Swedbank varnar för andra bakslag

Swedbank varnar för att aktiemarknaden sprungit “lite för fort fram” och bankens Strategi & Allokerings-team tar ner aktievikten till förmån för obligationer.



“Trots att många av världens stora ekonomier står mer eller mindre helt stilla, arbetslösheten har ökat i rekordtakt och att ökade antal konkurser visar en hög takt så har de finansiella marknaderna med börserna i spetsen visat upp en stark återhämtning under den senaste månaden”, skriver banken i en kommentar.



Enligt banken återspeglar inte obligationsmarknaden den optimism som nu råder på aktiemarknaden. På kreditmarknaden har istället marknaden prissatt en hög förväntan av kommande konkurser.



“Regionmässigt görs vissa förändringar då USA lyfts upp till en övervikt på bekostnad av Europa. Samtidigt tas Krediter upp till en övervikt liksom de båda underkategorierna High Yield och Investment Grade. Räntevikten behålls neutral men durationen kortas något”, skriver banken.



– Konjunktur och börs är olika saker, vilket är något som marknaden visat under de senaste veckorna med all tydlighet. Vi ser dock en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind för börserna de kommande veckorna mot bakgrund av den snabba delvisa återhämtning vi sett under senare tid. Det får oss att bli försiktigare till aktier i närtid, även om marknaden ser 2020 som ett förlorat år när det kommer till vinsttillväxt så är det fortsatt en stor osäkerhet gällande 2021, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.