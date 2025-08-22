Bankproffset: Strunta i de stora bankerna

När det kommer till att investera i banker finns det vissa etablerade tumregler. Men dessa regler är kanske inte de bästa att följa.

Enligt Bruce Packard, före detta aktieanalytiker med specialitet banker, är den klassiska köp-och-håll-strategin inte ett framgångsrecept. Det skriver han i en analys i tidningen Moneyeweek.

Han anser att man istället bör använda sig av en mer kontraintuitiv approach. Man bör vänta tills hela sektornas framgångar har vänt och då köpa upp banker av ”lägsta” kvalitet.

Som exempel på detta tar han upp HSBC och Standard Chartered. Dessa har högpresterat de senaste 20 åren, men tappat i börsvärde rejält de senaste åren.

På andra sidan pekar han på de mindre bankerna Metro Bank och NatWest. Dessa har ökat med 196, respektive 147 procent under året.

Stora marknader är inte stora vinnare

I sin analys ger Bruce Packard bankerna en rejäl känga när han beskriver bankirer som ”tråkiga och fantasilösa personer”. Med det menar han att de allt som oftast vill expandera i länder med stora befolkningar.

Istället har de stora vinsterna för investerare kunnat hämtas hem i mindre, snabbväxande, områden. Dessa områden har starka institutioner som i Hong Kong och Singapore.

Som ett exempel på det pekar Packard på bland annat HSBC från Hong Kong. Men kanske främst DBS från Singapore, som har vuxit till ett börsvärde på 83 miljarder pund.

Enligt Packard finns det alltid en koppling till den lokala ekonomin för en banks framgång. Men i fallet DBS beror det också på en viktig nyckelfaktor: starka institutioner.