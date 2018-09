Wahlroos indragen i Danske Bank-härvan

Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos dras in i penningtvättsskandalen, enligt Berglinske Business.

Redan 2007 när Danske Bank tog över den finska banken Sampo Bank, fanns det en möjlighet att få informationen om att den utländska portföljen innehöll misstänkt aktivitet som inte hade blivit upptäckta i penningtvättsprocessen i Sampo Bank i Estland, enligt Berglinske Business som hänvisar till Danske Banks utredning.

Under denna period, 2007, var Björn Wahlroos chef över Sampo Group.

Danske Banks uppköp av Sampo Bank inkluderade även dotterbolaget med namnet Sampo Pank. År 2008 blev Sampo Pank i Estland Danske Banks filial.

Redan för 11 år sedan lämnade estniska finansinspektionen in en kritisk granskningsrapport. Omkring vid samma tidpunkt mottog Danske Bank på koncernnivå konkret information från den ryska centralbanken via Finanstilsynet att det kan röra sig om möjliga kriminella aktiviteter, inklusive penningtvätt om miljarder rubel per månad.