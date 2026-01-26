Det kan kännas klokt att ta ut så lite pension som möjligt när man har slutat jobba. Men faktum är att det kan vara smartare att vara mindre sparsam.
Rådet: Gör av med din pension – snart kan det vara för sent
Mest läst i kategorin
Demografisk bomb hotar framtidens pensioner
Det svenska pensionssystemet går med stora överskott och dagens pensionärer har aldrig haft det bättre. Men bakom de starka siffrorna växer ett demografiskt hot som kan göra framtidens pensioner för låga att leva på. Pensionssystemets buffert har nått nära 1 900 miljarder kronor och de disponibla inkomsterna för pensionärer har ökat med 70 procent på …
Börsexperterna ser klippläge i Wallenberg-aktien
Aktiespararnas experter möblerar om i sin ”korta portfölj” och hittar en Wallenberg-aktie som de tror kan stå inför en uppvärdering närmsta tiden. ”På ett års sikt är kursen oförändrad men den har haft en positiv trend sedan i höstas, med stöd av ett bra nyhetsflöde”, skriver analytikerna Lars Frick och Jacob Svensson om sitt nya …
Småsparare kan bli förlorare när bolag ratar börsen
En tyst revolution har förändrat var de stora kapitalförvaltarna letar nya tillväxtinvesteringar på grund av att bolag växer allt längre i privat miljö innan de går till börsen. Även vanliga småsparare kan nu behöva se bortom börslistorna för att hitta framtidens avkastning. Läs även: Europas kraftfulla ”vapen” mot USA ifrågasätts – Realtid Private for Longer …
Rapportperioden invigd: Glädjebesked från Erik Selins bank
TF Bank öppnade nu på morgonen böckerna för fjärde kvartalet och därmed blev nischbanken med Erik Selin som storägare först ut av alla bolag i den svenska rapportperioden. Aktieägarna kan glädjas åt beskedet om en betydligt högre utdelning i vår än vad marknaden förväntade sig. Läs även: Nya miljardutdelningar väntar från börsjättarna – Realtid Utdelningsregn …
Pensionärer lurades plantera träd – direktörerna levde lyxliv
Ett omfattande pensionsbedrägeri som pågått under flera års tid i Storbritannien har avslöjats. I en sluten loop kunde tusentals britter luras på sina pensioner. Tre före detta direktörer i det brittiska företaget Ethical Forestry Limited har erkänt sig skyldiga till ett omfattande investeringsbedrägeri som lurade över 3 000 pensionssparare på sammanlagt 70 miljoner pund, motsvarande …
Under lång tid har svenskar uppmanats att ta ut pensionen försiktigt för att pengarna ska räcka hela livet.
Råden har vilat på antagandet att medellivslängden ökar och att risken annars är att stå utan ekonomiska resurser på ålderns höst.
Nu ifrågasätter flera forskare den bilden och menar att pensionssystemet i praktiken uppmuntrar till ett alltför försiktigt beteende, vilket Dagens PS har rapporterat om.
Livsstilen förändras
Flera äldreforskare pekar på att de första åren som pensionär ofta är de mest aktiva.
Det är då många har både hälsa och motivation att resa, umgås och förverkliga planer som skjutits upp under arbetslivet.
Samtidigt visar statistik att en betydande andel av befolkningen aldrig når de allra högsta åldrarna, och för dem som gör det förändras ofta livsstilen markant.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Pensionen minskar
Utifrån det perspektivet menar forskarna att det kan vara rationellt att använda en större del av pensionskapitalet tidigt, snarare än att prioritera ett maximalt sparande till mycket sena år, skrev Dagens Nyheter i en artikel förra året.
De ifrågasätter också värdet av att efterlämna stora summor som aldrig kommer till användning, särskilt för dem som inte har ett starkt arvsmotiv.
Mot detta står pensionsmyndigheter och ekonomer som varnar för riskerna. Att ta ut tjänstepensionen snabbt kan innebära att inkomsterna sjunker kraftigt senare i livet.
Finns ett skyddsnät
Även om den fysiska orken minskar kan behovet av pengar bestå, exempelvis för transporter, service, matleveranser eller sociala aktiviteter. En längre period med låg disponibel inkomst kan då bli påfrestande.
Samtidigt lyfter forskarna fram att det svenska trygghetssystemet ger ett visst grundskydd.
Subventionerad sjukvård, läkemedel och äldreomsorg minskar de ekonomiska riskerna jämfört med många andra länder.
Kortare uttagstider vanligare
För vissa pensionärer kan dessutom höga tillgångar innebära högre avgifter inom äldreomsorgen, vilket påverkar incitamenten att spara sent i livet.
Utvecklingen går redan mot kortare uttagstider. En växande andel väljer tidsbegränsade uttag av tjänstepensionen, trots att livslängden fortsätter att öka.
Läs mer: Kanada: Vi kommer inte att närma oss Kina mer. Dagens PS
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden. En ny standard.