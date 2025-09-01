Realtid
Miljardregn över Klarna-chefer – på ett villkor

klarna
David Fock är produktchef på Klarna och en av dem som kommer att kunna kamma hem storbelopp när Klarna går till börsen. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Klarna kommer allt närmare börsen – och för företagets ledningsgrupp finns det även personliga skäl att hålla koll på processen.

Klarna närmar sig sin länge emotsedda börsnotering i USA.

Det är en affär som inte bara kan ge betaljätten en värdering på över 140 miljarder kronor.

Den väntas också förvandla bolagets toppchefer till mångmiljonärer, skriver Dagens Industri.

Klarna-modellen sprider sig över världen.

Kan höja röstandelen

En genomgång av Klarnas senaste prospekt hos amerikanska finansinspektionen SEC visar att vd Sebastian Siemiatkowski och hans närmaste ledning står inför potentiellt enorma börsinnehav.

Redan nu kontrollerar Siemiatkowski aktier värda drygt 7 miljarder kronor, baserat på den indikativa teckningskursen på 34–36 dollar per aktie.

Vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski är den chef med allra störst innehav i Klarna. (Foto: Axel Hilleskog/SvD/TT)
Därtill får han möjlighet att under de kommande fem åren öka sitt inflytande genom ett särskilt aktieslag som ger tio röster per aktie, dock till halva det ekonomiska värdet jämfört med stamaktier.

Det skulle kunna höja hans röstandel till omkring 15 procent.

Stor ilska mot Klarna: "Man blir helt knäpp".

Cheferna blir mångmiljonärer

Men även resten av ledningsgruppen kan räkna med stora vinster. Enligt prospektet sitter sex av Klarnas högsta chefer på aktier värda omkring 370 miljoner kronor tillsammans.

Genom olika program med warranter och optioner kan deras ägande snabbt växa till över 600 miljoner kronor – redan innan noteringen genomförs.

Den med störst ägande är David Fock, som är produktchef med många år på bolaget.

Klarna satsar på personalen – tynger resultatet

Intäkterna ökade trots dubblerad rörelseförlust.
Intensiv period väntar

På längre sikt kan beloppen bli mångdubbelt större och i bästa fall uppgå till flera miljarder kronor, enligt DI.

Klarna blir därmed det största och mest uppmärksammade bolaget i den våg av amerikanska noteringar som väntas dra igång efter måndagens amerikanska högtid Labor Day.

Förutom betaljätten står aktörer som kryptobörsen Gemini och blockkedjebolaget Figure redo att gå till marknaden, i vad som kan bli en av de mest intensiva IPO-perioderna sedan 2021, skriver Bloomberg.

Börschefen: Det förlorar Klarna på att dubbelnoteras.

Vill inte kommentera noteringen

Ändå så länge är dock Siemiatkowski varit mycket tystlåten om planerna. När han besökte Dagens Industris tv-studio och fick frågor om börsnoteringen valde han att ducka dem.

”Det tråkiga med de frågorna är att jag bara kommer stå tyst här i tv”, sa han.

Klarna har i flera år förberett sig för att noteras på New York-börsen. I våras ska man ha varit mycket nära, men noteringen sköts upp efter svallvågorna av Donald Trumps tullbesked.

Klarna tvingas bli bank – BNPL-modellen spricker

Nu lägger fintechjätten om kursen.
Johannes Stenlund
