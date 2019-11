Staten täcker upp skulderna i Ving

Staten täcker upp skulderna i Ving

Petter Stordalen prutade bort miljoner i pensions- och semesterkostnader när han räddade Ving. Nu får svenska staten och försäkringsbolag täcka upp. “Det här har nog varit lite som att köpa grisen i säcken”, säger professorn i civilrätt Marie Karlsson-Tuula till Svd.

Swedbank erkänner missen i Falcon-härvan

Swedbank håller med om att banken missade att Mark Bishops fondbolag Optimus köpte skräppapper av honom själv. Det är klart att det är jättemånga människor som har förlorat pengar i det här ärendet. Det känns inte speciellt toppen. Men det finns många som bär ett ansvar, säger Ola Laurin, chef för Stora företag och institutioner på Swedbank, till Di.

Trump kritiserar Fed för höga räntor

Vid sitt möte med Fed-chefen Jerome Powell protesterade amerikanske presidenten Donald Trump mot att räntorna är för höga relativt andra länder. "Faktum är att våra räntor bör vara lägre än alla andras (vi är USA). En för stark dollar skadar industrin och tillväxten", skrev presidenten vidare.

Annons

Annons

Tempest Security inleder nyemission

Säkerhetsbolaget Tempest Security har beslutat att genomföra en riktad nyemission som tillför bolaget 16 miljoner kronor. Teckningskursen på 26:50 kronor per aktie motsvarar den volymviktade handelskursen under de senaste 10 handelsdagarna. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ABG Sundal Collier ASA i syfte att säkerställa leverans av aktier till Athanase Industrial Partner och Swedbank Robur Microcap.

USA förlänger Huaweis licens

USA:s handelsdepartement har återigen förlängt Huaweis licens att få göra affärer med amerikanska företag. Huawei kallar den senaste licensförlängningen för en åtgärd som inte ”ändrar det faktum att Huawei behandlas orättvist”.

Banker ned efter nya penningtvättsbesked

Swedbanks aktie sjönk under måndagseftermiddagen efter att Estlands finansinspektion tillkännagett att penningtvättsutredare påträffat agerande av kriminell natur. Finansinspektionen tar därför nu ärendet ett steg vidare i den straffrättsliga processen. Swedbank drog med sig SEB som initialt studsat tillbaka efter förra veckans besked om ankommande penningtvättsrapportering.

Ny affärsområdeschef på Vasakronan

Vasakronan har anställt Mattias Svensson som affärsområdeschef kontor i region Malmö. Han kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för kommersiella lokaler inom MKB och tillträder sin nya tjänst den 4 februari 2020. Därmed efterträder han Ivana Stankovic som nyligen började som regionchef hos Svenska Hus.



EY prisade parkeringsappsföretag

Henrik Hallgren, grundare och vd för Parkster, tog emot utmärkelsen som region Syds främste entreprenör då regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year gick av stapeln under måndagskvällen på Malmö Opera. Parkster, med huvudkontor i Lund, ligger bakom en av landets största parkeringsappar.



Sonetel genomför nyemission

Teknikföretaget Sonetel inleder en riktad nyemission av aktier om totalt cirka 3,67 miljoner kronor. Den riktade nyemissionen motsvarar cirka 10 procent av dagens aktiekapital.

SSM redovisar negativt rörelseresultat

Bostadsutvecklaren SSM:s rörelseresultat, rensat för tidigare kommunicerade nedskrivningar på 312,7 miljoner kronor och andra engångsposter, uppgick till minus 17,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019. Resultatet före skatt landade på minus 383,6 miljoner kronor.

Sinch emitterar företagsobligation om 750 miljoner

Sinch, en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har idag framgångsrikt emitterat ett seniort, icke-säkerställt obligationslån till ett värde av 750 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid på 5 år och en rörlig 3 månaders-ränta på STIBOR plus 250 bps. Transaktionen blev övertecknad.