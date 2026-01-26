26 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Wallenbergs superdator snart klar

Realtid.se
Spara & placera

Rådet: Gör av med din pension – snart kan det vara för sent

pension
Att resa blir lättare för den som fortfarande är i god fysisk form. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Det kan kännas klokt att ta ut så lite pension som möjligt när man har slutat jobba. Men faktum är att det kan vara smartare att vara mindre sparsam.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Under lång tid har svenskar uppmanats att ta ut pensionen försiktigt för att pengarna ska räcka hela livet.

Råden har vilat på antagandet att medellivslängden ökar och att risken annars är att stå utan ekonomiska resurser på ålderns höst.

Nu ifrågasätter flera forskare den bilden och menar att pensionssystemet i praktiken uppmuntrar till ett alltför försiktigt beteende, vilket Dagens PS har rapporterat om.

Livsstilen förändras

Flera äldreforskare pekar på att de första åren som pensionär ofta är de mest aktiva.

Det är då många har både hälsa och motivation att resa, umgås och förverkliga planer som skjutits upp under arbetslivet.

Samtidigt visar statistik att en betydande andel av befolkningen aldrig når de allra högsta åldrarna, och för dem som gör det förändras ofta livsstilen markant.

ANNONS

Pensionen minskar

ANNONS

Utifrån det perspektivet menar forskarna att det kan vara rationellt att använda en större del av pensionskapitalet tidigt, snarare än att prioritera ett maximalt sparande till mycket sena år, skrev Dagens Nyheter i en artikel förra året.

De ifrågasätter också värdet av att efterlämna stora summor som aldrig kommer till användning, särskilt för dem som inte har ett starkt arvsmotiv.

Mot detta står pensionsmyndigheter och ekonomer som varnar för riskerna. Att ta ut tjänstepensionen snabbt kan innebära att inkomsterna sjunker kraftigt senare i livet.

Finns ett skyddsnät

Även om den fysiska orken minskar kan behovet av pengar bestå, exempelvis för transporter, service, matleveranser eller sociala aktiviteter. En längre period med låg disponibel inkomst kan då bli påfrestande.

Samtidigt lyfter forskarna fram att det svenska trygghetssystemet ger ett visst grundskydd.

Subventionerad sjukvård, läkemedel och äldreomsorg minskar de ekonomiska riskerna jämfört med många andra länder.

Kortare uttagstider vanligare

ANNONS

För vissa pensionärer kan dessutom höga tillgångar innebära högre avgifter inom äldreomsorgen, vilket påverkar incitamenten att spara sent i livet.

Utvecklingen går redan mot kortare uttagstider. En växande andel väljer tidsbegränsade uttag av tjänstepensionen, trots att livslängden fortsätter att öka.

Läs mer: Kanada: Vi kommer inte att närma oss Kina mer. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PensionPensionsmyndighetenSpara
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden. En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS