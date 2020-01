UBS överraskar

UBS överraskar

Den schweiziska banken UBS redovisar ett resultat efter skatt på 722 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2019. Väntat var ett resultat efter skatt på 682 miljoner dollar, enligt bankens egen prognossammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 7,05 miljarder dollar. Väntat var en nettoomsättning på 7 miljarder. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

SEB: Kortvarig lättnad för svensk ekonomi

SEB spår att den svenska tillväxten växlar upp försiktigt den kommande tiden – men trots det sänker banken Sveriges BNP-prognos marginellt. Det skriver SEB i sin konjunkturprognos som släpptes på tisdagsmorgonen. Inflationen kommer att vara fortsatt låg och ligga under målet på 2 procent, tror SEB. KPIF-inflationen för 2020 spås hamna på 1,1 procent, för att sedan sticka uppåt till 1,7 procent år 2021. Banken tror fortsatt att reporäntan kommer att ligga på 0,0 procent över 2021.

Japans centralbank rör inte räntan

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till Bloomberg News.

Speqta köper finländsk låneförmedlare

Det digitala mediehuset Speqta har idag ingått ett avtal med ägarna av Eone som äger Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi, om att förvärva 100 procent av aktierna i Eone. Den initiala köpeskillingen uppgår till 23,5 miljoner euro, plus tilläggsköpeskilling upp till maximalt 18,63 miljoner euro beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader efter tillträde. Köpeskillingen erläggs genom en kombination av kontanter och aktier i Speqta. Det framgår av ett pressmeddelande.

Arnhult går in i Swedbank igen

Rutger Arnhult har köpt Swedbank-aktier för nästan 130 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Det framgår av ägardatatjänsten Holdings senaste uppdatering.Så sent som i september förra året sålde Arnhult hela sitt dåvarande Swedbank-innehav för 120 miljoner.

Under fjärde kvartalet köpte Arnhult även Catella-aktier för 65 miljoner och gick in som ny storägare i Amasten genom en investering på 42 miljoner. Samtidig sålde han en stor del av innehavet i Platzer för 49 miljoner kronor.

Första AP-fonden minskar i Volvo

Första AP-fonden har storsålt aktier i den tidigare favoriten AB Volvo. Under fjärde kvartalet såldes halva innehavet, nästan 16 miljoner aktier. Därigenom har fondens ägarandel i lastbilsjätten under kvartalet minskat från 1,53 till 0,79 procent av kapitalet. Fonden har under slutet av 2019 även storsålt andra tidigare favoritaktier, däribland Hexagon som i september utgjorde 6,9 procent av AP1:s publika portfölj. Vid årsskiftet var mätteknikföretagets andel bantad till 3,6 procent. Under det fjärde kvartalet 2019 plockade AP1 in i fjorton nya bolag i sin publika aktieportfölj. På bara ett år har antalet bolag i den publika aktieportföljen ökat med drygt 40 procent, från 34 till 48, enligt Holdings. Det skriver DI.

Ilija Batljan ny storägare i Fastpartner

Ilija Batljan, vd för och största ägare i SBB, tog under fjolårets sista kvartal steget in i fastighetsbolaget Fastpartner med en post på drygt 1,8 miljoner aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings uppdatering. Det rapporterar DI. Sven-Olof Johansson, vd för och storägare i Fastpartner, är sedan tidigare storägare i SBB.

Volati förvärvar Heco Nordiska

Volati har förvärvat samtliga aktier i infästningsleverantören Heco Nordiska AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Handel. Heco omsatte 183 Mkr under 2019.Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och bolaget kommer att konsolideras från januari 2020. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2020.

Facebook skapar 1 000 nya jobb i London

Facebook siktar på att skapa 1 000 jobb i London till slutet av detta året. Det rapporterar Finwire och hänvisar tilll BBC.

I och med satsningen kommer det amerikanska företaget att ha 4 000 anställda i Storbritannien.

Totalt har Facebook över 35 000 anställda runt om i världen.