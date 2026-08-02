Förmögenhetsförvaltarna pressas av AI

Fallgroparna på vägen

Att modellerna gör intryck betyder inte att de har rätt. Enligt Lucina räknade en chatbot helt fel när hon bad om exempel på hur kunder kan sänka sin kapitalvinstskatt.

Michael Zeuner vid WE Family Offices berättar att ChatGPT påstått att två börshandlade fonder var identiska, trots att den ena var likaviktad och den andra marknadsviktad.

Han varnar särskilt för att kunder utan teknisk kunskap kan ha svårt att skilja en hallucination från en verklig insikt.

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Bilden bekräftas av forskningen. En studie från MIT och Stanford pekar på att språkmodeller är problematiska som privatekonomiska rådgivare.

MIT-forskaren Andrew Lo lyfter att modellerna alltid svarar auktoritativt även när de har fel, att de saknar fiduciär plikt gentemot användaren och är känsliga för hur frågor formuleras, små skillnader i frågan kan ge olika rekommendationer.

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Aktierna har redan reagerat

Utvecklingen märks redan på börsen. Enligt Morningstars analyschef Sean Dunlop har aktier inom förmögenhetsförvaltning fallit i takt med att AI trängt in i branschen, bland annat sedan Altruist lanserat ett AI-verktyg för skatteplanering i februari och OpenAI släppt en privatekonomifunktion i maj.

När Altruist-verktyget presenterades utlöste det en tydlig säljvåg skriver Advisorhub. Charles Schwab, Raymond James, LPL Financial och Stifel föll alla mellan 7 och 8 procent, deras sämsta dag sedan april.

En analytiker vid Bloomberg Intelligence kopplade reaktionen till oro för effektivitetsvinster som konkurreras bort, avgiftspress på sikt och förskjutningar i marknadsandelar.

Dunlop tror ändå inte att AI utplånar de traditionella rådgivarna, men att det ”höjer golvet” för vad en rådgivare måste leverera. En annan risk är dataexponering.

Kunder som använder privata konton kan avslöja känslig information, även med betalabonnemang, medan finansinstitut vanligtvis betalar för företagsavtal med striktare dataskydd.

Det mänskliga värdet består

Fleissig beskriver språkmodellerna som ”halvobjektiva verktyg” som är starka på analys men sämre på handlingsbara, subjektiva beslut och som inte kan ge tillgång till exempelvis en emission före börsnotering.

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”Affärer görs fortfarande inte via AI”, säger han.

Vince Lumia, som ansvarar för Morgan Stanleys drygt 16 000 rådgivare, menar att värdet av mänsklig kontakt underskattas i uppgångstider men blir avgörande vid oro och volatilitet:

”När störningarna kommer vill de större kunderna ha rådgivning.”