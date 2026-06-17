I en tid präglad av ekonomisk oro söker vi efter fast mark under fötterna. Svaret gömmer sig lite oväntat i ritualen. Ett uråldrigt mänskligt beteende som gör storstilad comeback i plånboken.
Ritualen som förvandlar kronor till miljoner – utan att du märker det
Hemligheten bakom att bygga en förmögenhet över tid handlar sällan om avancerade marknadsanalyser eller komplicerade grafer. Det handlar för de flesta om en slags urkraft som förvandlar dina vardagliga kronor till miljoner.
De som lyckas bygga upp ett långsiktigt kapital använder oftast en helt annan metod. De har hittat den personliga ritualen.
Författaren Bruce Feiler menar att människor vänder till ritualen i osäkra tider eftersom de lugnar och skapar sammanhang. Ett mönster som nu syns tydligt i svenskarnas finansiella beteende.
”De som faktiskt lyckas spara har sällan en bättre plan än andra, de har en ritual”, förklarar Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti för Realtid.
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Skillnaden mellan plan och ritual
En traditionell sparplan lever oftast bara i huvudet och kräver återkommande viljestyrka. En ritual är däremot helt inbyggd i vardagen, precis som morgonkaffet eller söndagspromenaden.
”Det som gör ritualen kraftfull är att den inte går att förhandla bort, den frågar inte om du är sugen, den bara sker”, säger Niklas Laninge.
Psykologiskt är skillnaden fundamental. En plan kräver ett nytt beslut vid flera tillfällen. Ritualen tar helt bort beslutsångesten och kopplar sparandet till individens identitet i stället för till dagsformen.
Så bygger du ritualen
Rent praktiskt handlar det om att eliminera valmöjligheterna i din ekonomiska vardag. Det absolut enklaste steget är ett automatiskt månadssparande via autogiro som dras tidigt, helst innan lönen ens hunnit kännas som dina pengar.
Därefter kan man addera en månadsritual för att gå igenom utgifterna, exempelvis den sista söndagen i månaden. Det är också klokt att en gång per kvartal förhandla ner eller se över de fasta kostnader som boende, transport och mat.
Det är där du hittar pengarna som kan öka din sparkvot. Det viktiga är att börja smått, då kontinuiteten är betydligt viktigare än att summan är imponerande från start.
När beteendet blir en fälla
Men även goda ritualer har en baksida om de tillåts gå för långt och styra hela tillvaron. Syftet med en sparritual är att minska den ekonomiska oron, inte att skapa ny ångest eller tvångstankar.
”Sparritualer ska hjälpa dig leva ett rikt liv, inte bli en livsregel som gör att du låter bli att göra allt som gör livet rikt”, varnar Niklas Laninge.
Om sparandet blir så heligt att man avstår från sånt man faktiskt behöver, har man hamnat i det Laninge kallar ”sparfällan”. En välbalanserad ritual ska alltid kunna brytas utan att man känner skuld.