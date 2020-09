Verdane stärker Go-to-market med nyrekryteringar

Som ett led i att breda ut kompetensen inom go-to-market har Verdane genomfört en rad nyrekryteringar, varav tre till investeringsteamet, sex till operationsteamet Elevate, samt en inom finans och administration, framgår av ett pressmeddelande från Verdane. De nya teammedlemmarna kommer från Danske Bank, Fluido, HIVE Streaming, OMD, Outnorth, Medallia, Nordea, Quinyx, SoftBank, The Humble Co. samt Visma.

Till investeringsteamet rekryteras Fanny Stenmarck (Associate, Copenhagen), Gustav Friberg (Analyst, Berlin), Sebastian Stierncreutz (Analyst, Helsinki) och till Elevate-teamet Pauline Westerberg (CRM Expert, Stockholm), Henrik Berg (CTO, Stockholm), Giles Whiting (U.S. Operating Advisor, New York), Maria Anette Wittingsrud (Data Analyst, Oslo), Niklas Staberg (Customer Success Expert) och Pål Bruu (e-Commerce Operating Advisor, Stockholm), medan Joakim Jeanson (Junior Financial Controller, Stockholm) rekryteras inom finans och administration.

Verdane har idag 61 anställda i Norden och Tyskland.