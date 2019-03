Tredje nederlaget för May

UPPDATERAD: Trots stora försök att samla stöd för sitt avtal, blev det ett tredje nederlag för Mays brexitavtal. Storbritannien är just nu på väg att lämna EU utan avtal 12 april, en så kallad hård brexit. – Mest sannolikt är uppskjutande med ett år, säger Realtids brexitexpert Rickard Ydrenäs.

Nu har landet två veckor på sig att ta fram en alternativ plan.

Theresa May förlorade som väntat en tredje omröstning om sitt Brexit-avtal idag på det som skulle ha varit dagen då Storbritannien skulle lämna EU. Det blev inte så jämt som många bedömare trott, utan May förlorade med hela 58 röster. May hade spelat ut sitt sista kort och lovat att avgå om hon fick igenom sin deal, men underhuset markerade att de inte vill ha hennes avtal. Samtidigt finns ingen majoritet för en klipp-kants Brexit.

Mays dagar som premiärminister är räknade och ett långt uppskjutande av Brexit, med över ett år, ligger nu i korten.

– Det brittiska parlamentet vill ta kontrollen av Brexit-processen och därför röstade en majoritet emot May. De tycker att dealen stinker - men en majoritet vill heller inte ha hård klippkants Brexit. Därför rusar vi med expressfart mot ett nyval och en långt uppskjutande av Brexit. Mycket talar för att det blir blir nyval och en ny premiärminister som kan förhandla om avtalet med EU. Därefter kan det bli en ny folkomröstning av resultatet av omförhandlade dealen. Mays dagar som premiärminister är definitivt räknade och jag skulle inte bli förvånade om det blir nyval i sommar eller i höst, säger Realtids Brexit-expert Rickard Ydrenäs

I de två tidigare omröstningarna har det blivit nedröstat av en överväldigande majoritet i parlamentet. Hennes egen partipiska har inte räckt, och det var därför av yttersta vikt inför dagens avgörande omröstning att hon lyckades övertyga de andra lägren att stödja hennes avtal.

I hennes egna parti finns också flera som varit mycket negativa till hennes avtal, bland annat de hårdföra brexitörer som föredrar att landet lämnar helt utan avtal - hård brexit. Där har May lyckats omvända flera genom att helt enkelt lova att hon själv kommer avgå om hennes avtal går igenom.

Helst skulle May behövt ha haft med sig i alla fall ett 20- eller 30-tal från Labour för att säkra sitt avtal. Det var en svår uppgift, eftersom många i Labour hoppas på att själva ta över processen. Antingen med ett eget alternativ, eller rent av ett extraval.

Till exempel har Labourledaren Jeremy Corbyn krävt ett extraval om May förlorar dagens omröstning.

För det tredje handlade det om DUP, det nordirländska koalitionsparti som hjälper Torypartiet till majoritet i parlamentet. DUP har sagt att de vägrar rösta på hennes avtal på grund av de som kallas "the backstop", en klausul som är tänkt att se till så att det inte blir någon gräns mellan Irland och Nordirland.

Efter dagens resultat kallar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk EU-topparna till extrainsatt medlemsmöte den 10 april, två dagar före urträdet.