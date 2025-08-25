EU vill se europeiska jättebanker: "Frustrerad"

EU vill att Europas banker ska ta upp kampen med sina amerikanska motsvarigheter.

Men för att klara av det måste de bli betydligt större.

Nu går chefen för Europeiska bankmyndigheten (EBA), José Manuel Campa, till attack mot länder som han menar hindrar sammanslagningar av banker över nationella gränser, skriver Politico.

Länder lägger sig i

Istället för de större paneuropeiska bankerna som Campa vill se dominerar sammanslagningar på hemmaplan, ibland styrda av politiska överväganden.

Kommissionen har under året inlett granskningar av hur Spanien och Italien försökt stoppa större bankaffärer på hemmaplan, trots att EU:s konkurrensmyndigheter redan gett sitt godkännande.

Unicredit i Milano vill köpa upp Commerzbank, men det har ännu inte blivit av. (Foto: Stefano Porta/AP/TT)

Samtidigt har Tyskland motsatt sig italienska Unicredits bud på Commerzbank, något som väckt irritation i Bryssel.

