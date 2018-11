Advokatbyrå förbereder grupptalan mot Danske Bank

Amerikansk advokatbyrå förbereder grupptalan mot Danske

Penningtvättsskandladen En grupptalan mot Danske Bank förbereds i USA. Det rapporterar flera tidningar på tisdagsmorgonen, med hänvisning till ett pressmeddelande från advokatbyrån US Market Advisors Law Group (USMA) i Washington DC. Uppdraget kommer från en grupp investerare som handlat med bankens aktie under perioden 2014-2018.

Gruppen menar att Danske Bank gjort felaktiga och vilseledande uttalanden och underlåtit att berätta om bristerna i bankens kontrollsystem.

USMA uppmanar fler investerare att ta kontakt för att ansluta sig till grupptalan.

Cevian på väg att köpa storpost i Nordea

Investeringar Dagens Industri skriver med hänvisning till källor att att Christer Gardells Cevian kan vara på väg att bli storägare i Nordea. Enligt Di:s källor har Cevian Capital redan lagt ned stora resurser på att djupanalysera Nordea. Det ska enligt tidningen även finnas “tydliga indikationer” på att Cevian redan köpt aktier för flera miljarder kronor i Nordea.

Slitningar i Swedbanks samarbete med Sparbankerna

Avslöjande Svenska Dagbladet (SvD) avslöjar i dag att en ny sparprodukt ska ha skapat stora motsättningar inom Sparbankssfären. Produkten som togs fram av fondbolaget Indecap skulle göra det möjligt för kunderna att flytta sitt fondsparande till ett investeringssparkonto utan att behöva betala reavinstskatt.

Det var ett för kunden förmånligt erbjudande, men enligt SvD ska det ha stoppats av Swedbank för att det hotade Swedbanks egen fondaffär. SvD kan ge en detaljerad bild av händelseförloppet som ledde till att Indecaps fonderbjudande drogs in. Men på direkt fråga från tidningen förnekar Indecaps ordförande Håkan Nordblad att det skulle ligga någon “dramatik” bakom beslutet.

Annons

Annons

“Cinnober är värt dubbelt så mycket”

M&A Den grupp av investerare som sedan tidigare motsätter sig Nasdaqs nuvarande bud på fintechbolaget Cinnober tycker att bolaget är värt minst 50 procent mer än vad börsoperatören bjuder.

Det rapporterar Direkt med hänvisning till Bloomberg News.

Enligt Invium Partners, som representerar en grupp med cirka 11 procent av de utestående aktierna i Cinnober, är företaget värt mellan 115 och 140 kronor per aktie. Budet från Nasdaq, som presenterades i mitten av september, ligger på 75 kronor. Nasdaqs bud är villkorat en anslutningsgrad om 90 procent.

SEB justerar ned BNP-utsikterna något

Konjunktur Svensk ekonomi vill, trots stimulanser från krona, räntor och finanspolitik, inte riktigt ta fart, skriver SEB i sin Nordic Outlook. Stark arbetsmarknad står i kontrast till avmattad tillväxt i spåren av fallande bostadsbyggande, försiktiga hushåll och en exportindustri som redan går för fullt. BNP-tillväxten väntas hamna strax över 2 procent under hela perioden 2018-2020. Trots risk för nya inflationsbesvikelser inleder Riksbanken räntehöjningar, troligen redan i december, följt av två steg per år under 2019 och 2020. Kronan stärks gradvis, från 10,15 mot euron i slutet av året till 9,70 i slutet av 2020.

Svaghetstecken i Västeuropa och Asien i kombination med ett alltmer ansträngt resursutnyttjande och stigande USA-räntor har ökat nedåtriskerna för världsekonomin. SEB justerar ned BNP-utsikterna något men global ekonomi fortsätter att växa något över trend 2019 och 2020. Detta ger stöd till företagsvinster och börser även om vi får vänja oss vid förhöjd volatilitet. Arbetsmark­naderna fortsätter att stärkas och stigande löner utmanar tesen om inflationens död. Men även om inflationsriskerna har ökat har centralbankerna utrymme att gå försiktigt fram med höjningar, skriver SEB.

Telia uppges vilja köpa SF Studios

M&A Enligt uppgift i Brekits podd vill Telia köpa SF Studios. Köpet kommenteras som logiskt mot bakgrund av av att teleoperatören vill ta ett grepp om marknaden för innehåll.

– Telia vill bli bäst på lokalt innehåll som man streamar hemma, säger Breakit-grundaren Olle Aronsson.

Enligt Omni, som refererar till podden, vill Telia och Bonnier inte kommentera uppgifterna.

Techksektorn föll på Wall Street

Börs Apple rasade på Wall Street i går och drog med sig hela tech-sektorn i fallet, skriver Omi. Spotify stängde för första gången under referenspriset vid noteringen på 132 US-dollar.