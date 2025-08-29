Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl

Australisk storbanken ANZ har hamnat i blåsväder.

Fler än hundra högt uppsatta bankanställda fick av misstag mejl som instruerade dem att återlämna sina datorer.

Det tvingade banken att erkänna att de skulle förlora sina jobb – och nu rasar fackförbund mot banken, skriver Financial Times.

Håller på att omorganisera

Mejlet skickades ut under onsdagen och kom från en automatiserad tjänst.

Efter misstaget höll banken ett digitalt möte där personalen fick beskedet att de faktiskt omfattades av de planerade nedskärningarna.

Händelsen väckte stark oro bland de drabbade och ledde till att banken erbjöd psykologiskt stöd till dem som fått de felaktiga mejlen.

Bakgrunden är en större omorganisation som drivs av bankens nytillträdde vd Nuno Matos, tidigare toppchef på HSBC.

