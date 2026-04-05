Enormt mineralfynd på hög höjd – till ett högt pris

Det handlar om fyndigheten Filo del Sol, belägen på gränsen mellan Argentina och Chile.

Nya uppskattningar från 2025 visar att området kan innehålla upp till fem gånger mer mineraler än tidigare beräknat, en upptäckt som gör det till en av de mest betydande i sitt slag på decennier.

Enorma reserver

Enligt gruvbolaget Lundin Mining uppskattas fyndigheten innehålla upp till 13 miljoner ton koppar, 900 tusen kilo guld guld och 18,6 miljoner kilo silver, skriver Popular Mechanic.

Upptäckten har gjorts av Lundin Mining och australiska BHP, som nu ser potentialen för ett av världens mest värdefulla outvecklade gruvprojekt, vilket Dagens PS har rapporterat om.

”Filo del Sol har varit en av de mest betydande upptäckterna de senaste 30 åren”, säger Jack Lundin, vd för Lundin Mining, i ett pressmeddelande.

Metallerna anses vara avgörande för framtida industrier, inte minst den gröna omställningen där koppar spelar en central roll i elektrifiering och energisystem. Även tekniksektorn och flygindustrin är beroende av ädelmetaller som guld och silver.