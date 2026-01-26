Rådet: Gör av med din pension – snart kan det vara för sent

Under lång tid har svenskar uppmanats att ta ut pensionen försiktigt för att pengarna ska räcka hela livet.

Råden har vilat på antagandet att medellivslängden ökar och att risken annars är att stå utan ekonomiska resurser på ålderns höst.

Nu ifrågasätter flera forskare den bilden och menar att pensionssystemet i praktiken uppmuntrar till ett alltför försiktigt beteende, vilket Dagens PS har rapporterat om.

Livsstilen förändras

Flera äldreforskare pekar på att de första åren som pensionär ofta är de mest aktiva.

Det är då många har både hälsa och motivation att resa, umgås och förverkliga planer som skjutits upp under arbetslivet.

Samtidigt visar statistik att en betydande andel av befolkningen aldrig når de allra högsta åldrarna, och för dem som gör det förändras ofta livsstilen markant.