Klarna närmare börsintroduktion

Tidpunkten för bolagets börsintroduktion har varit föremål för spekulationer i över fyra år, och ännu är inget datum för en entré på börsen känt.

Enligt källor till tidningen siktar Klarna på en företagsvärdering på mellan 12,5 och 14 miljarder dollar (motsvarande 118–132 miljarder kronor), vilket kan jämföras med en värdering från 2022 på 6,7 miljarder dollar.

Att en marknadsföringskampanj nu lanseras kan ses som att bolaget tar ytterligare ett steg mot den sedan länge förväntade börsintroduktionen.

Under tiden för marknadsföringen ska representanter från företaget arbeta gentemot investerare för att få upp priset på aktien.

I april nådde Klarna för första gången upp till milstolpen 100 miljoner aktiva konsumenter globalt.