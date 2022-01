"Stock-picking kommer ge bästa utfallet"

Angelica Hanson, förvaltare av AMF småbolagsfond

Vad tar du med dig för lärdomar från 2021?

–Styrkan i att våga hålla fast vid sitt case och inte sälja för tidigt. Att ökande andel indexfonder förstärker rörelser kraftigt upp och ned speciellt vid indexomviktningar. Inte ett nytt fenomen men blev väldigt tydligt i en volatil aktiemarknad under fjolåret. Robothandel skapar också kortsiktig turbulens. Har imponerats av småbolagens förmåga att hantera de akuta problemen med logistik och komponentbrist samt lite fladdriga valutor. Dessutom har många sektorer som till exempel konsulter verkligen lyckats sköta affärsprocesser mycket bra digitalt. Införsäljningar och rådgivning som man bara trodde kunde ske fysiskt har fungerat överraskande bra med teamsmöten mm.

Vilket råd skulle du vilja ge sparare inför börsåret 2022?

– Råden har ju inte ändrats direkt sen tidigare utan diversifiera din portfölj till minst 15-20 bolag, tänk i lite olika branscher och månadsspara gärna. Investera i det du förstår dig på och ta alla ”bussiga råd” med en nypa salt och tänk själv. Var kritisk när du funderar på nyintroduktioner, allt går inte till himlen. En enkel avstämning är skulle du själv köpa produkten eller tjänsten? Är priset för produkten/ tjänsten ok dvs skulle du själv vara intresserad. Fundera verkligen på avgifterna kontra avkastning vid val av fond och spara långsiktigt. Risken i tillfälliga börskriser minskar över en horisont på minst tre år. Att följa börsen, makro, räntor och bolagsrapporter är intressant och kul men hinner man inte allt detta själv, så välj en fond, enkelt och smidigt.

– Specifikt för 2022 tycker jag att man ska ha rimliga förväntningar. Vi kommer från flera väldigt bra börsår där räntor varit kosmetiskt nedtryckta och pengar har varit ”gratis”. Jag tycker man ska se en historisk årlig utveckling på ca 8 procent som bra men med de indikationer som kommer från bolagen med ganska bra efterfrågan från till exempel industribolagen, så kanske 10-12 procent känns rimligt under 2022 förutsatt att coronan ändå är hanterbar samt att det geopolitiska läget inte förvärras.

Hur sparar du själv?

– Sparar mest i AMF:s fonder, bland annat Småbolagsfonden. Har enskilda aktier men har inte varit så aktiv de senaste åren. Olika complianceregler försvårar det hela och som vanligt hinner man inte riktigt med sitt eget.

Peter Elam Håkansson, förvaltningschef East Capital

Vad tar du med dig för lärdomar från 2021?

– 2021 var ännu ett fantastiskt börsår (precis som 2020) och där effekten av stimulansåtgärder från större delen av världens regeringar och centralbanker skapade förutsättning för en stark börs. Spännande nog så var det dock stora skillnader i vilka sektorer och aktier som gick bra under olika tidpunkter under året.

Vilket råd skulle du vilja ge sparare inför börsåret 2022?

– Vi har inom East Capital namngett 2022 till Alfa året. Det innebär att det är stock-picking som kommer ge bästa utfallet för fondförvaltarna och även spararna. Kan bli enormt stora skillnader mellan olika förvaltare.

Hur sparar du själv?

– Jag fortsätter att investera i så gott som alla våra olika strategier. Vi har 18 olika fonder inom East Capital gruppen så det finns mycket intressant att välja på även utanför våra tillväxtmarknadsfonder. Under hösten har jag främst investerat i våra olika Espiria strategier där vi har lanserat den nya artikel 9 fonden Espiria SDG Solutions som ligger mig varmt om hjärtat.

Bo Pettersson & Anders Bruzelius, förvaltare av Tellus Globala Investmentbolag

Vad tar ni med er för lärdomar från 2021?

– Marknaden vänder snabbt. Omallokeringar mellan sektor som till exempel från "growth to value" sker allt snabbare via ETF eller dylikt. Det innebär att vi som förvaltare måste ha en strategi och våga behålla våra positioner även om det just "för tillfället" är något annat teama som är "in vogue" än det vi har i portföljen. Samtidigt måste vi vara lyhörd på de signaler vi får från bolagen samt makro och kunna förändra oss i vår syn på våra positioner.

Vilket råd skulle ni vilja ge sparare inför börsåret 2022?

– Inflation och räntan kommer vara i fokus, åtminstone H1 22. Börsen kommer vara volatil under 2022, som vi sett under inledningen av året 2022. Börsen kommer gynnas av flera uppköp, med anledning av låga räntor och starka balansräkningar samt fortsatt av vinsttillväxt. Summa summarum förväntar vi oss ett hyfsat börsår med en totalavkastning på 15 procent (inklusive utdelningar)

Hur sparar ni själva?

– Vi har i princip alla våra besparingar investerade i aktiemarknaden, det vill säga i våra egna fonder som enskilda aktier.