Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

M&A-vågen som kom av sig: "Viktig fallstudie"

m&a
En lindansare tar sig över till Unicredit-skyskrapan i Milano, en bank som har varit involverad i flera föreslagna affärer. (Foto: Stefano Porta/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 31 aug. 2025

Den italienska banksektorn har vibrerat av potentiella uppköp under de senaste månaderna. Men nu har det dykt upp hinder i vägen.

Italien har under det senaste året varit centrum för flera uppmärksammade bankaffärer. I början av året talades det till och med om M&A-feber i sektorn.

Men där det i början fanns tre stora potentiella uppköp är det i slutet av sommarens bara en kvar.

Det visar att problemen med M&A i banksektorn fortsätter, något som frustrerar EU allt mer, skriver CNBC.

Regeringens krav stoppade uppköp

Det första bakslaget kom när Unicredit i juli valde att dra tillbaka sitt nästan 15 miljarder euro stora bud på Banco BPM.

Orsaken var de krav som den italienska regeringen ställde genom sina så kallade ”golden power”-regler, som används för att granska strategiska affärer.

Milano är staden i Italien där många av bankerna har sina huvudkontor. (Foto: Stefano Porta/AP/TT).
Kort därefter röstade Mediobancas aktieägare nej till bankens plan att köpa Banca Generali för omkring sju miljarder euro, en affär som bedömdes som ett försvar mot statligt stödda Monte dei Paschis intresse för Mediobanca.

Den affären som fortfarande lever är just Monte dei Paschis offensiv mot Mediobanca, där målet är att säkra en betydande ägarandel.

Ekonomin tros bromsa in

Bakgrunden till att affärerna var på väg att göras från första början är att Italiens banksystem fortfarande är mer splittrat än många andra i Europa.

Stora aktörer vill bli ännu större för att bättre kunna möta konkurrensen från amerikanska banker och för att finansiera stora investeringar, bland annat inom försvar och industri.

Den italienska ekonomin har de senaste åren vuxit snabbare än många andra euroländer, men väntas bromsa när EU-stödda investeringsprogram trappas ner och högre amerikanska tullar börjar få effekt.

Många tittar på utvecklingen

Men även på europeisk nivå är frågan om bankkonsolidering brännande.

Unicredit har utökat sitt ägande i tyska Commerzbank till nästan 26 procent och spekulationer om ett framtida uppköp fortsätter trots motstånd från Berlin.

”Det som händer är inte bara en italiensk sak – Italien har blivit en viktig fallstudie för EU för att testa hur M&A kan utvecklas inom den europeiska banksektorn”, säger Stefano Caselli på SDA Bocconi School of Management till CNBC.

EU vill ha mer M&A över gränserna

EU-kommissionen följer utvecklingen noga och har ifrågasatt både Italiens och Spaniens statliga ingripanden i affärer på bankmarknaden.

Unionen vill se fler gränsöverskridande fusioner som stärker den gemensamma bankunionen, men hittills är de flesta affärer fortsatt nationella, skriver Politico.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
