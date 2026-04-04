Koppar för miljarder – säkerhetsläget bromsar jätteprojektet

Och nya gruvor är på gång, men det tar lång tid att gå från prospektering till kommersiell drift. Bland annat är den svenska koppargruvan Viscaria nära en återstart.

Ute i världen finns betydligt större projekt än de svenska. Ett av världens största projekt som inte är i drift ännu är Reko Diq i Pakistan. Men där finns det utmaningar bortom miljön och de regulatoriska.

Partnerskap mellan kanadensiskt bolag och Pakistan

Projektet Reko Diq, som ägs till hälften av kanadensiska Barrick Gold i partnerskap med pakistanska myndigheter, brottas redan nu med betydande motgångar.

Koppar- och guldprojektet Reko Diq i Pakistan.



På grund av ett försämrat säkerhetsläget i Pakistan har Barrick tvingats sakta ner utvecklingstakten. Bolaget varnar nu för ”betydande ökningar” av både den totala budgeten och tidsplanen.

För den första fasen låg den tidigare kostnadsuppskattningen på mellan 5,6 och 6 miljarder dollar, men den siffran väntas nu stiga markant, rapporterar Mining.com.

Motgångarna är förstås besvärliga för bolaget, men också för marknaden. Nya stora koppargruvor behövs om man ska kunna möta den kopparbrist som växer i horisonten.

”Det är dags att slå larm”, säger IEA-chefen Fatih Birol, som varnar för att världen riskerar ett underskott på 30 procent redan 2035 – om inget görs.