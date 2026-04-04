Koppar har blivit en strategisk råvara på grund av hög industriell efterfrågan och ett begränsat utbud. Priset har rusat snabbt och marknaden skriker efter nya gruvor.
Koppar för miljarder – säkerhetsläget bromsar jätteprojektet
Och nya gruvor är på gång, men det tar lång tid att gå från prospektering till kommersiell drift. Bland annat är den svenska koppargruvan Viscaria nära en återstart.
Ute i världen finns betydligt större projekt än de svenska. Ett av världens största projekt som inte är i drift ännu är Reko Diq i Pakistan. Men där finns det utmaningar bortom miljön och de regulatoriska.
Partnerskap mellan kanadensiskt bolag och Pakistan
Projektet Reko Diq, som ägs till hälften av kanadensiska Barrick Gold i partnerskap med pakistanska myndigheter, brottas redan nu med betydande motgångar.
På grund av ett försämrat säkerhetsläget i Pakistan har Barrick tvingats sakta ner utvecklingstakten. Bolaget varnar nu för ”betydande ökningar” av både den totala budgeten och tidsplanen.
För den första fasen låg den tidigare kostnadsuppskattningen på mellan 5,6 och 6 miljarder dollar, men den siffran väntas nu stiga markant, rapporterar Mining.com.
Motgångarna är förstås besvärliga för bolaget, men också för marknaden. Nya stora koppargruvor behövs om man ska kunna möta den kopparbrist som växer i horisonten.
”Det är dags att slå larm”, säger IEA-chefen Fatih Birol, som varnar för att världen riskerar ett underskott på 30 procent redan 2035 – om inget görs.
Förlängd tidsplan – koppar för miljarder
Den fördjupade projektgranskningen kommer att pågå fram till mitten av 2027, vilket över det ursprungliga målet att nå en första produktion till slutet av 2028. Trots de enorma reserverna på cirka 15 miljoner ton koppar, en viktig pusselbit i Barricks strategi resa mot att bli en världsledande producent, visar Reko Diq på de extrema riskerna med stora utlandsinvesteringar.
Den avlägsna och drabbade provinsen Baluchistan innebär så stora säkerhetsutmaningar att man tvingas dra i handbromsen för att göra en ny och omfattande bedömning av situationen.
Även om gruvan under sin 37-åriga livslängd förväntas generera över 70 miljarder dollar i fritt kassaflöde, påminner de nuvarande förseningarna om att vägen till den gröna omställningens råvaror är både dyrare och mer riskfylld än marknaden ofta hoppas.
Det är också en viktig påminnelse om varför stabila gruvländer som Sverige har något mer att erbjuda än bara råvaror. För långsiktiga verksamheter med tunga initiala investeringar är en pålitlig omgivning och bra infrastruktur avgörande för affären.
