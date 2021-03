Bekräftat – Linas Matkasse går till börsen

Bolaget erbjuder en prenumerationstjänst av hemlevererade flexibla måltidslösningar till nordiska hushåll med fyra varumärken, Linas Matkasse i Sverige, Godtlevert och Adams Matkasse i Norge samt Retnemt Måltidskasser i Danmark. Det framgår av ett pressmeddelande.



Erbjudandet förväntas omfatta befintliga aktier i LMK Group som säljs av befintliga aktieägare och nyemitterade aktier. Teckningskursen är fastställd till 79,50 kronor per aktie, vilket värderar bolagets aktier till 760 miljoner kronor före erbjudandet. Nyemissionen väntas tillföra bolaget cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader.



Ankarinvesterare i erbjudandet som tecknar aktier för 259 miljoner kronor är Skandia med 80 miljoner kronor, Invus med 50 miljoner kronor, Nordea Asset Management/Nordea Fonder 49 miljoner kronor, Handelsbanken Fonder 40 miljoner kronor och Argenta Asset Management med 40 miljoner kronor.



Prospektet beräknas offentliggöras i mitten av mars och första handelsdag på First North beräknas till slutet av mars. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt



LMK Group hade 2020 en nettoomsättning på 1,2 miljarder kronor med en rörelsemarginal, ebit, på 7,5 procent.



LMK Group har antagit följande finansiella mål på kort till medellång sikt:

* Tillväxt: genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 10–12 procent

* Lönsamhet: ebit-marginal om 6-8 procent



Arbetet med erbjudandet sköts av Bryan, Garnier & Co. och Pareto Securities.