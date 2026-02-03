Årets globalfond slår index: Vägrar vara långsiktiga

AI‑exponering gav lyftet 2025

Under förra året slog fonden index med sex procentenheter. En stor del av överavkastningen kom från hög exponering mot AI‑relaterade bolag och guldproducenter samtidigt som fonden var underviktad i mjukvara och konsumentinriktade branscher.

Flera globalfonder med liknande exponering har också gynnats av AI‑trenden, vilket gör det svårt att isolera modellens effekt från bredare marknadsrörelser.

Risker: snabba skiften och en möjlig AI‑baksmälla

Momentumstrategier tenderar att vara känsliga för plötsliga marknadsomläggningar, något Wandrell själv lyfter.

”Om det sker stora omställningar väldigt snabbt kan vi underprestera mot marknaden. Tullpaketet under våren förra året klarade vi ändå bra, men snabba skiften är alltid en risk”, säger han.

Han ser också en möjlig avmattning i AI‑euforin.

”Många företag har investerat i AI‑lösningar, det återstår att se hur avkastningen på detta blir. Jag tror att vi kommer se en dip när AI blir mer vardag. Då ser man vilka som är vinnare och förlorare”.

Hållbarhet: BNP Paribas sätter ramarna

Fonden följer BNP Paribas hållbarhetsramverk, eftersom Alfred Berg ägs till 75 procent av banken. Det innebär att bolag poängsätts enligt koncernens ESG‑modell. investeringar stoppas om de inte klarar kriterierna.

”Om vi hittar ett bolag vi vill köpa men det faller på BNP:s hållbarhetskriterier får vi en spärr”, säger Wandrell.

Det innebär att fondens urval delvis styrs av koncernens centrala policy, snarare än enbart förvaltarnas egna bedömningar.

USA fortsatt attraktivt – trots värderingsoro

Trots diskussionerna om höga amerikanska värderingar ser Mats Wandrell fortsatt potential.

”Det finns fortfarande mycket värde i USA utanför de stora tech bolagen och förra året slog den starka kronan hårt mot svenska sparare, sannolikt blir den effekten mindre i år”, säger han.