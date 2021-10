Truecaller börjar handlas i dag på Nasdaq Stockholm 

Bolaget noterar B-aktier som handlas med kortnamnet TRUE B på segmentet Largecap.



Teckningskursen hamnar i intervallet 44 till 56 kronor per aktie. Enligt uppgifter till Bloomberg har teckningskursen därefter snävats in till intervallet 48 till 52 kronor per aktie. Erbjudandet uppgavs vara fulltecknat i hela intervallet.



Ankarinvesterare är Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments, WF Asian Reconnaissance Fund, förvaltad av Ward Ferry Management, Coeli Asset Management och Steadview Capital Mauritius, som har åtagit sig att teckna aktier för 2,27 miljarder kronor.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan och Citigroup Global Markets Europe AG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken är Joint Bookrunners. Baker McKenzie är juridisk rådgivare för företaget. Linklaters Advokatbyrå är juridisk rådgivare för Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.