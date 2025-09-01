Stablecoins kan bli dyrt – för skattebetalare

Den globala användningen av stablecoins har vuxit snabbt och uppgår nu till omkring 280 miljarder dollar.

I takt med utvecklingen växer också oron för att dessa digitala valutor kan leda till nya risker för både investerare och skattebetalare.

Nobelpristagaren Jean Tirole går så pass långt som att varna för att det kan bli skattebetalarna som står för notan i slutändan, skriver Financial Times.

Vill ha mer tillsyn

Tirole, som fick Nobelpriset i ekonomi 2014 och är professor vid Toulouse School of Economics, framhåller att bristande tillsyn gör stablecoins sårbara för finansiella chocker.

Stablecoins som Tether och Circle är vanligtvis kopplade till amerikanska dollar och backas ofta upp av statspapper.

Donald Trump har profilerat sig som en anhängare av stablecoins. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)

Den amerikanska kongressen öppnade i juli för att banker själva kan ge ut digitala tillgångar med stöd i statsobligationer, något som väntas driva på en bredare användning.

