som öppnar först, och när, ska meddelas inom kort.
”Pizza Hut är tillbaka och vi längtar efter att få välkomna gästerna igen. Just nu förbereder vi restaurangerna, samlar våra team och gör oss redo för öppning. Vi vill ge våra tidigare gäster många anledningar att komma tillbaka och en ny generation möjligheten att upptäcka Pizza Hut”, säger Nordrests vd Thomas Dahlstedt i pressmeddelandet.
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Enligt bolaget är återöppningen starten på en långsiktig satsning. Nordrest och Pizza Hut ska också utveckla erbjudandet och restaurangupplevelsen tillsammans.
”Deras erfarenhet av restaurangdrift, energi och engagemang gör dem till en stark partner för Pizza Hut”, säger Ozge Zoralioglu, Regional General Manager på Pizza Hut Europe.
Karlstad blir utan
Vilka orter som berörs har ännu inte offentliggjorts. Växjö kommer tillbaka, enligt Smålandsposten. Restaurangen i Karlstad öppnar däremot inte igen, uppger Nya Wermlands-Tidningen.
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I Jönköping söker Nordrest just nu personal, rapporterar SVT. Koncernen har dock inte bekräftat att restaurangen där ska återstartas.
Skuldberg på 156 miljoner
Den tidigare franchisetagaren NRG Pizza AB ansökte om rekonstruktion i november 2025 efter långvariga lönsamhetsproblem. Flera restauranger stängdes, men det räckte inte. I september försattes bolaget i konkurs.
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Vid konkursen hade kedjan, som funnits i Sverige sedan 1987, 18 restauranger och omkring 250 anställda. Skulderna uppgick till 156 miljoner kronor, varav omkring 84 miljoner till leverantörer.
En av de drabbade hyresvärdarna var fastighetsbolaget Prisma Properties. Bolaget hyrde ut åtta lokaler till NRG Pizza, i Örebro, Västerås, Sundsvall, Norrköping, Karlstad, Handen, Norsborg och Växjö. Hyrorna motsvarade 1,7 procent av Prismas totala hyresintäkter, enligt ett pressmeddelande i samband med konkursen.
Ny ägare även globalt
Comebacken sker under en omvälvande period även för varumärket globalt. I höstas sålde Yum Brands Pizza Huts verksamhet utanför Kinas fastland till riskkapitalbolaget LongRange Capital för 1,5 miljarder dollar, rapporterar Entrepreneur. Kedjan har också hamnat i en rättstvist med en franchisetagare om ett AI-system.
För Nordrest innebär affären ett tydligt kliv in på konsumentmarknaden. Bolaget grundades 2014 och är noterat på Nasdaq First North. Det har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Portugal och har hittills främst levererat kontraktsbaserade måltidslösningar till försvar, skolor, sjukhus och företag. Genom divisionen Special Foods säljer Nordrest även fältransoner och beredskapsmat.