Klarna kommer allt närmare börsen – och för företagets ledningsgrupp finns det även personliga skäl att hålla koll på processen.
Miljardregn över Klarna-chefer – på ett villkor
Mest läst i kategorin
Stablecoins kan bli dyrt – för skattebetalare
Allt fler vill hoppa på stablecoin-tåget, särskilt efter att USA lättade på reglerna. Men en ansedd ekonom varnar för att det kan bli en dyr affär i slutändan. Den globala användningen av stablecoins har vuxit snabbt och uppgår nu till omkring 280 miljarder dollar. I takt med utvecklingen växer också oron för att dessa digitala …
M&A-vågen som kom av sig: "Viktig fallstudie"
Den italienska banksektorn har vibrerat av potentiella uppköp under de senaste månaderna. Men nu har det dykt upp hinder i vägen. Italien har under det senaste året varit centrum för flera uppmärksammade bankaffärer. I början av året talades det till och med om M&A-feber i sektorn. Men där det i början fanns tre stora potentiella …
Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl
När hundratals bankanställda i Australien fick ett mejl om att lämna tillbaka jobbdatorn utbröt stor förvirring. Snart stod det klart att de skulle få sparken. Australisk storbanken ANZ har hamnat i blåsväder. Fler än hundra högt uppsatta bankanställda fick av misstag mejl som instruerade dem att återlämna sina datorer. Det tvingade banken att erkänna att …
Paypal släppte igenom förfalskade autogiron
En säkerhetssystem som slutade fungera ledde till att bedragare kunde lura Paypal. 100 miljarder kronor i felaktiga transaktioner fick blockeras av bankerna istället. Paypal är en av världens stora betaljättar och används ofta för att överföra pengar mellan såväl privatpersoner som banker. Därför har det också lockat till sig kriminella som försöker lura systemet. Det …
Experten om Trumps penningpolitik: Finns dold agenda
Kampen om centralbankens framtid, Fed, pågår för fullt. På kort sikt verkar målet vara att sänka styrräntan. Men enligt Robert Bergqvist på SEB kan det finnas långsiktigare planer, där stablecoins ingår. Den amerikanske presidenten Donald Trump har ända sedan makttillträdet attackerat den amerikanska centralbanken Fed. Det har förekommit, förvisso tillbakadragna, hot om att avsätta bankens …
Klarna närmar sig sin länge emotsedda börsnotering i USA.
Det är en affär som inte bara kan ge betaljätten en värdering på över 140 miljarder kronor.
Den väntas också förvandla bolagets toppchefer till mångmiljonärer, skriver Dagens Industri.
Missa inte: Klarna-modellen sprider sig över världen. Realtid
Kan höja röstandelen
En genomgång av Klarnas senaste prospekt hos amerikanska finansinspektionen SEC visar att vd Sebastian Siemiatkowski och hans närmaste ledning står inför potentiellt enorma börsinnehav.
Redan nu kontrollerar Siemiatkowski aktier värda drygt 7 miljarder kronor, baserat på den indikativa teckningskursen på 34–36 dollar per aktie.
Därtill får han möjlighet att under de kommande fem åren öka sitt inflytande genom ett särskilt aktieslag som ger tio röster per aktie, dock till halva det ekonomiska värdet jämfört med stamaktier.
Det skulle kunna höja hans röstandel till omkring 15 procent.
Missa inte: Stor ilska mot Klarna: “Man blir helt knäpp”. Dagens PS
Senaste nytt
Cheferna blir mångmiljonärer
Men även resten av ledningsgruppen kan räkna med stora vinster. Enligt prospektet sitter sex av Klarnas högsta chefer på aktier värda omkring 370 miljoner kronor tillsammans.
Genom olika program med warranter och optioner kan deras ägande snabbt växa till över 600 miljoner kronor – redan innan noteringen genomförs.
Den med störst ägande är David Fock, som är produktchef med många år på bolaget.
Klarna satsar på personalen – tynger resultatet
Intäkterna ökade trots dubblerad rörelseförlust.
Intensiv period väntar
På längre sikt kan beloppen bli mångdubbelt större och i bästa fall uppgå till flera miljarder kronor, enligt DI.
Klarna blir därmed det största och mest uppmärksammade bolaget i den våg av amerikanska noteringar som väntas dra igång efter måndagens amerikanska högtid Labor Day.
Förutom betaljätten står aktörer som kryptobörsen Gemini och blockkedjebolaget Figure redo att gå till marknaden, i vad som kan bli en av de mest intensiva IPO-perioderna sedan 2021, skriver Bloomberg.
Missa inte: Börschefen: Det förlorar Klarna på att inte dubbelnoteras. Dagens PS
Vill inte kommentera noteringen
Ändå så länge är dock Siemiatkowski varit mycket tystlåten om planerna. När han besökte Dagens Industris tv-studio och fick frågor om börsnoteringen valde han att ducka dem.
”Det tråkiga med de frågorna är att jag bara kommer stå tyst här i tv”, sa han.
Klarna har i flera år förberett sig för att noteras på New York-börsen. I våras ska man ha varit mycket nära, men noteringen sköts upp efter svallvågorna av Donald Trumps tullbesked.
Klarna tvingas bli bank – BNPL-modellen spricker
Nu lägger fintechjätten om kursen.
Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.