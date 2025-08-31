M&A-vågen som kom av sig: "Viktig fallstudie"

Italien har under det senaste året varit centrum för flera uppmärksammade bankaffärer. I början av året talades det till och med om M&A-feber i sektorn.

Men där det i början fanns tre stora potentiella uppköp är det i slutet av sommarens bara en kvar.

Det visar att problemen med M&A i banksektorn fortsätter, något som frustrerar EU allt mer, skriver CNBC.

Regeringens krav stoppade uppköp

Det första bakslaget kom när Unicredit i juli valde att dra tillbaka sitt nästan 15 miljarder euro stora bud på Banco BPM.

Orsaken var de krav som den italienska regeringen ställde genom sina så kallade ”golden power”-regler, som används för att granska strategiska affärer.

Milano är staden i Italien där många av bankerna har sina huvudkontor. (Foto: Stefano Porta/AP/TT).

Kort därefter röstade Mediobancas aktieägare nej till bankens plan att köpa Banca Generali för omkring sju miljarder euro, en affär som bedömdes som ett försvar mot statligt stödda Monte dei Paschis intresse för Mediobanca.

Den affären som fortfarande lever är just Monte dei Paschis offensiv mot Mediobanca, där målet är att säkra en betydande ägarandel.

