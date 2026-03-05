Fem snabba med Avanzas nya investeringsprofil

”Ska försöka hålla sig rationellt”

Hur tycker du småsparare ska tänka i det börsläge som är just nu?

”Det är ju väldigt individuellt alltid men om vi ser till hur det sett ut historiskt kan vi konstatera att vid såna här konflikter har börsen oftast gått ner initialt för att sedan en tid senare vara på plus igen. Så det har oftast varit ett bra köpläge, i alla fall historiskt”.

”Jag tycker alltid man ska försöka hålla sig rationell i dessa situationer. Hur kan detta påverka innehaven i min portfölj? Och då tänka i flera olika steg. Tror jag att detta kommer hända? Vad är mina risker om detta eller detta händer? Om ett år, hur tror jag det ser ut då?

”Jag tycker det brukar vara bra frågor att ställa sig själv i turbulenta situationer där det är lätt att dras med åt olika håll”.

Så agerar Avanzas kunder i raset

Hur har era kunder agerat under de två första börsdagarna sedan mellanösternkrisen? Något som sticker ut?

Kunderna har nettoköpt en hel del i banker och andra bolag som delar ut en hel del. Utdelningssäsongen närmare sig och flera av dessa bolag har tagit stryk under senaste dagarna.

Generellt har man nettosålt aktier som gått bra senaste året. Kanske för att ta hem lite vinst när det skakar, eller för att man ser bättre tillfällen nu på annat håll.

Slutligen, har du själv agerat något senaste dagarna eller hur kan du handla i den roll du har nu?

”Det har varit fullt fokus på att kommentera börsen senaste dagarna att jag knappt hunnit logga in på min egen portfölj. Men jag får handla aktier, 30 dagars regeln gäller dock vilket innebär att jag inte får sälja ett innehav med vinst innan det gått 30 dagar”.

Elin Wiker har bland annat en bakgrund som programledare på Handelsbankens mediekanal EFN och som förvaltare på Humle fonder.

