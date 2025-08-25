Regeringar som inte vill svälja stoltheten. Det står i vägen för att Europas banker ska kunna bli större och utvecklas, menar EBA-ordföranden José Manuel Campa.
EU vill se europeiska jättebanker: "Frustrerad"
EU vill att Europas banker ska ta upp kampen med sina amerikanska motsvarigheter.
Men för att klara av det måste de bli betydligt större.
Nu går chefen för Europeiska bankmyndigheten (EBA), José Manuel Campa, till attack mot länder som han menar hindrar sammanslagningar av banker över nationella gränser, skriver Politico.
Länder lägger sig i
Istället för de större paneuropeiska bankerna som Campa vill se dominerar sammanslagningar på hemmaplan, ibland styrda av politiska överväganden.
Kommissionen har under året inlett granskningar av hur Spanien och Italien försökt stoppa större bankaffärer på hemmaplan, trots att EU:s konkurrensmyndigheter redan gett sitt godkännande.
Samtidigt har Tyskland motsatt sig italienska Unicredits bud på Commerzbank, något som väckt irritation i Bryssel.
Kan bli en mer integrerad banksektor
”Jag känner mig frustrerad eftersom jag ser många inhemska sammanslagningar och uppköp med en inhemsk logik, inte sammanslagningar på en enda marknad”, säger Campa.
Bakgrunden till medlemsstaternas motstånd är ofta en ovilja att släppa kontrollen över sina storbanker eller att öppna för ökat inflytande från utländska aktörer.
EU-kommissionen och EBA driver dock linjen att en mer integrerad banksektor är avgörande för att stärka Europas finansiella system och säkerställa en välfungerande inre marknad.
Vill ha tydligare regler
Parallellt pågår en debatt om regelverkens komplexitet. Branschföreträdare vill se enklare regler och lättnader i kapitalkrav, särskilt då både USA och Storbritannien signalerat en mjukare hållning.
EBA motsätter sig en generell avreglering men pekar på behovet av tydligare och mer enhetliga regler inom bankunionen.
Det senaste arbetet med att implementera Basel 3-regelverket i EU illustrerar svårigheterna.
Komplicerat regelverk
Kraven tillämpas både på koncernnivå och på enskilda enheter, vilket enligt kritiker leder till dubbla och överlappande krav.
Även de nyligen förhandlade reglerna för krishantering av medelstora banker har blivit föremål för politiska kompromisser som resulterat i ett komplicerat regelverk.
Frågan om kapitalbuffertar är ett ytterligare område där komplexiteten skapar osäkerhet. Eftersom beslut fattas av flera olika myndigheter blir systemet svåröverskådligt och otydligt för banker och investerare, menar kritiker.
