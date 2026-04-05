Ett av världens största fynd av koppar, guld och silver kan ha upptäckts i Anderna av Lundin Mining. Men frågetecken kvarstår kring både miljörisker och praktiska utmaningar.
Enormt mineralfynd på hög höjd – till ett högt pris
Det handlar om fyndigheten Filo del Sol, belägen på gränsen mellan Argentina och Chile.
Nya uppskattningar från 2025 visar att området kan innehålla upp till fem gånger mer mineraler än tidigare beräknat, en upptäckt som gör det till en av de mest betydande i sitt slag på decennier.
Enorma reserver
Enligt gruvbolaget Lundin Mining uppskattas fyndigheten innehålla upp till 13 miljoner ton koppar, 900 tusen kilo guld guld och 18,6 miljoner kilo silver, skriver Popular Mechanic.
Upptäckten har gjorts av Lundin Mining och australiska BHP, som nu ser potentialen för ett av världens mest värdefulla outvecklade gruvprojekt, vilket Dagens PS har rapporterat om.
”Filo del Sol har varit en av de mest betydande upptäckterna de senaste 30 åren”, säger Jack Lundin, vd för Lundin Mining, i ett pressmeddelande.
Metallerna anses vara avgörande för framtida industrier, inte minst den gröna omställningen där koppar spelar en central roll i elektrifiering och energisystem. Även tekniksektorn och flygindustrin är beroende av ädelmetaller som guld och silver.
Extrema förhållanden
Trots de ekonomiska möjligheterna är utvinningen långt ifrån okomplicerad.
Fyndigheten ligger på cirka 5 000 meters höjd, vilket innebär extrema arbetsförhållanden med tunn luft, kyla och svår terräng.
Logistiken kring att transportera utrustning till platsen bedöms bli både kostsam och tekniskt utmanande.
Miljörisker oroar
Samtidigt växer oron för miljökonsekvenserna. Miljöorganisationen FARN har anklagat Lundin-gruppen för att bryta mot Argentinas glaciärlag, som förbjuder gruvdrift i områden nära glaciärer, landets viktigaste källa till färskvatten.
Omkring 70 procent av Argentinas dricksvatten kommer från glaciärer.
Den stora vattenförbrukningen är ytterligare en stötesten. Gruvverksamheten La Alumbrera, ett av landets största gruvprojekt, använder 25 miljarder liter vatten per år, motsvarande 34 procent av vattenförbrukningen för regionens närmare en halv miljon invånare.
Satsar på förnyelsebar energi
Gruvbolagen har å sin sida presenterat planer på att använda mer förnybar energi.
Lundin meddelade redan 2022 att man planerar att bygga högspänningsledningar för att föra förnybar el till området och minska beroendet av diesel.