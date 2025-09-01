Miljardregn över Klarna-chefer – på ett villkor

Cheferna blir mångmiljonärer

Men även resten av ledningsgruppen kan räkna med stora vinster. Enligt prospektet sitter sex av Klarnas högsta chefer på aktier värda omkring 370 miljoner kronor tillsammans.

Genom olika program med warranter och optioner kan deras ägande snabbt växa till över 600 miljoner kronor – redan innan noteringen genomförs.

Den med störst ägande är David Fock, som är produktchef med många år på bolaget.

Intensiv period väntar

På längre sikt kan beloppen bli mångdubbelt större och i bästa fall uppgå till flera miljarder kronor, enligt DI.

Klarna blir därmed det största och mest uppmärksammade bolaget i den våg av amerikanska noteringar som väntas dra igång efter måndagens amerikanska högtid Labor Day.

Förutom betaljätten står aktörer som kryptobörsen Gemini och blockkedjebolaget Figure redo att gå till marknaden, i vad som kan bli en av de mest intensiva IPO-perioderna sedan 2021, skriver Bloomberg.

Vill inte kommentera noteringen

Ändå så länge är dock Siemiatkowski varit mycket tystlåten om planerna. När han besökte Dagens Industris tv-studio och fick frågor om börsnoteringen valde han att ducka dem.

”Det tråkiga med de frågorna är att jag bara kommer stå tyst här i tv”, sa han.

Klarna har i flera år förberett sig för att noteras på New York-börsen. I våras ska man ha varit mycket nära, men noteringen sköts upp efter svallvågorna av Donald Trumps tullbesked.