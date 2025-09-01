Allt fler vill hoppa på stablecoin-tåget, särskilt efter att USA lättade på reglerna. Men en ansedd ekonom varnar för att det kan bli en dyr affär i slutändan.
Stablecoins kan bli dyrt – för skattebetalare
Experten om Trumps penningpolitik: Finns dold agenda
Kampen om centralbankens framtid, Fed, pågår för fullt. På kort sikt verkar målet vara att sänka styrräntan. Men enligt Robert Bergqvist på SEB kan det finnas långsiktigare planer, där stablecoins ingår. Den amerikanske presidenten Donald Trump har ända sedan makttillträdet attackerat den amerikanska centralbanken Fed. Det har förekommit, förvisso tillbakadragna, hot om att avsätta bankens …
Den globala användningen av stablecoins har vuxit snabbt och uppgår nu till omkring 280 miljarder dollar.
I takt med utvecklingen växer också oron för att dessa digitala valutor kan leda till nya risker för både investerare och skattebetalare.
Nobelpristagaren Jean Tirole går så pass långt som att varna för att det kan bli skattebetalarna som står för notan i slutändan, skriver Financial Times.
Vill ha mer tillsyn
Tirole, som fick Nobelpriset i ekonomi 2014 och är professor vid Toulouse School of Economics, framhåller att bristande tillsyn gör stablecoins sårbara för finansiella chocker.
Stablecoins som Tether och Circle är vanligtvis kopplade till amerikanska dollar och backas ofta upp av statspapper.
Den amerikanska kongressen öppnade i juli för att banker själva kan ge ut digitala tillgångar med stöd i statsobligationer, något som väntas driva på en bredare användning.
Kan göra valutan mer instabil
En central utmaning är dock att statsobligationer ofta ger mycket låg avkastning. Historiskt har de till och med gett negativ avkastning efter inflation.
Detta skapar incitament för utfärdare av stablecoins att flytta delar av reserverna till mer riskfyllda tillgångar som lovar högre avkastning.
Om sådana placeringar förlorar värde kan stabiliteten i själva valutan undermineras, med risk för att den tappar sin koppling till dollarn.
Stablecoin – en fara för det ekonomiska systemet?
Stablecoin ses som den stabilaste formen av kryptovaluta. Men för mindre banker kan de ändå utgöra en risk.
Behöver kanske räddas
Det kan i så fall utlösa en kris – som samhället kan få betala.
”Om dessa stablecoins innehas av privatpersoner eller institutioner som trodde att det var helt säkert kommer regeringen att vara under stor press att rädda dessa personer så att de inte förlorar sina pengar”, säger Tirole.
USA:s president Donald Trump har tydligt stött en utveckling där stablecoins blir en integrerad del av finanssystemet. Nyligen lanserades också en stablecoin som uttryckligen lyfts fram av Trump-familjen, skriver Bloomberg.
Fått kritik från centralbanker
Europeiska centralbanken har redan varnat för att den ökade användningen av dollarknutna stablecoins kan försvaga dess kontroll över penningpolitiken.
Bank for International Settlements har också påpekat att stablecoins har brister som gör dem olämpliga som allmänt betalningsmedel.
Experten om Trumps penningpolitik: Finns dold agenda
Kampen om centralbankens framtid, Fed, pågår för fullt.
