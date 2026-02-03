03 feb. 2026

Årets globalfond slår index: Vägrar vara långsiktiga

Förvaltarna Mats Wandrell och Torry Torheim arbetar med den modellstyrda strategi som ligger till grund för Alfred Berg Gambak Global (Foto: privat).
Alfred Berg Gambak Global utses till Årets Globalfond av Privata Affärer. Fonden följer en strikt modellbaserad strategi.

Förvaltaren Mats Wandrell beskriver modellen som helt momentum-driven.

”Vi, alltså jag och min kollega Torry Torheim, screenar runt 4 000 bolag och väljer bort majoriteten. Kvar blir 300-400 bolag som uppfyller våra kriterier. Vi tittar på både vinstutveckling och styrkan i aktiekursen. Saknas momentum investerar vi inte”, säger han till Realtid.

”Vi är inte långsiktiga”

Till skillnad från många traditionella aktiva globalfonder arbetar Gambak Global inte med långsiktigt ägande som princip.

”Vi är inte långsiktiga i bemärkelsen att vi hellre väntar än agerar. Om momentum ändras säljer vi, stegvis men konsekvent. Som exempel ägde vi 250 bolag under fjolåret i en fond som består av cirka 100 innehav. Det sker alltså kontinuerliga förändringar”, säger Wandrell.

Den höga omsättningen innebär också fler transaktioner, vilket över tid kan påverka kostnadsnivån.

Strategin har sitt ursprung i den norska systerfonden Gambak, som under lång tid slagit den norska marknaden. Den globala versionen har sedan 2021 utvecklats bättre än sitt jämförelseindex.

AI‑exponering gav lyftet 2025

Under förra året slog fonden index med sex procentenheter. En stor del av överavkastningen kom från hög exponering mot AI‑relaterade bolag och guldproducenter samtidigt som fonden var underviktad i mjukvara och konsumentinriktade branscher.

Flera globalfonder med liknande exponering har också gynnats av AI‑trenden, vilket gör det svårt att isolera modellens effekt från bredare marknadsrörelser.

Risker: snabba skiften och en möjlig AI‑baksmälla

Momentumstrategier tenderar att vara känsliga för plötsliga marknadsomläggningar, något Wandrell själv lyfter.

”Om det sker stora omställningar väldigt snabbt kan vi underprestera mot marknaden. Tullpaketet under våren förra året klarade vi ändå bra, men snabba skiften är alltid en risk”, säger han.

Han ser också en möjlig avmattning i AI‑euforin.

”Många företag har investerat i AI‑lösningar, det återstår att se hur avkastningen på detta blir. Jag tror att vi kommer se en dip när AI blir mer vardag. Då ser man vilka som är vinnare och förlorare”.

Hållbarhet: BNP Paribas sätter ramarna

Fonden följer BNP Paribas hållbarhetsramverk, eftersom Alfred Berg ägs till 75 procent av banken. Det innebär att bolag poängsätts enligt koncernens ESG‑modell. investeringar stoppas om de inte klarar kriterierna.

”Om vi hittar ett bolag vi vill köpa men det faller på BNP:s hållbarhetskriterier får vi en spärr”, säger Wandrell.

Det innebär att fondens urval delvis styrs av koncernens centrala policy, snarare än enbart förvaltarnas egna bedömningar.

USA fortsatt attraktivt – trots värderingsoro

Trots diskussionerna om höga amerikanska värderingar ser Mats Wandrell fortsatt potential.

”Det finns fortfarande mycket värde i USA utanför de stora tech bolagen och förra året slog den starka kronan hårt mot svenska sparare, sannolikt blir den effekten mindre i år”, säger han.

