När hundratals bankanställda i Australien fick ett mejl om att lämna tillbaka jobbdatorn utbröt stor förvirring. Snart stod det klart att de skulle få sparken.
Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl
Australisk storbanken ANZ har hamnat i blåsväder.
Fler än hundra högt uppsatta bankanställda fick av misstag mejl som instruerade dem att återlämna sina datorer.
Det tvingade banken att erkänna att de skulle förlora sina jobb – och nu rasar fackförbund mot banken, skriver Financial Times.
Håller på att omorganisera
Mejlet skickades ut under onsdagen och kom från en automatiserad tjänst.
Efter misstaget höll banken ett digitalt möte där personalen fick beskedet att de faktiskt omfattades av de planerade nedskärningarna.
Händelsen väckte stark oro bland de drabbade och ledde till att banken erbjöd psykologiskt stöd till dem som fått de felaktiga mejlen.
Bakgrunden är en större omorganisation som drivs av bankens nytillträdde vd Nuno Matos, tidigare toppchef på HSBC.
Fått struligt rykte
Sedan han tog över i maj har marknaden förväntat sig betydande förändringar, och en mer omfattande strategisk omläggning väntas presenteras i oktober.
ANZ har under de senaste åren dragits med en rad skandaler, bland annat misstankar om manipulation av obligationspriser och dålig intern kultur på handelsgolvet.
Den nu aktuella händelsen har förstärkt bilden av en bank som kämpar med styrning och kommunikation.
Trots turbulensen har bankens aktiekurs stigit med 18 procent under året.
”Direkt resultat”
Fackförbundet som organiserar anställda inom finanssektorn reagerade kraftigt och beskrev misstaget som en respektlös hantering av människor i en känslig situation.
Enligt förbundet orsakade mejlen stor oro bland medlemmarna och har en direkt koppling till vd:n Matos intåg.
”Dessa misstag är ett direkt resultat av den kaotiska förändringstakten som ANZ:s nya vd tvingar igenom”, säger Wendy Streets på The Financial Sector Union.
För hårt tryck
Även i ett bredare sammanhang har frågan om personalhantering blivit känslig inom den australiensiska banksektorn.
Tidigare i augusti tvingades Commonwealth Bank backa från planer på att ersätta callcenterpersonal med en AI-baserad chattrobot efter att trycket från både personal och fackliga organisationer blivit för stort, skriver Bloomberg.
