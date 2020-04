Well Fastigheter i rekonstruktion

Well Fastigheter Holding och Well Brf 2.0, Christofer Carlsons fastighetsbolag, är nu satta under rekonstruktion, avslöjar Fastighetsvärlden.



– Ja, det stämmer, säger Christofer Carlson till tidningen.



Well Fastigheter Holding hade i bokslutet för augusti i fjol 84 miljoner kronor i skulder, samtidigt som intjäningen i bokslutet var nära noll och resultatet före skatt låg på minus 15 miljoner kronor.



Trention och Gabrielsson Invest står för lånen om 64 respektive 20 miljoner kronor till bolaget. Mats Gabrielsson är också största ägare i Trention med 32 procent av aktierna.



Förutom Mats Gabrielsson finns även fastighetsprofilen Rutger Arnhult med på ett hörn. I det samägda bolaget OXN Holding har Rutger Arnhult och Christofer Carlson planer på att bygga bostäder nära den nya t-banan i Veddesta, Järfälla i Stochkolm. Där planerades 600 till 1000 nya bostäder att byggas, planer som nu kan ställas in.



Well Fastigheter står även bakom Well Towers i Hagalunds industriområde i Solna. Där fanns det planer på att bygga två höga bostadshus, 82 våningar vardera motsvarande 260 meter höga.



I bolagets pipeline finns även små bostadsföreningar i förorter i Stockholm och självförsörjande fjällvillor i Härjedalen.



Well Fastigheter har tidigare utvecklat bostäder i Skälby i Järfälla, på Rindöstrand i Vasholm, radhus i Tullinge Trädgårdsstad, Sveriges första Plushus i brf-form i Täby och 21 parhus och minivillor i Frösundavik i Bålsta, skriver Fastighetsvärlden.